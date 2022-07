Oroscopo dell’amore settimanale: le previsioni dal 13 al 20 luglio scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Ariete – Avete preteso più di quanto le persone intorno a voi siano disposte a dare, per questo ora siete molto delusi e sconfortati. La verità è che non sempre dovrà essere così. Troverete infatti qualcuno, a cui non sembrerà “troppo”. Le coppie dovranno riequilibrarsi, dopo un periodo di grandi dubbi ed incertezze. Avete attraversato di peggio ed avete dato per scontato qualcosa che non lo era affatto. Ora che avete capito, andate avanti insieme. I single non metteranno da parte tutto quello che hanno provato per un amore non corrisposto, almeno non dall’oggi al domani, ma almeno c’è la possibilità che vada meglio e che si possa aprire qualche spiraglio nuovo.

Toro – Se volete avere delle risposte da qualcuno, in questa settimana vi converrà prima di tutto, essere onesti voi per primi ed avere il coraggio di esporvi. I vostri sentimenti, come i loro, potrebbero essere piuttosto confusi. Le coppie non prenderanno mai delle iniziative, se non vorranno portarle realmente a termine. Questo però potrebbe creare uno stallo. Nessuno dei due si azzarderà a fare nulla per non contrariare il partner. I single non vorranno intraprendere nuove conoscenze, se non avranno messo la parola fine, definitiva, su un’altra amicizia, o relazione che dir si voglia. C’è la possibilità che questa non sia mai nemmeno iniziata e che tutto sia girato intorno ad una illusione.

Gemelli – Gratificatevi in questa settimana, con la presenza delle persone che amate. Non rimandate in continuazione appuntamenti ed incontri, questo tempo non tornerà più. E’ evidente che anche voi abbiate bisogno di calore. Le coppie potrebbero avere delle diverse faccende di cui occuparsi, considerando che vi sono persone che potrebbero avere bisogno di entrambi, come genitori e bambini. Tuttavia, non bisognerà mai perdere il focus e cercare di ritagliarsi degli spazi propri. I single non dovranno necessariamente avere delle avventure, specie se non si sentiranno pronti, ma quanto meno, provare a conoscere qualcuno che li possa interessare, altrimenti ci si chiuderà sempre più nel guscio.

Cancro – Siete molto diversi con le persone che vi sono intorno, rispetto a quando siete con la persona che amate. Questo è bello se la diversità risiede in una estrema dolcezza. Diverso è se la diversità risiede nella mancanza di spontaneità. Le coppie dovrebbero calibrare meglio i propri impegni, in modo da non dover rinunciare proprio all’uscita con il partner, altrimenti è normale e giusto che si arrabbi. Bisognerebbe allarmarsi del contrario. I single prenderanno le distanze da alcune persone che si continuavano a frequentare, nonostante non dicessero proprio nulla al cuore. Ebbene, si potrà finalmente ricominciare, senza sensi di colpa.

Leone – Ci sono tempeste che si possono benissimo affrontare in compagnia ed altre, che sarebbe meglio affrontare da soli. Voi volete compagnia in ogni caso, ma non è la scelta più saggia per la vostra crescita. Le coppie dovranno prendere in considerazione l’idea di mettere da parte le proprie argomentazioni per un po’ e lasciare che tutto segua un determinato percorso, per potersi entrambi ritrovare. I single non avranno grandi incontri, se non quelli già pianificati. Se non se ne hanno, si potrebbe provare con l’amico dell’amico, ma è tanto bello anche stare da soli e fare quello che si vuole.

Vergine – Passate le vostre giornate a mettervi a disposizione degli altri, ma dovete pensare anche a voi e al vostro futuro, perché ci sono troppe cose lasciate in sospeso ed i vostri sentimenti stanno per scoppiare. Le coppie potrebbero non apprezzare alcune idee del partner, semplicemente perché vorrebbero più indipendenza. E’ normale avere questo tipo di momenti, in ogni relazione ci sono. L’importante è superarli con determinazione. I single metteranno a disposizione la propria generosità e questo sicuramente attirerà molta curiosità. Si potrebbero conoscere persone molto affini a se stessi, ma bisognerà comunque valutarne il carattere.

Bilancia – In questa settimana vorrete stare il più possibile con le persone che amate ma attenti a non tralasciarne nessuna, altrimenti potreste combinare qualche guaio, specialmente con chi vi vuole bene davvero. Le coppie attraverseranno i soliti dilemmi legati a questo periodo e non se la caveranno male. Tuttavia qualcuno farebbe meglio a pensare più in là, al futuro, per capire che cosa si vuole davvero dal partner. I single avranno diverse chance e ci si divertirà un sacco, quantomeno ad uscire sempre in compagnia. Magari qualcuno sarà anche super fortunato e si troverà un’anima gemella o solo un’anima.

Scorpione – In questa settimana potrete completamente dedicarvi ai sentimenti e alle questioni alle quali tenete di più per il vostro futuro. Forse non sareste così allegri, se non pensaste a quello che di bello vi circonda. Le coppie si lasceranno andare a tante confidenze e riusciranno finalmente a superare uno scoglio che avevano accantonato, facendo accrescere un po’ di astio e di remore. Insomma, si potrebbero superare numerosi ostacoli. I single preferiranno ammettere che non sono ancora in grado di amare e donare i propri sentimenti, dunque si ritireranno dalla competizione, almeno per questi giorni. E’ una scelta saggia, considerato che c’è poca possibilità di contatto umano.

Sagittario – Ogni tanto, la musica giusta per le vostre orecchie, potrebbe essere quella cantata dalla persona che amate e non dalle avventure che volete fare. Non dovete rinunciare a queste ultime, ma quanto meno bilanciare bene il tempo con ognuno. Le coppie apprezzerebbero molto di più la presenza reciproca, perché è solo in questo modo che si possono affrontare le avversità, ma anche i momenti più belli. Altrimenti ognuno vivrebbe per proprio conto. I single non vorrebbero restare a guardare gli altri che sono felici, cercando in continuazione qualcuno che scappa. Si dovrebbe puntare forse a qualcosa di più stabile, che ha stabilità in se stesso.

Capricorno – Ognuno affronta a modo proprio la lontananza, la mancanza e tutte le sensazioni simili, ma voi siete un po’ troppo razionali a volte. Non lasciate trasparire nulla, più che altro alla persona che più di tutti dovrebbe saperlo. Le coppie avranno qualche difficoltà comunicativa, dovuta allo scarso tempo e alle scarse possibilità di stare insieme. Talvolta questo dipende più da voi che dal partner e dovreste prendervene la responsabilità. I single non vorranno mettersi in condizioni di dover chiedere agli amici di fare da promoter o da scudo contro qualcuno che non si vuole più vedere. Proporsi in prima persona è il primo passo maturo da fare, così come avere il coraggio di interrompere.

Acquario – Se volete interrompere i i sogni degli altri potrete farlo di certo in questa settimana, in quanto non vorrete di certo favorire coloro che non vi piacciono e che non vi ispirano fiducia. State pulendo la vostra rubrica? Le coppie invece verranno interrotte spesso e volentieri nei loro discorsi dedicati al sentimento poiché in pochi sopporteranno certi tipi di effusioni in pubblico. Evidentemente si ha la strana tendenza ad esagerare. I single invece tenteranno il tutto per tutto con una persone, in quanto avranno capito, o crederanno di aver capito, come conquistarla. Forse il romanticismo non vi si addice poi molto! Pesci – Qualche pausa in più in questa settimana non sarebbe male, visto che potreste dare il via ad una reazione a catena, che potrebbe fare male ai vostri rapporti. Riprendete fiato prima di parlare ancora. Le coppie dunque, dovranno dare attenzione a tutti quei particolari considerati fino ad ora insignificanti. In senso contrario, non l’avreste fatta passare liscia al partner, è inutile che continuiate a negarlo. I single non prenderanno alcuna decisione in merito ad un invito ricevuto. Decideranno alla fine. Ebbene, non ci si dovrebbe attendere troppo entusiasmo dall’altra parte, che già si sarà accorta di non essere nello standard giusto.

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su “Grazia” da Oroscopo.it

