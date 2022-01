oroscopo-dell’amore-del-tuo-segno:-scopri-come-sta-il-tuo-cuore

Gemelli – In termini di liberazione sessuale, i Gemelli all’inizio della settimana possono dare probabilità a chiunque. Venere in Capricorno indica dedizione, il desiderio di un’unione a lungo termine. Puoi appianare l’instabilità nelle relazioni migliorando la qualità della tua vita intima. Cerca di non essere complesso: sei una cosa bollente. Mettendo tutte le tue forze nella lotta contro il tuo avversario, entro la metà della settimana sarai esausto. Il Sole nel segno del Capricorno richiede azioni mirate a un risultato preciso. L’oroscopo dell’amore settimanale per i Gemelli ritiene che i tuoi sospetti siano infondati: non c’è bisogno di combattere con i mulini a vento. Alla fine della settimana, i Gemelli gratuiti godranno di un incredibile successo con il sesso opposto. La Luna nel segno dell’Ariete acuisce i sentimenti, genera forti emozioni con un segno più. Gli inviti per la data arriveranno da tutte le parti, non devi fare altro che scegliere un oggetto degno della tua attenzione.

Cancro – All’inizio della settimana, il Cancro può fantasticare fino al punto di assurdità: il sospetto è la colpa. L’influenza negativa di Venere nel Capricorno contribuisce allo sviluppo di qualità come la gelosia, la sfiducia. Per non trovarti in una situazione divertente, smetti di spingere la tua anima gemella, hai qualcosa da fare. Non fare gli straordinari a metà settimana. Sebbene il Sole in Capricorno incoraggi le aspirazioni di carriera, prenditi cura della tua salute. L’oroscopo dell’amore settimanale per il Cancro consiglia di prendersi un giorno libero o di lasciare il lavoro in anticipo. Dedica un po’ di tempo agli affari personali, vai ad un appuntamento o fai una passeggiata nel parco. Nel fine settimana, i Cancri mostreranno un’economia invidiabile. Sotto la Luna in Ariete, i problemi vengono risolti più velocemente del solito. Presta attenzione alla famiglia, chiedi la sua opinione sul miglioramento della casa. Prenditi cura delle riparazioni o riorganizza i mobili e, soprattutto, fai acquisti che sono stati rimandati da molto tempo.

Leone – La caparbietà di Leone può causare litigi: i primi giorni della settimana sono instabili in termini di relazioni personali. Venere in Capricorno forma un atteggiamento riverente nei confronti della famiglia. Ora per te gli interessi dei propri cari sono in primo luogo. Per evitare conflitti, ascolta i consigli del tuo partner, capirai la loro importanza. A metà settimana ti sentirai il padrone del mondo. Con il Sole nel segno del Capricorno, la situazione finanziaria migliora notevolmente. L’oroscopo dell’amore settimanale per il Leone consiglia di non sprecare denaro, torneranno utili in fattoria. Metti da parte una certa somma per le spese accessorie. La settimana finirà in conflitto se i Leoni non possono contenere la loro gelosia. La Luna in Ariete aumenta l’instabilità emotiva. Se inizi a capire chi ha fatto di più per la famiglia, ti ritroverai impantanato nei litigi. Forse il tuo prescelto attira le opinioni del sesso opposto, ma apprezza la relazione.

Vergine – Nei primi giorni della settimana, la Vergine sarà sotto gli auspici di Venere in Capricorno, che è irta di conseguenze imprevedibili. Nonostante la capacità di controllare i tuoi istinti, puoi cadere vittima d’intrighi. Meglio dirigere il tuo ardore al prescelto e non alla ricerca di piaceri sensuali. A metà settimana, dovrai essere pieno di risorse per mantenere il tuo partner. Il Sole in Capricorno è un momento di riflessione e lavoro su se stessi. L’oroscopo dell’amore settimanale per la Vergine afferma: la tua gelosia è infondata. Cerca di appianare la situazione imbarazzante, sposta la conversazione su un altro argomento. Alla fine della settimana, i Vergine non vorrà decidere nulla: è più facile chiudere gli occhi su ciò che sta accadendo che fare qualcosa. La Luna nel segno dell’Ariete ti spinge verso azioni ostili e aggressive. Forse l’unico modo per evitare litigi è nascondersi. Lascia che tutto vada via da solo e, in caso contrario, non è colpa tua.

Bilancia – All’inizio della settimana, la vita della Bilancia sarà come un’altalena: gioia per la pelle d’oca. Venere in Capricorno dà la tendenza all’oltraggioso, il desiderio d’insistere sul proprio. Se stai cercando un brivido, vai nel posto più caldo. Una nuova conoscenza non ti lascerà indifferente, ma non puoi prevederne l’esito. L’umore lirico è la migliore medicina per il blues infrasettimanale. Il Sole in Capricorno ti incoraggia a raggiungere i tuoi obiettivi attraverso la pazienza e il duro lavoro. L’oroscopo dell’amore settimanale per la Bilancia ti ricorda: non hai coccolato qualcuno che è vicino da molto tempo. Prepara una fantastica sorpresa: un appuntamento in un posto insolito. Alla fine della settimana, la Bilancia dovrà prestare maggiore attenzione al bilancio familiare. La Luna in Ariete dà una sensazione di permissività, il desiderio di provocare invidia. Se vuoi vivere circondato da cose belle, non affrettarti a spendere i tuoi ultimi soldi per loro. Evita acquisti ingenti per evitare di lasciare la tua famiglia bloccata.

Scorpione -Nell’attuazione di piani grandiosi, lo Scorpione può essere ostacolato da un’autostima gonfiata, nei primi giorni della settimana non dovresti essere troppo duro. L’influenza di Venere in Capricorno porta alla testardaggine e all’intrattabilità. Per evitare di litigare con il tuo partner, arrenditi a lui: l’astuzia ti porterà alla vittoria. Allontana la malinconia, a metà settimana non ti annoierai sicuramente. Il Sole nel segno del Capricorno richiede un’azione decisiva. L’oroscopo dell’amore settimanale per lo Scorpione crede che non sia necessario conquistare il mondo. Conquista il cuore di una persona e otterrai più del potere. La salute dello Scorpione nel fine settimana è abbastanza eccellente, è ora di andare in palestra. La Luna nel segno dell’Ariete ti aiuta a capire te stesso e a rivelare il tuo potenziale interiore. Sei in ottima forma, ma l’incentivo extra non farà male. La palestra è un buon posto per incontrarsi, il romanticismo sarà tempestoso.