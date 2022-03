Oroscopo dell’amore: scopri gli affari di cuore della settimana, per coppie e single! Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Avete molte occasioni in questa settimana, di prendere delle decisioni che potrebbero incidere sulle vostre attività professionali, ma non dovete assolutamente sottovalutare il potere dell’amore sul vostro umore.

Le coppie prenderanno delle diverse strade, ma solo dal punto di vista professionale, ovvero si cercheranno strade più confacenti alla propria professionalità, senza pensare troppo al rapporto. Non sarà un male per autodefinirsi.

I single andranno alla ricerca dell’impossibile, come quasi sempre, per questo non verranno molto cercati, in quanto dall’altra parte, si riterrà di non essere all’altezza delle aspettative.

Toro – Non potreste desiderare di più di quello che avete in questo preciso momento, in quanto c’è molto di voi stessi a cui potete dire grazie, in quanto vi ha portato fino a questo punto, sereni e felici.

Le coppie dovranno semplicemente viversi questa settimana al meglio delle proprie possibilità, scoprendo più di quel che hanno scoperto fino ad ora, del partner. Tutto sarà incentrato sulle attività da fare insieme.

I single miglioreranno la propria visione delle cose e delle persone, rispetto al passato, aprendosi alla possibilità di dare una chance a chi, fino a ieri, non avrebbe minimamente interessato.

Gemelli – Avete delle priorità in questa settimana ma non sono rappresentate dalla vostra famiglia, tanto meno dalle persone che dite di amare. Vi dovreste riconcentrare su essi e non su voi stessi. Le coppie non saranno così unite come in passato, ma troverete comunque una via per comunicare e non perdere tutto quello che di buono avete fatto. I single avranno ancora delle difficoltà nel prendere le misure ad alcune persone, ma questo non significa che non ci si possa riuscire e concludere qualcosa alla fine.

Cancro – Solo le persone che non provano emozioni possono restarsene tranquille di fronte a certi tumulti, ma voi no. Probabilmente avrete il cuore in movimento tutta la settimana, ma è una bella sensazione da vivere. Le coppie prenderanno un po’ di coraggio e cercheranno di fare progetti per il futuro. Sicuramente è il momento più opportuno per andare avanti e non guardare al passato con nostalgia. I single apriranno le porte a nuove esperienze e questo porterà importanti novità ed importanti spiragli a livello sentimentale. Non bisognerà lasciarsi spaventare dalla riluttanza iniziale.

Leone – Grazie alla vostra rinata capacità di cogliere gli aspetti migliori delle persone, potete finalmente discernere con una certa sicurezza, coloro di cui potete fidarvi e coloro che invece non lo meritano.

Le coppie apriranno il proprio cuore al partner, consapevoli che altrimenti perderebbero un momento davvero magico da trascorrere insieme. Durante le giornate bisognerà ritagliarsi un attimo per entrambi.

I single non appariranno al solito splendore, ma questo non dovrà ingannare, perché c’è sempre la possibilità di trovare la persona giusta, anche nel momento che sembra meno opportuno.

Vergine – Avete ancora delle difficoltà nel credere a coloro che vi sono vicino o che comunque stanno cercando di avvicinarsi, ma in settimana avrete bisogno di un po’ di calore umano, quindi non ritraetevi.

Le coppie porteranno ancora delle novità nella relazione, ma il partner potrebbe non gradire. Cercate di essere accomodanti all’inizio, per poi iniziare la vostra opera di convincimento.

I single prenderanno le distanze da una persona che continua a gravitare intorno senza fermarsi. Meglio così, perché il tempo è prezioso per tutti e non si può lasciare spazio a troppi fraintendimenti.

Bilancia – Avete ancora molta strada da fare, ma il finale vale la pena, quindi cercate di moltiplicare gli sforzi. Dovete semplicemente fare il primo passo è tutto sarà più facile, man mano che andrete avanti.

Le coppie che non si vorranno staccare da alcune abitudini, soffriranno un po’ di più, perché non cercheranno un punto comune ma propenseranno sempre per il proprio. Lasciar andare e voltare pagina, a volte è la scelta migliore.

I single non perderanno di vista i propri interessi, ma è possibile che qualcosa o qualcuno, all’improvviso appaia per portare un po’ di scompiglio. Sarà divertente ed inaspettato.

Scorpione – Ogni tanto è bello non avere ragione, permettendo a qualcun altro di avere la meglio ed insegnarci qualcosa. Un nuovo spiraglio si potrebbe aprire, portando una ventata di freschezza nei vostri sentimenti. Le coppie approfitteranno della confusione del partner per imporre le proprie idee, almeno all’inizio, ma poi ci sarà una inversione di tendenza, appena si recupererà un po’ di lucidità. Come è giusto che sia. I single non useranno sempre i metodi giusti per mettersi a confronto, ma il problema sta tutto qui. L’amore non è una sfida, quindi non è il caso di intraprendere battaglie, per conquistare qualcuno che non vuole essere conquistato.

Sagittario – Ci sono delle mezze verità che continuano a girarci in testa e vorreste essere onesti e sinceri con le persone che vi sono vicino. Avete ancora qualche possibilità, ma non dovreste approfittarvene. Le coppie avranno il dovere di rendersi più disponibili con il partner, nonostante si possa pensare che anche l'altro manchi in qualcosa. Uno dei due deve fare il primo passo e stavolta tocca a voi. I single preferiranno andare incontro al proprio destino con un po' più di coraggio rispetto al passato. Ottima mossa, considerando tutte le occasioni perse per colpa di un po' di timori ingiustificati.

Pesci – Visto che non si può vivere di rimpianti, buttatevi a pesce su quello che vorreste fare con la persona che amate. Infischiarvene dei pro ed i contro e provateci, perché è giunto il momento di liberarsi.

Le coppie saranno più affiatate, ma solo se lascerete all’altro lo spazio per autodeterminarsi, senza intervenire o criticare. Evitare anche le domande scomode, perché non vi riguardano.

I single preferiranno fare il primo passo, invece di restare inermi di fronte ad una occasione imperdibile. Sarà questa la differenza principale tra una settimana e l’altra.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

