oroscopo-dell’amore-di-questa-settimana-per-coppie-e-single-segno-per-segno

Oroscopo dell’amore: scopri gli affari di cuore della settimana, per coppie e single! Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Che voi abbiate o meno la capacità di amare, non significa che abbiate sempre ragione, su ogni cosa. Talvolta dovete imparare a mettervi in discussione, proprio come fanno le persone che vi sono vicino. Le coppie potrebbero avere problemi di comunicazione, specie momento in cui non vorrete cedere a certe richieste o a certe condizioni, del tutto ragionevoli. I single si metteranno in mostra ad alcuni eventi, cercando il consenso e cercando di attrarre l’interesse delle persone più in vista. Bisognerebbe considerare che forse, queste non sono quelle migliori per il proprio futuro.

Toro – Orientatevi su certi tipi di persone in questa settimana, ovvero su quelle più tranquille e con meno pretese. Bastate voi infatti, a voler sempre di più, rispetto a quello che avete già. Le coppie attraverseranno diversi periodi di frustrazione, specialmente perché non si riuscirà a capire il partner e i suoi stati d’animo. Bisognerebbe impegnarsi di più, perché le soluzioni sono sempre a portata di mano quando si ama davvero. I single potrebbero alternare momenti di grande slancio verso il futuro, a momenti di piena tristezza e nostalgia per il passato. Si è ancora in una fase di transizione, nella quale bisognerebbe capire meglio che cosa si stia cercando.

Gemelli – Prenderete molte strade in questa settimana, prima di imboccare quella giusta, che vi porterà alla piena consapevolezza degli errori commessi nelle vostre storie d’amore. Meglio tardi che mai. Le coppie si prometteranno molto, ma manterranno molto poco. Basterà comunque al partner, per vedere in voi quella buona volontà che da molto tempo manca, dunque tutto andrà per il meglio. I single non vorranno mettersi troppo in mostra, almeno per il momento, poiché ancora interessati a vecchie questioni, mai risolte. Non sarebbe infatti giusto, intraprendere alcunché o illudere qualcuno di sentimenti non esistenti.

Cancro – Sarà bene mettere un punto fermo su determinate questioni, che si protraggono ormai da tempo. Essere sufficientemente chiari, è sempre il primo passo, per non avere delusioni da entrambe le parti. Le coppie dovranno ancora chiarire vecchie storie, ma potranno comunque andare avanti e contare l’uno sull’altro, nonostante il trambusto provocato nell’ultimi tempi negli ultimi tempi. I single inizieranno a guardarsi intorno, con rinnovata fiducia nel prossimo, ma anche con maggiore consapevolezza. Non ci si farà più incantare, da facili e troppo veloci promesse da marinaio.

Leone – Siete piuttosto sicuri delle vostre capacità, della vostra volontà, ma non abbastanza dei sentimenti che provate per una persona. Sarebbe più opportuno rifletterci ancora un po’ e non prendere in giro nessuno. Le coppie dovranno fare i conti con una eccessiva accelerazione di certi progetti, basati su promesse non reali. Ricalibrate le vostre intenzioni e provate a spiegare i motivi che vi hanno portati al ripensamento. I single agiranno come sempre, accerchiando le persone che potrebbero interessare ed iniziando uno spietato corteggiamento. Questo potrebbe portare ai risultati sperati, ma non sempre ad una relazione sana.

Vergine – Vi siete molto adagiati su una condizione che ritenete poter essere perenne, ma così non lo è affatto. L’eccessiva abitudine, vi porta ad essere anche fastidiosi, quindi cercate di ricalcolare i vostri atteggiamenti. Le coppie si dovranno inevitabilmente scontrare, visto che nessuno dei due vuole cedere il passo all’altro. L’amore non è una gara, ma è basato sulla volontà di venirsi incontro e di superare ogni ostacolo. I single prenderanno decisioni affrettate, basate sui sentimenti del momento, almeno su quelli che si è certi di provare. Bisognerebbe lasciar passare un po’ di tempo, per poi riconsiderare meglio ciò che si prova.

Bilancia – Siete andati oltre negli ultimi giorni, quindi dovrete recuperare tutto in questa settimana. Siete molto più propensi a concedere delle alternative e ad aprirvi ancora di più, quindi forza! Le coppie potrebbero avere dei ripensamenti, che sicuramente non riguarderanno il rapporto in se, ma semplicemente qualche aspetto della quotidianità. Meglio prendere per tempo alcune problematiche ed iniziare a discuterne. I single non prenderanno mai troppo sul serio qualcuno che non si mostrerà abbastanza convinto, quindi si partirà sempre con il freno a mano tirato al massimo. Ci potrebbero essere delle evoluzioni interessanti!

Scorpione – Non c’è nulla di sbagliato in quello che vorreste dalla vostra vita sentimentale, ma non potete di certo ragionare a compartimenti stagni. Innanzitutto dovreste cercare di entrare in sintonia con la persona che amate! Le coppie si dedicheranno abbastanza al partner, ma forse non abbastanza dal tranquillizzarlo o dal fargli fare quel passo in più che tanto vorreste che facessero. Riflettere sul futuro vorrà dire riflettere da soli per il momento. I single sono pronti ad aprirsi di nuovo e a lasciare che qualcuno li conquisti, tuttavia non è detto che questo possa funzionare a breve, ma sempre meglio provarci, non si sa mai!

Sagittario – Siete piuttosto preparati dal punto di vista professionale, ma da quello sentimentale avete grandi carenze. Non è nemmeno colpa vostra, siete fatti così, comunque nella vita si può sempre migliorare e sarà il caso di farlo al più presto. Le coppie vorrebbero di certo maggiore riscontro dal partner, più comprensione e più affiatamento, ma il fatto di volere tutte queste cose non esclude che anche voi dobbiate concederne! I single faranno bene a riflettere attentamente prima di chiedere un appuntamento, in quanto hanno il dovere di pensare anche all’altra persona e decidere prima se si vuole realmente conoscerla ed accettarla per quello che è!

Capricorno – Qualcuno potrebbe optare per qualche romanticheria in questa settimana, ma non tutti apprezzeranno. Qualcuno è ancora deluso da un vostro comportamento precedente, che in effetti dovrebbe essere riconsiderato. Le coppie otterranno molto di più cercando di mettere in riga il partner, ovvero stabilendo dei confini entro i quali non potranno intromettersi, tuttavia voi dovrete fare altrettanto, altrimenti non vale! I single dovranno mollare la presa. Se non sono in grado di mettersi in gioco con una persona meglio lasciarla perdere invece di insistere per il nulla. Non vi porterà nessun beneficio!

Acquario – Se non volete rischiare troppo in questa settimana, per paura di quello che potrebbe conseguirne, allora meglio non fare troppe domande e non spingere troppo affinché si verifichino certe situazioni. Le coppie dovranno usare dunque la prudenza, tirare anche il freno a mano se necessario. Il partner capirà che vi state un po’ perdendo e vi verrà in aiuto se è in sintonia con voi, nel caso contrario, meglio prendere le distanze per un po’. I single non si metteranno molto al centro dell’attenzione. Forse non si è pronti a fare il primo passo ma potrebbe esserci qualcuno che lo farà al loro posto. E’ un bene farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.

Pesci – Avete stabilito fin troppe regole nei vostri rapporti sentimentali, quindi è ora di lasciarsi andare e di lasciare che il tempo decida per voi. Forse vi sono questioni che non avete ancora ben chiare. Le coppie potrebbero fare un piccolo passo avanti e potrebbero iniziare un nuovo percorso insieme, magari un hobby o magari un progetto, ma che sia condiviso e che faccia ritrovare l’armonia ad entrambi. I single preferiranno di gran lunga cercare delle distrazioni piuttosto che impegnarsi in qualcosa con qualcuno, che sia anche una semplice conoscenza. Non tutti gradiscono lo stare insieme canonico.

