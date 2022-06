oroscopo-della-settimana-di-paolo-fox:-le-stelle-dal-20-al-26-giugno

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE – Cinque stelle per l’Ariete. Buone notizie per l’amore perché chi è rimasto solo per troppo tempo ora può accogliere a braccia aperte nuove occasioni. Cerca, però, di non ‘innamorarti’ di persone difficili, non puoi vivere tutto come una sfida: fai bene a metterti in gioco, ma i sentimenti vanno ricambiati. Non può essere tutto a senso unico! Sul lavoro, hai da risolvere un contenzioso, qualcosa che riguarda il rilascio di un certificato: devi farti valere, mostrare a tutti chi sei!

TORO – Quattro stelle per il Toro. Passione nelle storie d’amore nate da poco, favoriti i nuovi incontri. Bene i rapporti con i nati sotto il segno del Cancro e del Capricorno, occhio invece con lo Scorpione. Tu ora, più che mai, hai bisogno di serenità. Sul lavoro, fase di recupero: sei stanco, arrivi la sera esausto e hai paura di non aver dato il massimo. Tempo al tempo, tutto si risolverà!

GEMELLI – Cinque stelle per i Gemelli. Sei molto affascinante, tanti ti ammirano e vorrebbero trascorrere del tempo con te. Bene i nuovi incontri, le nuove conoscenze: anche le amicizie possono diventare qualcosa di più. E poi, Venere sarà nel tuo segno da giovedì, ma devi saper scegliere. Sul lavoro, tutto va a gonfie vele: ti stai facendo valere, martedì le richieste saranno più semplici da avanzare. Hai tanti impegni, ma anche tante soddisfazioni e conferme dietro l’angolo!

CANCRO – Quattro stelle per il segno del Cancro. Non sei molto soddisfatto della situazione sentimentale perché molte storie sono naufragate ancora prima di iniziare e in altre si va avanti per abitudine. Cerca, però, di guardare il bicchiere dalla parte positiva e di lasciarti andare a nuove emozioni. Occhio alle polemiche nella giornata di martedì. Sul lavoro, sei molto stanco e l’aspetto economico ti preoccupa. La giornata più difficile sarà, molto probabilmente, quella di giovedì!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE – Quattro stelle per il Leone. Lasciati andare alle emozioni in amore: Venere, finalmente, non sarà più contraria e questo significa che si potrà recuperare, soprattutto se hai dovuto fare i conti con dubbi o lontananze. Hai voglia di trasgredire, di vivere una bella passione: ottima la giornata di mercoledì. Sul lavoro, il cielo promette grandi cose se lavori in proprio. Piccoli rimborsi e sorprese in arrivo, chissà!

VERGINE – Tre stelle per il segno della Vergine. Buone notizie per l’amore perché le nuove conoscenze sono favorite, quindi non devi chiuderti in te stesso e isolarti. Potrebbe nascere una storia interessante, ma non puoi mettere da parte il tuo spirito critico. Occhio alle giornate di inizio settimana, cioè quelle di lunedì e martedì. Sul lavoro, c’è chi ha iniziato un nuovo lavoro e chi sta pensando all’autunno. Cerca di parlare con una persona importante e di farlo da martedì in poi!

BILANCIA – Cinque stelle per il segno della Bilancia. In amore questo è un periodo un po’ complicato, quindi devi mantenere la calma. Cerca di non soffrire, di non pensare al passato e di andare avanti: solo così riuscirai a superare la tensione. Sul lavoro, ti stai impegnando tanto, hai molti obiettivi e ora, soprattutto se qualcosa si è fermato nell’ultimo periodo, bisogna dare il massimo e ripartire alla grande!

SCORPIONE – Quattro stelle per il segno dello Scorpione. Chi è single ha paura di soffrire, ma la buona notizia c’è: da giovedì Venere non sarà più in opposizione, quindi chi è solo può lasciarsi andare, senza timori e diffidenze. Devi osservare, riflettere prima di agire perché hai bisogno di capire cosa ti accade intorno. Sul lavoro, se hai una tua attività o lavori a contatto con il pubblico forse devi farti rispettare e chiedere quello che ti spetta.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO – Tre stelle per il segno del Sagittario. Hai bisogno di vivere un’avventura in amore, ma fai attenzione perché se stai vivendo una storia forse ora potresti ritornare in te e ridimensionarla. O forse ci sarà qualcuno che chiederà una pausa. Insomma, prima di giurare amore eterno pensaci bene. Sul lavoro, ora iniziano ad arrivare le soddisfazioni e le soluzioni ci saranno soprattutto da martedì. Ora tutti potranno ingranare la marcia e ripartire!

CAPRICORNO – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Hai voglia di lasciarti andare all’amore e ora per te sta iniziando un periodo importante, capace di farti vivere belle emozioni. Cerca, però, di mantenere la calma e di essere paziente soprattutto con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete, perché sono gli unici in grado di farti innervosire. Sul lavoro, ci sono stati dei cambiamenti nell’ultimo periodo e chi è giovane forse è un po’ arrabbiato in questi giorni. I nuovi progetti vanno rivisti!

ACQUARIO – Cinque stelle per l’Acquario. In amore cerca di risolvere un problema e di evitare altre polemiche. Hai bisogno di serenità, equilibrio. Il divertimento ci potrebbe essere con i nati sotto il segno dei Gemelli, mentre la passione con il Sagittario. Sul lavoro, cerca di fare chiarezza nella tua mente: le giornate in arrivo sono piene di buoni propositi, ma devi fare tutto con calma. Forse l’idea di firmare un accordo non è così male: prendila in considerazione!

PESCI – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore in questo periodo sei molto critico, soprattutto nei confronti delle persone che non ritieni siano ‘buone’ nei tuoi confronti. Cerca di lasciarti alle spalle le incomprensioni, le incertezze perché da giovedì Venere inizierà un transito polemico. Quindi, devi fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, cerca di cambiare strategia rispetto al passato: sei entusiasta, ma la cosa ti spaventa perché hai paura di incappare in qualche problema di troppo!

