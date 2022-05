Oroscopo dell’amore: sarà una settimana di passione o delusione? Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Se non avete la fermezza e la prontezza per rispondere a tono in certe occasioni, niente paura, potete prendervi il vostro tempo e tornare sull’argomento, perché è anche dovere di chi vi sta vicino, starvi a sentire e cercare di risolvere.

Le coppie dovranno fare un grande lavoro sulla propria idea di umiltà e di orgoglio. Se si puntualizzeranno alcune cose, sarà bene farlo con grande attenzioni ai modi e alle parole, perché sono fondamentali.

I single avranno molto su cui riflettere, alla luce di quanto accaduto ultimamente. Forse hanno dimostrato eccessiva gelosia in alcuni contesti, per persone con le quali non avevano ancora condiviso nulla.

Toro – State ammettendo di avere delle mancanze nei confronti delle persone che amate e questo è già un grande passo in avanti, specialmente se vi hanno spesso contestato. Ora non vi resta che continuare con coerenza.

Le coppie non vorranno perdere alcuni momenti insieme, quindi cercheranno di fare di tutto, compreso stressarsi, per portare a compimento i piani stabiliti. Capite bene che potrebbe essere un’arma a doppio taglio, meglio valutare bene.

I single arriveranno al fine settimana un po’ spiazzati ed anche delusi, ma dovranno organizzarsi in fretta, altrimenti perderanno anche questa occasione per conoscere nuove persone, lontano dalla quotidianità.

Gemelli – Potete mandare all’aria tutti i piani che volete, ma la vostra insoddisfazione resterà tale ed anche quella delle persone che contano su di voi. Un piccolo sforzo potreste farlo in questa settimana. Le coppie non manderanno segnali positivi al partner e questo, probabilmente, farà lo stesso di rimando. Non è sensato agire in questo modo in una relazione, maglio cercare di essere disponibili il più possibile. I single non metteranno molto impegno nei primi appuntamenti, in quanto non cercheranno di impressionare chi avranno davanti. Tentare di essere se stessi va bene, ma non bisognerebbe esagerare con il menefreghismo.

Cancro – Cercate di limitare al minimo le discussioni, in quanto potreste non avere grandi argomenti da presentare all’interlocutore. Finireste per avere la peggio e rovinare il rapporto. Con un po’ di calma, ritroverete anche le parole ed i pensieri.

Le coppie avranno molti alti e bassi, specie questi ultimi. Ovviamente l’umore dovrà essere controllato al massimo, anche se le condizioni sono difficili per riuscire a gestirsi in due, senza commettere qualche errore.

I single non preferiranno mettersi in mostra, in quanto ancora non avranno chiari i sentimenti che si provano, ma nemmeno la persona che vorrebbero accanto. Nel dubbio, meglio non accettare inviti, solo per uscire di casa.

Leone – State andando verso una direzione completamente opposta, a quella stabilita inizialmente. Anche se le relazioni affettive non possono essere trattate come dei progetti lavorativi, non bisognerebbe scostarsi troppo da qualcosa che stava andando per il verso giusto, altrimenti avete un problema.

Le coppie potrebbero avere delle difficoltà nella comunicazione, ma non sempre questo sarà negativo, anzi, potrebbe spingere entrambi a fare meglio e a confrontarsi molto più che in passato. Non abbiatene timore.

I single apprenderanno molto facilmente come fare per approcciarsi a qualcuno che non si conosce affatto, ma avranno comunque difficoltà a continuare tale rapporto. Forse ci si dovrebbe interrogare sul perché.

Vergine – Non sempre si possono ottenere le risposte che si vorrebbero avere, quindi in questa settimana, bisognerebbe essere più disposti ad ascoltare, ad accogliere, e meno a criticare. Se non c’è uno spiraglio aperto, ve ne dovete fare una ragione.

Le coppie dovranno provare, quanto meno, a capire che cosa ci sia che non sta andando. Magari si potrebbe scoprire che non c’è proprio nulla da cambiare in due, perché dipende tutto da come si si sente da soli.

I single proveranno a mettersi in gioco, ma senza quella convinzione che potrebbe far succedere qualcosa di interessante. Fino a che non si abbatteranno alcuni preconcetti, ci saranno poche strade da percorrere.

Bilancia – Siete facili alle distrazioni, perché siete alla continua ricerca di qualcosa o qualcuno, ma in settimana dovrete fare molta più attenzione ai sentimenti degli altri, che potrebbero essere inavvertitamente feriti dal vostro atteggiamento.

Le coppie al contrario, andranno abbastanza d’amore e d’accordo, salvo la vostra gelosia inspiegabile, che ogni tanto riaffiora e fa capolino, scompigliando le carte in tavola ed anche i sentimenti del partner.

I single vorrebbero essere più disinvolti, ma non è questa la qualità migliore da mostrare. Sarebbe al contrario, la naturalezza del proprio essere, che dovrebbe attrarre qualcuno di complementare e non qualcuno di superficiale e certamente inadatto ad instaurare un rapporto.

Scorpione – State realizzando qualcosa di importante e non vorreste dovervi fermare a riflettere troppo sui vostri rapporti personali. Tuttavia, la vostra felicità dipende in gran parte da questi, quindi sarà inutile buttarsi in altre faccende o farsi assorbire completamente da esse.

Le coppie dovrebbero parlare di più, confrontarsi e non avere timore di esprimersi. Anche il modo nel quale si sceglierà di affrontare certi discorsi, potrebbe influenzare il risultato, quindi non sottovalutatelo.

I single non hanno ancora ben chiaro come proporsi ad una persona, ma questo potrebbe già essere una indicazione importante, su come dovrebbero andare le cose. Probabilmente non è ciò che si sta cercando.

Sagittario – Avete ancora delle questioni aperte in questa settimana, che sarà opportuno chiudere, per poter passare liberamente ad altro. Non sempre si ha il giusto metodo per affrontare qualcosa che blocca i sentimenti, ma bisogna affrontarlo con determinazione, per stare meglio.

Le coppie cercheranno di mettere un punto definitivo su alcune questioni, che hanno lungamente minacciato il rapporto. Rassegnarsi talvolta e voltare pagina, può essere un nuovo slancio, per percorrere insieme una nuova strada.

I single non otterranno quello che vorrebbero, almeno non nell’immediato, quindi questo potrebbe portare un po’ di nervosismo e qualche incomprensione. A tal punto, meglio prendersi un momento per riflettere meglio.

Capricorno – Siete ancora in bilico per alcune risposte e provate ancora dei sentimenti contrastanti. Purtroppo non vi siete liberati da alcuni rancori, nonostante crediate di averci provato. Dovete provarci ancora e seriamente, anche facendovi aiutare.

Le coppie rimarranno per un po’ in sospeso, poiché non sono chiare alcune intenzioni. Va bene cercare di riflettere a fondo, ma non si può far attendere il partner all’infinito. Merita qualcosa in più dal vostro atteggiamento.

I single non avranno alcuna voglia di impegnarsi con qualcuno, per cui la settimana potrebbe prendere due pieghe, completamente differenti tra loro. Una punterebbe al divertimento, l’altra alla solitudine.

Acquario – Non avete ancora lacrime da asciugare, quindi non mettetevi dalla parte della vittima in questa settimana. Anche se vi piace farvi compiangere, il vostro atteggiamento non rispecchia la realtà delle cose, che è molto più rosea di quel che credete.

Le coppie potrebbero dare un impulso molto più importante al rapporto, ma dipenderà tutto dal vostro umore. Potreste essere molto felici, oppure causare una di quelle discussioni infinite, che minerebbero anche la storia più solida.

I single faranno un po’ di festa, per riprendersi dalle delusioni, oppure perché si ha voglia di fare qualche pazzia. Niente di male, ma è sempre auspicabile, mantenere un po’ di senso di responsabilità.

Pesci – Ricordatevi in questa settimana, che il miglior modo per affrontare certi problemi, non è certo parlando vomitando addosso all’altro le proprie frustrazioni ed i propri dubbi. Chiarito questo, si potrà adottare qualsiasi altra strategia.

Le coppie dovranno avere molta pazienza, ma soprattutto bisognerebbe chiederne molta al partner. Se sarà disposto a sopportare sbalzi di umore e una comunicazione bizzarra, allora sarete già sulla buona strada.

I single renderanno queste giornate molto movimentate, ma è comunque bello sentirsi vivi e appassionarsi. La costanza nei sentimenti non è stata ancora raggiunta, ma si potrebbe fare qualche miglioramento in limine.

L’articolo Oroscopo dell’amore: sarà una settimana di passione o delusione? proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.