Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le stelle dal 7 al 13 febbraio 2022

ARIETE – Ariete sarete sotto pressione soprattutto a livello emotivo. Un certo senso di insoddisfazione vi colpirà. Vi sembrerà di non concretizzare mai i vostri risultati. In particolare chi ha iniziato nuovi progetti o lavori da pochi mesi si sentirà frustato. Come se ci fosse qualcosa a turbarvi, ad andare male. Sicuramente avrete dei rallentamenti. Polemiche in vista in amore. Sarebbe opportuno mantenere la calma. Non arrabbiatevi. Anche le relazioni stabili patiranno molte tensioni.

TORO – Non mancano idee e progetti. Ma anche la giusta dose di vita sociale. Incontri favorevoli. Con Marte e Venere attivi, molto vantaggiose le gionate del 7 e dell’ 8. Con Giove a favore, potereste anche investire per nuove attività o allargare le vostre. Attenzione a Satuno che impone prudenza. La salute è un po’ minata. Forte recupero sentimentale.

GEMELLI – La crisi vi ha sicuramente messo in ginocchio. In particolare, chi ha dovuto rimettersi in gioco come i commercianti o i liberi professionisti. Ma ogni anno è una storia singolare. Le stelle diventeranno più interessanti nella parte finale di febbraio. Da metà mese, Mercurio in aiuto. Sotto l’aspetto della salute, il corpo e la mente risentiranno dell’agitazione. Buono l’amore anche se mancherà ancora la passione.

CANCRO – Cancro Giove è ancora attivo e sarete comunque protetti da un cielo favorevole. Attenzione però a non dare nulla per scontato. In particolare per contratti e rinnovi. Vi sentirete, infatti, come pesci fuor d’acqua. Nulla di estremamente positivo. Tutto appare incompleto.

LEONE – Con Venere in ottimo aspetto finalmente potete vivere nuove e piacevoli emozioni. Chi ha chiuso una love story non tornerà sui propri passi. Il consiglio delle stelle per questa settimana è quello che di non allontanarsi troppo dal vostro partner. Anche se con i segni dei Pesci e dei Gemelli potrebbe nascere qualche conquista, dovrete comunque superare qualsiasi tipo di distacco e ostilità.

VERGINE – Vergine nonostante ci sia l’opposizione di Giove, la vostra tenacia ed impegno porteranno risultati. Secondo l’oroscopo sarà importante mantenere ben saldi i piedi per terra. Buono il periodo per i commercianti, soprattutto nelle prime due settimane del mese. Chi lavora a provvigioni beneficerà di un aumento di lavoro e di soldi. Attenzione, però, alla gestione del bilancio economico.

BILANCIA – Secondo l’oroscopo del mese di febbraio continua la stanchezza. Sotto l’aspetto della salute, pertanto, sarà importante non caricarsi di stress. In particolare siate cauti nei fine settimana. Se la malinconia prende il sopravvento, non esitate a sperimentare nuove sensazioni con persone che sappiano stimolarvi ed apprezzarvi. Nell’ambito lavorativo non ci sarà instabilità. Ma il cielo impone pazienza e decisione. Secondo l’oroscopo del mese di febbraio 2022 anche in amore continuano i periodi di alti e bassi.

SCORPIONE – Giove, in protezione, è ancora attivo fino alla primavera. Sarà, dunque, utile sfruttarlo nell’ambito lavorativo. Dal 18 il Sole viene in aiuto e ci sarà un recupero generale. Il mese dedicato all’amore non vi deluderà. Una Venere favorevole e Giove attivo alimenteranno i sentimenti. Inoltre, vi spingeranno emotivamente verso nuovi orizzonti

SAGITTARIO – Febbraio si presenta ostile ma energico almeno fino al 14. Da San Valentino, infatti, il cielo migliora. Riserbate, dunque, richieste e novità da metà mese. Anche se il periodo più florido sarà l’inizio dell’estate. In particolare per i commercianti e gli imprenditori bisognerà avere ancora molta pazienza. Soprattutto per chi contenziosi legali in corso o somme di denaro da ricevere non deve aspettarsi che qualcosa cambi nell’immediato. Nulla vi ostacola, però, a rimettervi in gioco con nuove prospettive.

CAPRICORNO – Vivrete una energia particolare. Soprattutto per i giovani che saranno favoriti nei loro percorsi lavorativi o di studio. Con la presenza di Venere, Marte e Urano, che incontrerà la Luna attorno al sette, riceverete buone notizie. Per qualcuno, si avvicina un cambiamento definitivo e positivo. In vista della primavera sarà opportuno richiedere già rinnovi e conferme. In amore Venere, attiva, incontra Marte e l’esplosione prende piede.

ACQUARIO – Paolo Fox consiglia di mettere in moto la vostra inventiva per superare la crisi in quanto la seconda parte del mese, che coincide con l’ingresso di Mercurio, la situazione migliorerà. Non ci saranno molti stravolgimenti per chi è scontento del suo lavoro. E proprio questo senso di inappagamento vi porterà a spendere molti soldi. In amore ci sarà uno stravolgimento sentimentale. In particolare per i single.

PESCI – Successo garantito per i giovani. Soprattutto per gli studenti che otterranno la laurea. Insomma, la vostra determinazione ed il vostro impegno saranno premiati. Secondo l’oroscopo del mese di febbraio 2022 ci sarà un cielo energico. Potreste fare proposte, avanzare richieste o addirittura incassare somme che vi spettano. Sblocchi anche di investimenti o acquisti regressi.

