Oroscopo dell’amore: le stelle dal 28 ottobre al 4 novembre 2022. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le domande di natura personale saranno risolte facilmente, secondo l’oroscopo dell’amore, la quarta settimana di ottobre avrà successo per te. Sei in ottima forma, pieno di energia ed entusiasmo: è tempo di agire. Non seguire la strada battuta, cercare nuove opportunità, sorprendere il tuo partner con la tua creatività. All’inizio della settimana, l’Ariete può fungere da esperto in questioni personali. L’impatto di Venere in Scorpione tende alla saggezza, alla moderazione. Con sensibilità, capacità di ascolto, puoi dare consigli utili ai tuoi parenti. Non scoraggiarti, il custode dei segreti del cuore degli altri è un ruolo onorevole. A metà settimana, gli intrighi sul posto di lavoro non sono esclusi. Con il Sole in Scorpione, gli eventi iniziano ad assumere un significato mistico. Lascia che tutti pensino che una storia d’amore in ufficio interferirà con una carriera, l’oroscopo dell’amore settimanale per l’Ariete ti consiglia di credere nel tuo cuore. Forse questo incontro è un segno dall’alto. La famiglia Ariete sarà felice di dedicare il fine settimana alla risoluzione dei problemi quotidiani. Sotto la Luna in Sagittario, la necessità di movimento, aumenta il lavoro fisico. Non devi preoccuparti, il lavoro discuterà. Molto probabilmente, sarai così coinvolto nel processo di pulizia che penserai di rinnovare il tuo appartamento.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Le domande di natura personale saranno risolte facilmente, secondo l’oroscopo dell’amore, la quarta settimana di ottobre avrà successo per te. Sei in ottima forma, pieno di energia ed entusiasmo: è tempo di agire. Non seguire la strada battuta, cercare nuove opportunità, sorprendere il tuo partner con la tua creatività. Cercando di legare una persona cara a se stesso, il Toro non dovrebbe dimenticare un senso di dignità. Venere in Scorpione forma la precisione, persino l’intolleranza. Iniziare la settimana con l’adulazione può portare alla trappola del gossip. Non cercare d’infiammare artificialmente la passione, non essere divertente. A metà settimana potrai fare affidamento sul tuo istinto. Con il Sole nel segno dello Scorpione, tutto il segreto diventa evidente. L’oroscopo dell’amore settimanale per il Toro consiglia di ascoltare la voce dell’intuizione quando non ci sono abbastanza argomenti. Soccombendo alla visione profonda, troverai la felicità personale. Alla fine della settimana, il Toro sarà preoccupato di trovare una dieta magica: perdere peso diventerà un’ossessione. Con la Luna in Sagittario, l’entusiasmo è di breve durata e superficiale. Nel tempo, questo desiderio scomparirà, non avrai il tempo di assaggiarlo. È meglio fare yoga: un risultato brillante è garantito.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Le domande di natura personale saranno risolte facilmente, secondo l’oroscopo dell’amore, la quarta settimana di ottobre avrà successo per te. Sei in ottima forma, pieno di energia ed entusiasmo: è tempo di agire. Non seguire la strada battuta, cercare nuove opportunità, sorprendere il tuo partner con la tua creatività. I problemi interni diventeranno un ostacolo nell’amore, i Gemelli all’inizio della settimana saranno psicologicamente vulnerabili. Venere in Scorpione può suscitare ferite del passato che vorresti dimenticare: risentimento, paura o rabbia. Parla con il tuo partner, insieme affronterai questa situazione. Una missione importante ti aspetta a metà settimana: migliorare le tue condizioni di vita. Il Sole in Scorpione si riempie di potente energia. L’oroscopo dell’amore settimanale per i Gemelli non vede alcun motivo per rimandare il trasferimento. La situazione finanziaria sarà stabile, quindi non è necessario sopportare condizioni difficili. Alla fine della settimana, i Gemelli si disperderanno sul serio: l’anima chiede una vacanza. Sotto la Luna in Sagittario, i fallimenti amorosi sono praticamente esclusi, gli amanti sono accompagnati dalla fortuna. Non lesinare sulle tue stranezze: la stravaganza ti si addice. Acquista un bellissimo e prezioso regalo in ricordo di un fine settimana chic. Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il romanticismo sarà in pieno svolgimento, l’oroscopo dell’amore settimanale per la quarta settimana di ottobre promette una ricca vita personale. Se sei single, sii attivo: fai conoscenza, flirta — non perdere l’occasione d’incontrare la tua anima gemella. Anche le amicizie possono diventare qualcosa di più nel tempo. Innamorandosi senza memoria, il Cancro può cambiare le proprie abitudini e dai primi giorni della settimana, senza rimandare. Venere nel segno dello Scorpione risveglia forze nascoste, ti fa prendere decisioni paradossali. Se trovi che l’amore a distanza ti disturba, considera le tue opzioni di spostamento. L’umore lirico regnerà a metà settimana: sotto il Sole in Scorpione, è difficile frenare gli impulsi emotivi. L’oroscopo dell’amore settimanale per il Cancro consiglia di fare scorta di vino e una scatola di cioccolatini: un regalo romantico per ogni occasione. Sarai in grado di toccare le corde nel cuore del tuo prescelto. Alla fine della settimana, i Cancri avranno tantissime ragioni per uscire dai loro abiti migliori. Quando la Luna è nel segno del Sagittario, è tempo di relax e divertimento. Non aspettarti favori dalla natura, prendi il destino nelle tue mani. Se non hai un compagno o il tuo partner non vuole divertirsi, vai alla festa da solo. Leone (23 luglio-22 agosto) – Le domande di natura personale saranno risolte facilmente, secondo l’oroscopo dell’amore, la quarta settimana di ottobre avrà successo per te. Sei in ottima forma, pieno di energia ed entusiasmo: è tempo di agire. Non seguire la strada battuta, cercare nuove opportunità, sorprendere il tuo partner con la tua creatività. L’inizio della settimana è un buon momento per risolvere le differenze: Leone sarà in fiamme. Sotto l’influenza di Venere in Scorpione, la sensualità aumenta in modo significativo. Se stai vivendo una forte attrazione, prenditi il tempo per chiedere al tuo partner un appuntamento. Una piacevole serata in un ambiente intimo ti aiuterà a legare. Dando uno sguardo a metà settimana alla vita personale senza pathos, farai una scoperta importante. Il Sole nel segno dello Scorpione richiede onestà: non un pio desiderio. L’oroscopo dell’amore settimanale per il Leone consiglia di non buttare via i soldi, se hai difficoltà finanziarie, inizia a risparmiare. Nei fine settimana, i Leoni dovrebbero prendersi cura dei sentimenti di una persona cara. La Luna nel segno del Sagittario tende a esagerare i propri meriti. Potresti essere il leader nella relazione, ma non rifiutare l’offerta di trasloco del tuo partner. Pensa a migliorare le tue condizioni di vita: la famiglia sta crescendo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il romanticismo sarà in pieno svolgimento, l’oroscopo dell’amore settimanale per la quarta settimana di ottobre promette una ricca vita personale. Se sei single, sii attivo: fai conoscenza, flirta — non perdere l’occasione d’incontrare la tua anima gemella. Anche le amicizie possono diventare qualcosa di più nel tempo. All’inizio della settimana, la Vergine si adopererà per la gratificazione dei sensi. Sotto l’influenza di Venere in Scorpione, è facile perdere il controllo delle emozioni. Immergiti in una nuova storia d’amore, non affrettarti a dimostrare le tue abilità sessuali, ma in una relazione provata puoi essere il più rilassato possibile. La fortuna nelle relazioni amorose è una caratteristica di metà settimana: sarai soddisfatto. Il Sole in Scorpione aiuta a risolvere i problemi materiali. Se desideri il tuo prescelto, l’oroscopo dell’amore settimanale per la Vergine ti consiglia di volare immediatamente da lui sulle ali della felicità: i dettagli si sistemeranno da soli. Il desiderio della Vergine di partire in completo isolamento alla fine della settimana è facile da spiegare: è ora di riposare. La Luna nel segno del Sagittario acuisce la sensibilità al fallimento. Crea un’atmosfera di pace e comfort intorno a te, invita la persona amata a fare una passeggiata nel parco. La ricreazione nella natura aiuterà a recuperare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La rivitalizzazione nella vita personale diventerà evidente, nella quarta settimana di ottobre, l’oroscopo dell’amore consiglia di dare un’occhiata più da vicino a ciò che ti circonda. Probabilmente dovresti rinnovare le vecchie connessioni, dimenticare le esperienze negative passate. Le relazioni raggiungeranno un nuovo livello, il vecchio amore esploderà con rinnovato vigore. All’inizio della settimana, la Bilancia si sforzerà di migliorare la figura. Grazie all’influenza di Venere in Scorpione, sarà possibile raggiungere un nuovo livello: aspetto perfetto senza troppi sforzi. Per fare un’impressione sbalorditiva sul tuo prescelto, fai regolarmente fitness o yoga. Una storia d’amore in ufficio può essere un’esperienza gratificante, con scelte importanti da fare a metà settimana. Sotto il Sole in Scorpione, è difficile resistere alla tentazione. L’oroscopo dell’amore settimanale per la Bilancia ritiene che sia brutto nascondere i propri sentimenti ai colleghi. Smettila di nasconderti dalle persone: ami, dimostralo. Io sono la perfezione stessa è il motto degli amanti della Bilancia alla fine della settimana. La Luna in Sagittario patrocina le avventure, migliora le capacità artistiche. Sii attivo, cerca con coraggio l’attenzione dell’oggetto della tua passione. Crea un look sfacciato: vestito sexy, acconciatura con un leggero effetto casual.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il romanticismo sarà in pieno svolgimento, l’oroscopo dell’amore settimanale per la quarta settimana di ottobre promette una ricca vita personale. Se sei single, sii attivo: fai conoscenza, flirta — non perdere l’occasione d’incontrare la tua anima gemella. Anche le amicizie possono diventare qualcosa di più nel tempo. Affinché il lavoro possa iniziare ad essere piacevole, lo Scorpione deve cogliere un’ondata d’ispirazione all’inizio della settimana. L’impatto di Venere in Scorpione dà energia, dà slancio a nuove fantasie. Se sei alla ricerca dell’amore, presta attenzione a un collega, forse avrai un meraviglioso tandem. A metà settimana avrà luogo una conversazione sincera con un partner. Sotto il Sole nel segno dello Scorpione, è facile arrivare al fondo della verità, seguendo gli indizi dell’intuizione. L’oroscopo dell’amore settimanale per lo Scorpione suggerisce di non nascondersi da una persona cara. Parla con il tuo cuore: ti ascolteranno e ti capiranno. Gli Scorpioni dovrebbero mostrare umiltà alla fine della settimana per evitare che il loro rapporto con i genitori vada completamente storto. La Luna nel segno del Sagittario fornisce una stima accurata. Mostrando rispetto per le generazioni più anziane, dai il giusto esempio ai bambini. I buoni rapporti familiari sono una garanzia di un’infanzia felice.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La rivitalizzazione nella vita personale diventerà evidente, nella quarta settimana di ottobre, l’oroscopo dell’amore consiglia di dare un’occhiata più da vicino a ciò che ti circonda. Probabilmente dovresti rinnovare le vecchie connessioni, dimenticare le esperienze negative passate. Le relazioni raggiungeranno un nuovo livello, il vecchio amore esploderà con rinnovato vigore. Per diventare il regista della sua vita personale, il Sagittario deve seguire la propria intuizione. Sotto l’influenza di Venere in Scorpione, molte cose diventano comprensibili e più chiare. Anche se non credi nel sesto senso, inizia ad ascoltare gli indizi del destino, mostreranno la via alla felicità. La gelosia è una sensazione spaventosa, a metà settimana ti troverai in balia del lato oscuro della tua personalità. Il Sole nel segno dello Scorpione non dispone al sentimentalismo. L’oroscopo dell’amore settimanale per il Sagittario consiglia, se un partner si comporta in modo sospetto, non minacciare il divorzio, lascia che si giustifichi. Per ottenere una spinta di vivacità, il Sagittario ha bisogno di un cambiamento d’impressioni nei fine settimana. La Luna in Sagittario favorisce i viaggi. Se non puoi allontanarti da casa per molto tempo, fai un breve viaggio. Probabilmente ti imbatterai in un buon compagno di viaggio, la conoscenza potrebbe continuare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Le domande di natura personale saranno risolte facilmente, secondo l’oroscopo dell’amore, la quarta settimana di ottobre avrà successo per te. Sei in ottima forma, pieno di energia ed entusiasmo: è tempo di agire. Non seguire la strada battuta, cercare nuove opportunità, sorprendere il tuo partner con la tua creatività. All’inizio della settimana, il Capricorno ha bisogno di mantenere le distanze dai fan insolenti. Venere in Scorpione accende le passioni, i desideri egoistici vengono alla ribalta. Se un potenziale partner ti stanca di rimproveri, di che tipo di amore possiamo parlare? Cerca d’interrompere ogni contatto con lui. Prestando attenzione ai problemi della tua metà, a metà settimana, sarai in grado di prevenire un litigio importante. Quando il Sole è in Scorpione, la verità è il valore più grande. L’oroscopo dell’amore settimanale per il Capricorno non vede motivo di conflitto. Solo la tua indifferenza può portare a un raffreddamento delle relazioni. Alla fine della settimana, i Capricorno innamorati dovrebbero apparire perfetti. La Luna in Sagittario tende ad esagerare i propri punti di forza. Puoi essere bello disadorno, ma presta comunque attenzione al tuo aspetto. Un’acconciatura spettacolare, un trucco curato e un bellissimo vestito: è l’unico modo e nient’altro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il romanticismo sarà in pieno svolgimento, l’oroscopo dell’amore settimanale per la quarta settimana di ottobre promette una ricca vita personale. Se sei single, sii attivo: fai conoscenza, flirta — non perdere l’occasione d’incontrare la tua anima gemella. Anche le amicizie possono diventare qualcosa di più nel tempo. Solo sviluppando un piano di ritiro, l’Acquario nei primi giorni della settimana può essere calmo. Sotto l’influenza di Venere in Scorpione, l’ambizione raggiunge proporzioni grandiose. Se decidi di rischiare il benessere della tua famiglia per il bene dei tuoi obiettivi, preparati alla sconfitta: i tuoi cari potrebbero avere altri progetti per la vita. A metà settimana non avrai tempo per dormire: carezze appassionate e conversazioni fino al mattino. Il Sole in Scorpione risveglia l’appetito sessuale. L’oroscopo dell’amore settimanale per l’Acquario offre di diversificare la vita intima. Una relazione elevata è fantastica, ma vai avanti: scopri la profondità dei sentimenti. Il fine settimana porterà la pace in Acquario: non è necessario dimostrare nulla a nessuno. La Luna nel segno del Sagittario ti fa pensare con sorprendente chiarezza e velocità. Se sei felice con te stesso, la persona amata è piena di complimenti, che differenza fa ciò che pensano gli altri? Prova a vedere solo il positivo. Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La rivitalizzazione nella vita personale diventerà evidente, nella quarta settimana di ottobre, l’oroscopo dell’amore consiglia di dare un’occhiata più da vicino a ciò che ti circonda. Probabilmente dovresti rinnovare le vecchie connessioni, dimenticare le esperienze negative passate. Le relazioni raggiungeranno un nuovo livello, il vecchio amore esploderà con rinnovato vigore. All’inizio della settimana, i Pesci non dovrebbero fare affidamento solo sulla loro organizzazione: la vita apporterà alcuni aggiustamenti. Il patrocinio di Venere in Scorpione dà energia e forte volontà. Se la tua famiglia ti ha sopraffatto con richieste, procedi lentamente con la loro attuazione, non è ancora noto dove andrà a finire la pista. Scommettere sulla buona attitudine dei tuoi colleghi può portare alla delusione a metà settimana. Il Sole nel segno dello Scorpione aumenta l’attrazione per le persone del sesso opposto. L’oroscopo dell’amore settimanale per i Pesci consiglia di non pubblicizzare le tue avventure amorose, i dipendenti possono condannarti. Alla fine della settimana, i sospetti dei Pesci su un partner molto probabilmente non si avvereranno. Con la Luna in Sagittario, è difficile astenersi da azioni avventate. Se stai vivendo i morsi della gelosia e vuoi farli finire, smetti di cercare un trucco in ogni parola e azione della persona amata. Paura del divorzio.

Oroscopo dell’amore: le stelle dal 28 ottobre al 4 novembre 2022 scritto su Oroscopo Più da Redazione.

