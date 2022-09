Oroscopo dell’amore settimanale: le stelle dal 14 al 21 settembre 2022. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Inizierete la settimana con una speranza ma verrete presto smentiti da una notizia che non vi aspettavate e che vi farà sorgere dei dubbi sulla vostra relazione affettiva, sempre che ne abbiate iniziata una.

Le coppie verranno un po’ consumate dal dubbio ma se non riusciranno ad affrontare il discorso significa che hanno già ben chiaro in mente quello che potrebbe accadere e quello che in realtà sanno da tempo.

I single non vorranno essere troppo espliciti con una persona, ma alla fine non potranno tirarla troppo per le lunghe quindi dovranno decidere se affrontare o meno certi argomenti!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ogni volta che provate ad affrontare una questione con una persona alla quale tenete particolarmente, ecco che le emozioni vi invadono e non riuscite a dire quanto vorreste. La migliore soluzione sarebbe scrivere!

Le coppie dovranno sforzarsi di parlare e di affrontare anche argomenti scomodi, perché così si riuscirà a superare tutto senza il bisogno di litigare o di mettere in mezzo altre persone.

I single possono di certo provare a innamorarsi, ma questa non è certo una operazione che avviene a comando, quindi ci si dovrebbe chiedere se ne valga la pena e se si provi davvero qualcosa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ogni volta che provate ad affrontare un argomento che vi sta a cuore con la persona che vi piace, finite per perdere completamente il filo e vi ritrovate in brodo di giuggiole, pendendo dalle sue labbra! Anche questa settimana sarà così! Le coppie di certo potrebbero provare a prendere diverse decisioni, ma se non si avrà la coscienza di affrontare insieme le difficoltà che ne verranno, difficilmente si otterranno i risultati sperati. I single non possono ottenere brillanti risultati se non si impegneranno sul serio a prendere parte ad una vita sociale attiva e divertente. Troppa sicurezza potrebbe portare conseguenze opposte a quelle sperate.

Cancro (22 giugno-22 luglio) -Anche se le vostre intenzioni sono buone non è detto che vengano capite ed apprezzate da tutti, quindi in questa settimana cercate di essere un po’ meno diretti con le persone, anche quelle che conoscete bene.

Le coppie potrebbero ottenere molto di più con un po’ di comprensione invece di saltare subito alle conclusioni, anche perchè quando gli animi si accendono poi non si spengono facilmente.

I single non vorranno spendere troppo tempo con una persona che sanno perfettamente non essere interessata a loro, quindi bisognerà fare una scelta di opportunità e magari non fermarcisi a parlare affatto!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Talvolta non vale la pena fare troppe riflessioni perché esse lasciano il tempo che trovano se la persona che avete di fronte non è altrettanto aperta come voi, quindi pensare meno ed agire di più in questa settimana! Le coppie potrebbero voler raggiungere un obiettivo a tutti i costi, ma non è questo che vi renderà più o meno felici. Bisognerebbe al contrario chiedersi se si è o meno pronti a correre tali rischi! I single avranno molto da discutere, ma alla fine anche loro capiranno che non ne vale proprio la pena e che impuntarsi su certe questioni è soltanto l’alibi per non andare avanti con una conoscenza!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Molte volte potreste avere la sensazione di non essere adeguati e più i giorni passeranno e più tale sensazione aumenterà. Forse è una persona in particolare che vi indispone e non siete voi!

Le coppie trascorreranno abbastanza felicemente il tempo insieme, il problema potrebbe piuttosto essere il tempo insieme ad altri, poiché alcune magagne del rapporto potrebbero saltare fuori.

I single hanno molta paura di quello che potrebbero pensare le altre persone, soprattutto quelle che non hanno nulla a che vedere con loro. Strano, perché di solito è il contrario. Bisognerà capire se per caso ciò che indispettisce, stuzzica allo stesso tempo!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Di tanto in tanto vi lasciate andare a situazioni un pochino compromettenti, per il gusto di giocare più che per altro, ma le persone che vi sono intorno potrebbero non gradire e farvelo notare!

Le coppie otterranno esattamente quello che volevano ma questo non significherà non avere difficoltà a raggiungerlo. Forse è il caso di ridimensionare la portata dei propri progetti, ma soltanto per un po’.

I single non hanno assolutamente niente di cui preoccuparsi se non del fatto che trascorreranno il proprio tempo più a canzonarsi di loro stessi piuttosto che a guardarsi intorno per possibili pretendenti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se non aveste tanto a cuore l’opinione che di voi hanno gli altri, forse riuscireste a vivere molto più serenamente i vostri rapporti affettivi, sentimentali, di amicizia e perfino familiari. Ci avete mai pensato?

Le coppie forse non si prenderanno adeguatamente sul serio, soprattutto dal momento in cui non avranno grande riguardo per coloro che hanno contribuito ad alimentare la loro storia d’amore.

I single potrebbero volere molto di più di quello che potrebbero aspettarsi e questo non è assolutamente una buona cosa, visto che in passato hanno potuto beneficiare di molte chance.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Forse avete avuto troppe aspettative in passato e non siete riusciti a godervi il presente, tuttavia adesso le cose possono immediatamente cambiare e dovreste iniziare proprio da questa settimana!

Le coppie potrebbero riuscire a prendere al più presto delle decisioni che non sconvolgeranno la loro vita ma che potrebbero essere il preludio di qualcosa di nuovo ed esaltante, che migliorerà di certo la storia!

I single avranno molto tempo da dedicare a se stessi e già questo è un punto di partenza. Forse sarebbe il caso di ottenere anche qualche conferma e poi di buttarsi in una relazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Forse non siete al top del vostro modo di essere, ma questo non significa che le persone che vi sono vicino vi ameranno meno per questo o vi porteranno meno rispetto anzi, potrebbero aiutarvi a riconquistare quello che avete perso.

Le coppie avranno parecchio lavoro da fare per migliorare il rapporto e per migliorarsi, quindi bisognerebbe essere positivi e propositivi invece di pensare al peggio e mettersi subito all’opera con il partner.

I single potrebbero avere qualche difficoltà a centrare l’obiettivo in settimana, ma questo soltanto perché si dedicheranno alle persone sbagliate, ovvero a quelle che non meritano la loro vicinanza!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Tutti intorno a voi sembrano innamorati e questa cosa vi da sui nervi, non tanto perché voi lo siate o no, ma perché pensate che sia inutile mostrarlo in continuazione. Non è affatto così e lo scoprirete presto da chi vi vuole bene. Le coppie dovrebbero dunque cercare di stare il più vicino possibile, per ogni evenienza, in quanto soltanto così si possono superare le avversità, grandi e piccole che siano e ripartire alla grande. I single saranno molto fortunati poiché incontreranno le persone giuste sul proprio cammino, ma soprattutto incontreranno delle persone in grado di voler bene e far star bene! Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La settimana potrebbe presentarsi non esattamente come speravate dal punto di vista sentimentale, ma non bisogna abbattersi e soprattutto non bisogna prendere decisioni affrettate che potrebbero modificare i vostri rapporti. Le coppie potrebbero avere qualche difficoltà ad aprirsi e a raccontarsi ciò che vi affligge, temendo una reazione o un giudizio dal partner. Qualcosa sicuramente non va e bisognerà affrontarlo. I single hanno più chance rispetto al passato ma bisognerà fare una specie di esame di coscienza prima di impegnarsi in qualcosa, seppur in nulla di serio, poiché si potrebbero illudere diverse persone.

