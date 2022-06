Oroscopo dell’amore dal 1 al 8 giugno: le novità di questa settimana. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Preparatevi ai conflitti in questa settimana poiché quella che vi attende è proprio una dura battaglia di sentimenti. Se credevate di avere tempo per voi scordatelo, dovrete dirimere un po’ di emozioni in contrasto dentro di voi e nelle persone che amate! Le coppie non molleranno nelle litigate per questo qualche corda si spezzerà. Anche se inizialmente la percezione della litigata non sarà catastrofica, sarà meglio prevenire e correre ai ripari pur senza sintomi preoccupanti. I single potrebbero avere degli impulsi a buttarsi in situazioni ambigue per il loro modo di essere e questo creerà un po’ di confusione nelle loro menti razionali, inadatte a colpi di testa di tale entità!

Toro – Se chiederete consigli alle persone che vi sono vicino di certo otterrete molto più di quanto avreste sperato. Nelle situazioni sentimentali come la vostra, il modo migliore per essere tranquilli è accettare consigli da chi ha già vissuto certe situazioni. Le coppie potrebbero avere focalizzato per bene il modo nel quale far funzionare la propria relazione e questo di certo avrà un grande peso su ciò che può venire fuori dai progetti creati in questa settimana! I single avranno la frenesia di andare in giro a fare conquiste e conoscenze di ogni tipo e questo farà bene soprattutto a chi è uscito da poco da una relazione che non ha agevolato l’autostima!

Gemelli – Corrono emozioni dentro di voi, si alternano e si ripresentano con tutta la loro forza. Nella maggior parte dei casi si tratta del sentimento per eccellenza, ossia l’amore, negli altri casi si tratterà di passioni passeggere che comunque andranno vissute! Le coppie dovrebbero pensare a divertirsi e a fare in modo che chiunque sia loro vicino si diverta altrettanto. Non ci sarà bisogno di grandi eventi mondani, basterà la semplicità quotidiana che porterà serenità e allegria! I single non dovrebbero pensare solo a se stessi ma dovrebbero iniziare a guardarsi in giro, soprattutto se hanno interrotto una relazione da molto tempo. E’ bello poter sentire il proprio cuore battere ancora, senza paure!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Se avete concesso una chance ad una persona di cui non vi importa nulla allora non potete di certo stare tranquilli in questa settimana, poiché questa si presenterà alla vostra porta reclamando l’attenzione promessa! Le coppie dovrebbero proprio cercare di essere più soft e gentili l’uno con l’altro perché una frase detta con il tono sbagliato potrebbe rovinare la giornata di entrambi. Attenzione anche alle eccessive manifestazioni di affetto! I single non vorranno avere delle conversazioni con gente sconosciuta, insomma, non saranno molto socievoli e questo bloccherà alcuni pretendenti, impedendogli di farsi avanti e di creare situazioni simpatiche! Peccato!

Leone – Se siete estremamente interessati alle persone che avete vicino allora dovreste essere un pochino più diretti ed anche un po’ meno timidi. La timidezza non è sintomo di riservatezza ma di scarsa stima di se stessi. Le coppie potrebbero perdere il proprio tempo parlando di questioni secondarie rispetto al proprio rapporto, senza concentrarsi su progetti stimolanti che invece potrebbero essere intrapresi ed avere un gran successo. I single non hanno la minima idea di quello che potrebbe accadere nella loro vita sentimentale se solo si lasciassero andare e accogliessero nella loro cerchia sociale qualcuno di diverso dal solito!

Vergine – Non tutto deve necessariamente ruotare intorno all’amore è vero, ma di certo senza amore non si vivrebbe altrettanto bene, per questo bisognerà dargli la giusta importanza in questa settimana che trascorrerete sul filo del rasoio. Le coppie potrebbero focalizzarsi di più su un piccolo viaggio da fare insieme piuttosto che pensare continuamente agli affari. Ci sarebbe bisogno di più affetto e passione e meno riunioni e congressi a cui partecipare. I single non possono di certo risolvere i propri dubbi senza prendersi qualche scomodo come ad esempio alzare la cornetta del telefono per chiamare qualcuno e scusarsi o invitare a cena.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Se non siete davvero interessati alle persone che avete di fronte non dovete essere così diretti nei vostri discorsi perché qualcuno potrebbe fraintendere le vostre intenzioni, intenzioni che non avete appunto! Le coppie potrebbero rimandare fino al fine settimana degli argomenti che poi dovranno necessariamente trattare. A questo punto sarebbe meglio trattarli lunedì, in modo da superare presto il litigio e l’amarezza della sconfitta! I single potrebbero aprirsi con delle persone che non sono propriamente quelle che vorrebbero accanto a loro ma che comunque saranno lì al momento giusto nel posto giusto!

Scorpione – La vostra energia si farà sentire in questa settimana! Potrebbe essere scoppiettante dal punto di vista sentimentale così come in quello lavorativo ma ci sarà estremo bisogno di amore per qualsiasi vostro progetto! Le coppie potrebbero essere molto avvantaggiate dalle stelle in questa settimana, soprattutto per quanto riguarda il lato emotivo che verrà fuori al momento giusto, ossia nel momento migliore, quando si avrà bisogno di tenerezza! I single faranno qualsiasi cosa per ingraziarsi una persona in particolare che lascerà il segno nel loro cuore, ma non sempre si riuscirà ad averla vinta, perché l’osso potrebbe essere più duro di quello che sembra!

Sagittario – Non dovreste sprecare nemmeno un secondo di questa settimana se avete la fortuna di essere innamorati. Dovrete assolutamente stupire la persona che avete di fianco con mille attenzioni e tenerezze. Le coppie potrebbero usare la loro creatività per ottenere migliori risultati rispetto a quelli ottenuti nella scorsa settimana. Sicuramente ci potrebbero essere novità interessanti se saprete giocarvi le carte giuste. I single dovrebbero per forza di cose tentare di prendere di petto la situazione che stanno vivendo ed uscire dal guscio per scoprire cosa riserverebbe loro il mondo se si affacciassero anche solo dalla finestra di casa.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – In questo periodo potreste scoprire qualcosa di nuovo a proposito di una persona molto interessante che vi sta intrigando sempre più. La vostra pazienza verrà ampiamente ricompensata e di certo potrete avvicinarvi in modo non sospetto. Le coppie potrebbero svolgere una azione catalizzante per altre coppie, soprattutto nelle famose uscite a quattro organizzate! Talvolta è divertente anche se poi non si riesce nell’intento prefissato, ma fa capire quanto si è fortunati! I single potrebbero rivelare delle confidenze alla persona sbagliata ma niente paura, non arriveranno all’orecchio di quella che interessa loro, almeno non ancora e non prima si averci parlato personalmente!

Acquario – Qualsiasi siano le risposte che volete ottenere in questa settimana non sarà così semplice ottenerle dalle persone che da molto tempo ne stanno cercando a loro volta, per questo sarebbe bene non invaghirsi della persona sbagliata. Le coppie sicuramente si faranno sentire con il partner se questo non manterrà un comportamento consono agli standard. Evidentemente siete stati abituati fin troppo bene e qualcuno vi definirebbe addirittura viziati! I single non rinunceranno ad una uscita soltanto perchè qualcuno farà notare loro che non hanno più l’età o che non sono in grado di reggere il confronto e dimostreranno una grande personalità! Pesci – Le vostre ambizioni sociali in questo periodo non dovrebbero distogliervi dal percorso che state cercando di completare a livello affettivo, per questo sarebbe opportuno tentare di lasciare sempre una porta aperta a chi vi vorrebbe parlare! Le coppie potrebbero non prendere di buon grado il fatto che uno dei due dovrà dedicarsi al lavoro in modo estenuante. Le conversazioni saranno per questo carenti di entusiasmo e non si andrà molto d’accordo! I single non dovrebbero perdere il proprio tempo chiedendo il numero di telefono a qualsiasi persona che cammini, dovranno piuttosto concentrarsi sulle proprie mancanze affettive e cercare di colmarle in un modo o nell’altro!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo dell’amore dal 1 al 8 giugno: le novità di questa settimana proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.