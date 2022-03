oroscopo-dell’amore:-gli-affari-di-cuore-della-settimana,-tutti-al-femminile!

Oroscopo dell’amore: gli affari di cuore della settimana. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Cara Ariete, questa settimana potrai contare su di una Venere in bell’aspetto, pronta a regalarti fascino e potere seduttivo. L’amore non potrebbe andare meglio… se c’è qualcuno che ti interessa, non aspettare e fai la prima mossa! Lunedì e martedì saranno due giornate fortunate, con una bella luna favorevole. Attenzione, invece, al fine settimana: tra venerdì e domenica la luna sarà in opposizione e potrebbero verificarsi degli imprevisti.

Toro – Cara Toro, il pianeta Venere questa settimana ti darà del filo da torcere: col partner potrebbero nascere tensioni e battibecchi, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, quando anche la luna sarà in una posizione sfavorevole. Meglio rimandare le discussioni alle giornate di mercoledì e giovedì, che saranno meno tese. Marte in posizione sfavorevole rischia di farti sentire un po’ stressata… perché non consolarsi con una buona pizza?

Gemelli – Cara Gemelli, la tua sarà una settimana favorevole dal punto di vista dei sentimenti, un po' meno sotto il profilo lavorativo. Venere è dalla tua parte, pronta a regalarti grandi emozioni. Mercurio e Giove in posizione sfavorevole, invece, rischiano di creare qualche blocco in ufficio: per ottenere una risposta positiva ti toccherà aspettare. Luna fortunata nelle giornate di lunedì e martedì. Giornate no: mercoledì e giovedì.

Cancro – Cara Cancro, finalmente il pianeta Venere non è più in opposizione e poco alla volta stai recuperando la serenità nell’ambito dei sentimenti. Alcune coppie avranno bisogno di più tempo per superare una crisi, ma se l’amore non manca ci riusciranno alla grande! Buone notizie in arrivo nell’ambito lavorativo: Mercurio premia chi si è saputo muovere bene nelle scorse settimane. Giornate fortunate: mercoledì e giovedì.

Leone – Cara Leone, purtroppo l’opposizione di Venere e quella di Marte cominciano a farsi sentire: in amore non mancheranno litigi e discussioni accese, e ti sentirai decisamente stanca. Punta tutto sulle giornate di lunedì e martedì, quando avrai una bella luna fortunata in congiunzione. Se devi affrontare una questione delicata col partner o sul lavoro ti conviene puntare su queste due giornate per riuscire a ottenere i risultati sperati.

Vergine – Cara Vergine, stai vivendo un periodo complicato per quanto riguarda l’ambito lavorativo: Mercurio e Giove in opposizione portano blocchi e rallentamenti ai tuoi progetti. Il cielo ti consiglia di lavorare al mantenimento di ciò che possiedi piuttosto che puntare a nuove imprese. Le giornate migliori della settimana saranno quelle di mercoledì e giovedì, quando una bella luna in congiunzione ti porterà fortuna.

Bilancia – Cara Bilancia, questa settimana avrai dalla tua parte sia il pianeta Venere che Marte, pronti a regalarti grandi emozioni nell’ambito dei sentimenti e un’energia nuova. Se hai da sistemare delle questioni lavorative rimaste in sospeso, non rimandare: dalla prossima settimana il pianeta Mercurio entrerà in opposizione e potrebbe risultare più difficile raggiungere i risultati sperati. Luna super-fortunata per tutto il week-end.

Scorpione – Cara Scorpione, questa settimana dovrai fare i conti con una Venere dispettosa, che insinuerà dubbi e perplessità nella tua vita di coppia… Lunedì e martedì in particolare potrebbero rivelarsi delle giornate di tensione, in cui trovare il dialogo col partner non sarà così semplice. Meglio, invece, tra mercoledì e giovedì, quando la luna tornerà a sorriderti. Mercurio favorevole, assieme a Giove, porta buone notizie sul lavoro.

Sagittario – Cara Sagittario, questa settimana potrai contare su di una bellissima Venere in aspetto favorevole, pronta a regalarti tanta fortuna nell'ambito dei sentimenti. Marte, da parte sua, ti dona una nuova vitalità e tanta voglia di fare, anche sul lavoro. In quest'ambito, purtroppo, dovrai fare i conti con un Mercurio in posizione sfavorevole, che – assieme a Giove – porrà degli ostacoli in più sul tuo percorso. Giornate no: mercoledì e giovedì.

Capricorno – Cara Capricorno, questa settimana potrai contare su di un Mercurio in aspetto favorevole, pronto a regalarti delle belle occasioni per quanto riguarda l'ambito del lavoro. Anche Giove è dalla tua parte, e non mancheranno di certo le soddisfazioni professionali. In ambito sentimentale sarai un po' distratta e il partner potrebbe risentirsene… Attenzione in particolar modo al fine settimana, quando ci sarà una luna un po' tesa. Acquario – Cara Acquario, la tua settimana non comincia nel migliore dei modi: purtroppo dovrai fare i conti con la luna in opposizione nelle giornate di lunedì e martedì. Niente di grave: il cielo è dalla tua parte e, passato un po' di nervosismo, non tarderanno ad arrivare le belle sorprese, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti: Venere in congiunzione è pronta a regalarti tantissime emozioni e nuovi incontri destinati a durare.

Pesci – Cara Pesci, in questo momento hai in congiunzione al tuo segno sia il Sole che i pianeti Giove e Mercurio: si tratta di un cielo davvero eccezionale, soprattutto per quanto riguarda la tua professione. Non avere paura di sognare in grande: i tuoi obiettivi sono davvero sempre più vicini! Attenzione, tuttavia, alle giornate di mercoledì e giovedì, quando una luna in opposizione potrebbe farti sentire un po’ nervosa o giù di tono.

