Oroscopo dell’amore di questa settimana. Piacevoli novità per single e coppie. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Vicino a voi ci sono delle persone che potrebbero darvi la spinta giusta per fare quel passo in più che vi renderebbe felici, ma non avete il coraggio di chiedervi di spingervi. Da soli non potranno farlo, senza vostro incitamento, quindi decidetevi in fretta.

Le coppie non metteranno al primo posto la relazione in questa settimana e forse faranno la cosa più giusta. Ogni tanto va sacrificato qualcosa per un bene più grande, più comune, più onorevole e voi lo sapete e verrete premiati.

I single continueranno a far finta di non avere intenzioni serie con nessuno ma la verità è tutt’altra. Ognuno di noi vorrebbe legarsi all’anima gemella quando la si incontra, senza pensare a nient’altro.

Toro – Se non avete grandi idee per la settimana per stupire le persone che amate o che vi piacciono non importa. Non sono necessari gesti eclatanti, ma piccoli gesti che possano far comprendere all’altro quanto ci teniate.

La coppie dunque non dovranno colpevolizzarsi se non vivranno una settimana eccitante e piena di avventure. La vita è fatta anche di momenti normali, di quotidianità e di abitudini, senza per questo essere meno interessante.

I single forse potrebbero ottenere più di quello che si aspettano, proprio perché non si aspettano niente, ed è questo il bello della vita, specie quella affettiva, che ci si può sempre stupire, a qualsiasi età!

Gemelli – Siete stati molto presenti ultimamente per le persone che amate e questo le ha tranquillizzate. Se avevano dei dubbi o se avevano qualche piccolo rancore nei vostri confronti, sarà tutto magicamente spazzato via. Le coppie si daranno un’altra possibilità se ne avranno bisogno, cercheranno di venirsi incontro e di essere più comprensive, ma sopratutto inizieranno a fare quei progetti che hanno troppo a lungo rimandato. I single cercheranno anch’essi di essere più presenti con alcune persone, ma questo non significa che ci si sbilancerà troppo. Solo che s cercherà di migliorare un tipo di relazione e forse ci si riuscirà anche!

Cancro – La settimana per voi sarà particolarmente passionale, sicuramente molto più interessante di quella appena trascorsa e nella quale siete rimasti un pochino a bocca asciutta. Tutto quello che avreste voluto accadesse non è accaduto, ma è stato soltanto rimandato.

Le coppie dunque dovranno recuperare, saranno molto motivate a farlo e sicuramente non si lasceranno scappare queste giornate per ricostituire quell’equilibrio e quella serenità che permette loro di mantenere una certa qualità della vita.

I single premeranno per ottenere qualche appuntamento e faranno benissimo, perché la caparbietà in questo frangente verrà apprezzata e premiata. E’ dopo che bisognerebbe sapersi regolare!

Leone – Potete benissimo mettere in conto alcune preferenze in questa settimana a livello affettivo, quindi non vi dovrete sentire in colpa se vorrete fare una cosa piuttosto che l’altra, senza troppe influenze o costrizioni.

Le coppie dunque non dovranno porsi dei limiti o mettere dei muri perché non è questo il momento di farlo. L’esplorazione dell’altro, del suo più profondo “io” va messo in atto in modi diversi, altrimenti non si conoscerà mai davvero chi si ha di fronte tutti i giorni.

I single potrebbero pretendere di essere più determinati, perché la determinazione piace sempre. Piace soprattutto quando dall’altra parte c’è qualcuno di fortemente indeciso. Una parola potrebbe cambiare il corso della storia!

Vergine – State mettendo cautamente le mani in avanti con alcune persone che vi vogliono bene soltanto perché non siete riusciti a mettere in ordine i vostri pensieri, pertanto state cercando di rimandare l’inevitabile che però arriverà in questa settimana.

Le coppie avranno meno opportunità se non riusciranno a mettere in ordine le idee, in modo più preciso e puntuale, specialmente per quel che riguarda il futuro. Non vi piace questa parola ed in effetti non ha significato, ma ci dovrete convivere.

I single apprenderanno quale strategia sia meglio applicare con alcune persone che proprio non ne vogliono sapere di prendere delle decisioni in merito ad un rapporto, su che nome dargli e come evolverlo.

Bilancia – Forse la vostra vita sentimentale in questo momento non importa a nessuno ma dovrebbe comunque importare a voi, per questo dovreste curarla e non pensare alle opinioni altrui che possono essere discordanti!

Le coppie non dovranno ostinarsi in un progetto se questo ha già riscosso il dissenso da parte del partner o di una terza persona, comunque importante, come un genitore o un figlio. Ci si potrebbe ritrovare a fare i conti con difficoltà di tipo psicologico.

I single non dovrebbero invece abbandonare una compagnia soltanto perché sono usciti con la persona sbagliata. Capita e capita anche ai migliori, ai più oculati, ma non per questo è motivo di vergogna!

Scorpione – Avrete bisogno di comunicare in questa settimana, con chi non ha grande importanza, ma sarebbe meglio farlo sempre con le persone che vi sono più a cuore e che potrebbero capirvi e sostenervi.

Le coppie saranno piuttosto riflessive e non lasceranno nulla al caso anche se spesso non si comportano in modo così obiettivo ed oculato. Di tanto in tanto ci vuole più attenzione!

I single potrebbero riflettere un po’ di più sugli ultimi avvenimenti e su tutto quello che è accaduto in loro assenza alle persone che hanno frequentato fino a ieri. Sarà fondamentale!

Sagittario – E’ difficile piegarsi a certe volontà, ma se ci tenete davvero ad una persona, riuscite ad accettare anche i piccoli difetti, come quelli che vi potrebbero mostrare in questa settimana. In caso contrario non è vero affetto!

Le coppie saranno molto interessate a condurre la propria vita sociale e poco si dedicheranno l’uno all’altro o a progetti comuni. Non è importante se non è ancora il tempo adatto per questo tipo di impegno.

I single potrebbero restare soli per tutta la settimana ma poi nel week end troveranno di certo qualcosa di entusiasmante da fare, nonostante possano avere difficoltà a reperire materiale sublime!

Capricorno – Una settimana di grandi impegni, non soltanto sentimentali, ma che in qualche modo potrebbero influenzare decisioni che riguardano la famiglia o l’amore. Forse non siete ancora pronti a fare certi passi in avanti.

Le coppie avranno da discutere e lo faranno, anche animatamente, ma sempre meglio risolvere invece di lasciar passare senza dire, specie la verità. Fareste volentieri a meno degli scontri, ma sono assolutamente necessari.

I single non vorranno mettere in discussione il proprio comportamento e sarà questo il limite maggiore, quello che non riusciranno a superare in fretta, abbastanza in fretta da poter avere delle chance con alcune persone.

Acquario – Condividendo in questa settimana pensieri e opinioni vi sentirete molto più vicini ad una persona che potrebbe essere per voi qualcosa di più di una semplice conoscenza, oppure che fa semplicemente parte della vostra vita! Le coppie dovrebbero prestare maggiore attenzione ai progetti l’uno dell’altro poiché si potrebbe scoprire che sono più vicini di quanto si pensi, oppure diametralmente opposti. Si otterrà comunque una sorpresa! I single potrebbero volere tutto dal primo incontro, riuscire a capire fino in fondo con chi hanno a che fare e fin dove si potrà spingere la relazione, ma è assolutamente troppo presto e troppo azzardato!

Pesci – Oltre alle vostre remore dovrete aggiungere in questa settimana anche quelle delle persone che vi sono vicino e che forse ne hanno anche più di voi. Ormai una occasione è sfumata, bisognerebbe prenderne atto e passare oltre.

Le coppie hanno avuto il loro momento ma non sono state in grado di prendere al volo alcune occasioni, quindi ora tutto è rallentato, quasi fermo, e non ci sono alcuni presupposti per parlare di progetti futuri. Bisogna attendere e attenderete.

I single vorrebbero farsi avanti con una persona ma verranno bloccati da una sensazione: la paura. A questo punto bisognerà fare una scelta: o restare bloccati pressoché per sempre oppure lasciarsi andare.

