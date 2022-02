Oroscopo dell’amore: scopri se febbraio è il mese del tuo cuore

Ariete – Finalmente aria nuova e limpida nel vostro cielo del 2022: le stelle vi strizzano l’occhio e vi regalano ottime occasioni per dare il via a nuovi amori. Infatti Giove, signore della fortuna, entrerà in maggio nel vostro segno, rimanendovi fino a ottobre. Toccherà soprattutto i nati in marzo, che sprizzeranno allegria, gioia di vivere e saranno irresistibili. Resta però ancora Plutone in Capricorno a infastidire i nati nella terza decade, creando situazioni incerte e false aspettative, ma un ottimo Saturno in Acquario con la sua carica di saggezza impedirà ogni passo falso in amore.

Toro -Permane una situazione dinamica e ricca di opportunità nel vostro 2022. Giove non vi sarà più ostile, anzi, dal segno dei Pesci vi lancerà splendidi segnali da gennaio a metà maggio, affinché sia fruttuosa la caccia all’anima gemella. Urano in Toro promette scintille e belle novità in amore per i nati nella seconda decade, specie se reduci da rotture fragorose. Saturno tormenta ancora i nati nella terza decade rendendoli stanchi e stressati, ma il potente influsso di Plutone in Capricorno e di Nettuno in Pesci farà sì che nuovi e appaganti incontri si profilino al vostro orizzonte.!

Gemelli – Grazie a Saturno in Acquario in pole position verso la terza decade, sarete perfettamente in grado di portare avanti relazioni gratificanti e stabili, all’insegna del rispetto reciproco e della comprensione. La rapida ostilità di Giove, da gennaio a metà maggio consiglia cautela nelle spese e negli eventuali incontri. Nettuno vi rende inquieti e poco lucidi nell’affrontare storie che vi creano ansia, ma saprete venirne fuori in bellezza. La lunga sosta di Marte in Gemelli, dal 20 agosto alla fine dell’anno, vi darà la carica giusta per catturare le prede che più vi intrigano. Cancro – Ecco su misura per voi un fantastico 2022 all’insegna di un luminoso risveglio in amore: partirete alla carica con dinamicità ed entusiasmo: nessuna preda potrà sfuggirvi. Giove, con la sua carica di fortuna, vi sorriderà da gennaio a maggio: non mancheranno incontri favolosi, ricchi di allegria, oltre a vantaggi economici. Nettuno in Pesci vi sarà propizio rendendovi creativi e fantasiosi, pronti a cambiare partner al volo se necessario. I nati nella terza decade, osteggiati da Plutone, rischieranno situazioni intricate o illusorie, ma sapranno far leva sull’intuito per evitare falsità o inganni.are quello che verrà, con scarso entusiasmo, ma nel fine settimana, qualcosa di esaltante potrebbe accadere. Continuare potrebbe essere un’incognita, ma sarà meglio non pensarci.

Leone – Qualche nube attraverserà il vostro cielo del 2022, ma l’orizzonte sarà più sereno poiché Giove entrerà in Ariete da maggio fino a ottobre, regalando splendide occasioni di incontro e magnifiche relazioni ai nati in luglio. Saturno in Acquario spingerà i nati nella terza decade a spezzare legami ormai stanchi e insoddisfacenti, per avviare nuove storie. Urano in Toro condurrà per mano i nati nella seconda decade a tagliare i rami secchi e inutili. Con Marte in Gemelli, dal 20 agosto alla fine dell’anno, ritroverete lo sprint che vi caratterizza e sarete di nuovo vincenti e fascinosi.

Vergine – Nel 2022 sarete oggetto di una fitta rete di influssi planetari, alcuni stimolanti e vivaci, altri che rallenteranno le vostre iniziative. Nettuno per tutto l’anno e Giove in Pesci fino a maggio faranno di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote, per insinuare in voi incertezze, timori ed esitazioni. Il rischio di relazioni poco gratificanti è assai elevato. Per fortuna, Urano in Toro e Plutone in Capricorno vi proteggeranno: Urano favorirà incontri improvvisi, stimolanti, se nati nella seconda decade, mentre Plutone vi darà una carica esplosiva di capacità d’attrazione se nati nella terza decade.

Bilancia – Sull’onda di un ottimo Saturno in Acquario che vi favorirà tutto l’anno, avrete tutte le carte in regola per iniziare legami stabili, di lunga durata, e tale influsso toccherà soprattutto i nati nella terza decade. Attenzione però a Plutone ostile che potrebbe rendere rischiose e avventate le vostre relazioni. State alla larga da storie difficili o partner lamentosi nella prima parte dell’anno, se siete nati in settembre. Un impetuoso Marte in Gemelli, dal 20 agosto alla fine dell’anno vi renderà intraprendenti come non mai, pronti a tuffarvi in nuove, strepitose avventure.

Scorpione – Il 2022 ha in serbo per voi fantastiche sorprese, anche se Saturno in Acquario e Urano in Toro continueranno inesorabili a lanciarvi i loro strali. Saprete districarvi con eleganza da rapporti difficili o storie ormai logore, magari chiudendo piano piano la porta e sparendo come folletti nel bosco. Giove e Nettuno in Pesci vi forniranno risorse ineguagliabili, quali fortuna, creatività e fantasia, ideali per creare nuovi legami o per rafforzare quelli già esistenti. Vi sarà una maggiore intensità di flussi benefici da gennaio a metà maggio: non dovrete lasciarvi sfuggire alcuna buona occasione per far battere il cuore a mille.

Sagittario – Nel 2022 saprete destreggiarvi abilmente fra influssi contrastanti, e il vostro temperamento da esploratore vi farà superare ogni ostacolo. Nettuno in Pesci vi renderà inquieti, incerti su come o quando lanciarvi in nuove avventure, e in certi momenti rimarrete fermi al palo. Giove, anch'esso in Pesci, fino a metà maggio potrebbe facilitare incontri poco fortunati ma poi, entrando in Ariete, fornirà occasioni straordinarie ai nati in novembre per incontrare l'anima gemella. Saturno in Acquario sorriderà ai nati della terza decade regalando loro una dose extra di saggezza per scegliere con calma il partner giusto. Capricorno – Continua per voi un periodo superlativo e luminoso in campo sentimentale, grazie a una fitta rete di astri propizi. Tutto ciò grazie al potente effetto combinato di Urano in Toro, Nettuno in Pesci e Plutone in Capricorno che aumenteranno il livello di creatività e seduttività. Effettuerete scelte validissime, destinate a durare nel tempo e a garantirvi la serenità affettiva. Giove in Pesci vi fornirà una dose extra di fiducia e di ottimismo, ma i nati in dicembre, da maggio a ottobre, dovranno guardarsi dal pessimismo in amore e dalle spese eccessive. Acquario – Il saggio Saturno sarà ancora con voi per tutto il 2022 per rendervi assennati e giudiziosi nelle scelte di cuore, per stabilizzare le vostre relazioni, specie se siete della terza decade. Urano in Toro provocherà qualche tensione, rotture brusche ma salvifiche per i nati nella seconda decade. Giove garantirà il suo appoggio incondizionato ai nati in gennaio per rimorchiare, entrando in Ariete da maggio a ottobre. Sarà il periodo ideale e all'insegna della fortuna per trovare l'altra mezza mela, per vivere una fase vincente e ricca di opportunità in ogni settore.

Pesci – Nettuno sempre presente nel segno vi aiuterà a modificare al meglio la vita di coppia o a cambiare partner se la situazione lo richiede, mentre Plutone in Capricorno accentuerà la sicurezza nelle vostre capacità seduttive per concretizzare le ambizioni più segrete, anche dal punto di vista erotico. Uno splendido Giove nel segno insieme a Urano in Toro vi regalerà fortuna in abbondanza da gennaio fino a metà maggio, per favorire l’incontro con la persona ideale, per farvi battere il cuore a mille e dare una svolta significativa alle vostre storie d’amore.

