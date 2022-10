Oroscopo dell’amore: le stelle dal 12 al 19 ottobre 2022. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Anche se non volete prendere decisioni troppo concrete in questa settimana che riguardino le persone che amate, almeno dovreste parlarne con i diretti interessati, per valutare insieme e non autonomamente! Le coppie potrebbero fare discorsi troppo superficiali che non avranno un grande impatto sulla propria relazione ma che comunque la rallenteranno. Se non avete molto da dirvi sarà il caso di farsi qualche domanda! I single si dovranno sforzare di prender parte a qualche evento nuovo ed elettrizzante per ritrovare il loro slancio ed il loro carattere coinvolgente. Si potrebbero fare incontri interessanti!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Forse avete imboccato la via più giusta per i vostri affari sentimentali ma non dovreste mancare di essere presenti per le persone che vi sono vicino proprio in questa settimana, pensando di poter vivere di rendita! Le coppie dovranno concentrarsi sul partner e lasciar perdere tutti quelli che vi ruberebbero del tempo prezioso da condividere con la persona che amate. Ma ciò vale per entrambi, non soltanto per uno dei due. I single potrebbero prestare invece attenzione a tutte quelle persone che gironzolano loro intorno senza mai fermarsi per un caffè. A questo punto sarebbe meglio essere intraprendenti ed invitarli!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cercando di rimediare a qualche piccolo errore passato potreste incontrare anche delle persone che appartengono ad esso e che credevate di aver ormai dimenticato. Forse non è così, almeno non pienamente! Le coppie dovranno dunque prestare molta attenzione a se stessi ed al partner per evitare l’insorgenza di dubbi riguardanti appunto il tempo che è stato e cercando di distrarsi con attività nuove e divertenti per non pensarci troppo su. I single si interrogheranno parecchio sul significato di alcuni comportamenti altrui ma non ne varrà la pena. Se nessuno ha colpito nel segno, centrandolo, inutile rimuginare, meglio passare avanti! Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avete voglia di svagarvi e su questo non c’è dubbio, tuttavia non avete grandi appoggi da parte delle persone che amate e che vi sono intorno, dunque è possibile che la settimana risulti un po’ noiosa! Le coppie avranno grandi idee ma non sempre saranno condivise dal partner. Ad un certo punto bisognerà trovare un punto di incontro altrimenti si resterà fermi al proprio posto e passerà il week end senza che ve ne accorgiate! I single dovrebbero stilare una lista di buoni propositi, tra i quali dovranno mettere al primo posto l’impegnarsi a parlare con il prossimo, chiunque esso sia. Si è un po’ carenti in materia ultimamente! Leone (23 luglio-22 agosto) – Il vostro cervello in questa settimana potrebbe galoppare tra le braccia dell’avventura e questo vi spingerà a prendere delle decisioni istintive ed affrettate. Potrebbe essere un bene e non un male come pensate di solito! Le coppie dovranno utilizzare molto la razionalità invece, perché soltanto in questo modo potranno dirimere alcune questioni tra le più spinose nella relazione. Per il resto andrà benissimo l’istintività. I single potrebbero prendere più alla leggera certi impegni, presi soltanto per fare numero e per darsi la possibilità di spaziare nella società, senza nessun ulteriore scopo se non quello di incontrare qualcuno di nuovo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Avete finalmente qualcuno da chiamare e qualcuno di cui interessarvi in modo continuo, ma forse questo non vi rende così allegri come speravate, nonostante l’altrui disponibilità. Raggiunto il vostro obiettivo infatti, ve ne prefissate subito un altro! Le coppie potrebbero fare insieme delle esperienze che rafforzeranno il legame ma si dovrà andare dietro al partner se si vorrà la sua costante partecipazione. Non tutti infatti sono come voi purtroppo! I single non hanno alcun limite e non se ne dovrebbero porre alcuno perché in queste giornate dovranno pensare a conoscere gente, coltivare conoscenze già effettuate e cercare di scremare i possibili dagli impossibili!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se vi prenderete troppi rischi a parlare con la persona che vi piace e non riuscirete a concludere il discorso, ricercatela immediatamente per chiarire, altrimenti lascerete in forse i vostri sentimenti per tutta la settimana! Le coppie potrebbero evitare certe discussioni invece, perché è vero che la sincerità è importante, ma quando il partner non è particolarmente di buon umore si potrebbe anche rimandare per il bene delle vostre orecchie. I single non stanno considerando opportunità che al contrario potrebbero ridare nuova frizzantezza all’umore! Ma perché privarsi di appuntamenti divertenti? Venerdì sarà la serata più opportuna per svagarsi!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se non volete viaggiare in cattive acque sarebbe molto più semplice per voi in questa settimana evitare di dire ciò che pensare realmente alle persone che amate e che saranno un tantino irritabili, sotto tutti i punti di vista! Le coppie si dovranno tenere un po’ sul vago nei primi giorni della settimana, almeno per quel che riguarda progetti futuri troppo impegnativi. La stanchezza dovuta dalla ripresa di ritmi frenetici potrebbe infatti alterare la concezione di entrambi! I single hanno il mondo ai loro piedi, solo che non se ne accorgeranno e continueranno a comportarsi come se nessuno li prendesse sul serio. C’è bisogno di una sveglia potente!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cercherete di organizzarvi al meglio in questa settimana per fare in modo di ritagliarvi più tempo possibile da trascorrere con la vostra famiglia e con le persone che amate. Questo è straordinario, ma dovrete fare i conti anche con gli impegni altrui! Le coppie dovranno cercare punti di contatto un po’ più solidi per cercare di risolvere alcuni dilemmi e alcuni muri eretti dal partner o con il partner. Non bisognerebbe nascondersi niente ma talvolta è inevitabile! I single avranno una strana sensazione ogni volta che parleranno con una persona nuova. Evidentemente hanno ricevuto una bella batosta in passato che non hanno ancora dimenticato. C’è bisogno di tempo!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Voler prendere una scorciatoia in amore non è di certo la migliore delle idee che vi sia mai venuta in mente. E’ vero che in guerra ed in amore tutto è lecito, ma dovreste conquistare la persona che volete affianco con il massimo della spontaneità se volete che continui! Le coppie dovrebbero superare alcune difficoltà date dalle varie responsabilità proprio grazie alla forza dell’amore e nulla più tangibile di un sentimento quando vi sono certe situazioni. Sarete di esempio per molti! I single non dovrebbero pensare soltanto al lato ludico di un rapporto sentimentale, altrimenti potrebbero apparire un po’ immaturi nei confronti delle altre persone. Insomma, non pagherà essere troppo spensierati stavolta!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se non sapete proprio come fare per rilassarvi, allora cercate di tirare fuori le vostre ansie ma assicuratevi che ci sia qualcuno ad ascoltarle, altrimenti resteranno relegate in un angolo della vostra fervida mente! Le coppie cercheranno di impegnarsi il più possibile nel rapporto ma potrebbe mancare lo slancio del romanticismo che verrà subito percepito dal partner. Non fatene una tragedia, cercate solo di esprimervi con sincerità. I single dovrebbero invece evitare di mostrarsi gelose nei confronti di una persona con la quale magari si è usciti una volta soltanto. E’ un po’ esagerato e qualcuno potrebbe ingigantire ancora di più tale vostro aspetto! Pesci (20 febbraio-20 marzo) – All’inizio della settimana dovrete affrontare tutto con grande razionalità non lasciandovi trasportare troppo dall’istinto! Ovviamente anche il cuore dovrà avere la sua parte fondamentale, ma il “va dove ti porta il cuore” potrebbe portarvi un po’ troppo lontano! Le coppie non dovranno fare il passo più lungo della gamba perché in questo modo si potrebbero prendere delle decisioni un po’ avventate. Il week end invece sarà tutto all’insegna del romanticismo! I single non dovranno distrarsi troppo con persone che sanno non avere un futuro con loro. Bisognerà quindi rallentare certi tipi di relazioni ed accelerare invece la conoscenza di nuove persone!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su “Grazia” da Oroscopo.it

Oroscopo dell’amore: le stelle dal 12 al 19 ottobre 2022 scritto su Oroscopo Più da Redazione.