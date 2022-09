Oroscopo dell’amore settimanale: le stelle dal 21 al 28 settembre 2022. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le vostre conversazioni dovrebbero riguardare argomenti interessanti e mai scontati, poiché le persone con le quali avrete a che fare e che vi piaceranno non si fermeranno di certo all’apparenza!

Le coppie potrebbero avere bisogno di parlare tra loro e discutere di dettagli quotidiani che potrebbero sembrare irrilevanti ma che in realtà hanno portato a questo punto!

I single potrebbero invece avere bisogno di una spinta poiché non avranno quella verve che li contraddistingue e che li porta spesso a fare nuove conoscenze!

Toro (21 aprile-20 maggio) -Non avete bisogno di dimostrare nulla a nessuno in questa settimana, ma di certo ogni vostro sforzo sarà ben gradito ed accetto, in quanto sintomo di impegno e dedizione, che non guasta mai!

Le coppie potrebbero avere bisogno di attraversare il passato con i ricordi per vividificare il sentimento presente, un po’ spento a causa delle questioni quotidiane che incombono!

I single non avranno mai nulla in contrario ad una bevuta fuori con chicchessia, per questo potrebbero essere preda di tante mire anche senza esserne consapevoli!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) -Questa sarà la settimana perfetta per dedicarvi a qualcuno, magari cercando di trascorrere qualche giorno fuori, per vedere cosa succede in un ambiente diverso e completamente estraneo! Le coppie potrebbero inizialmente sopravvalutare un problema, per poi sottovalutarlo una volta compreso che dipende dal partner risolverlo o meno! I single potrebbero fare un passo più lungo della gamba invitando qualcuno che non vuole essere invitato ma che al contrario vorrebbe invitare. Talvolta la psicologia è più complicata di quanto si creda! Cancro (22 giugno-22 luglio) – Focalizzatevi su quello che è realmente importante in questa settimana poiché non avrete molto tempo per le moine, i giochi di parole e le sorprese super organizzate! Andate al sodo! Le coppie potrebbero decidere di spendere il proprio tempo in modo poco consono ossia restando inermi e senza voglia di fare ma solo di oziare. Questo porterà il partner alla riflessione! I single non vorranno perdere il proprio tempo con le persone in generale, quindi sfoglieranno la propria agenda ed andranno a colpo sicuro chiamando qualche spasimante!

Leone (23 luglio-22 agosto) -Per via di una serie di complicazioni la vostra settimana si rivelerà alquanto fredda dal punto di vista sentimentale ma niente paura, il week end potrebbe portare qualche novità inattesa! Le coppie dovrebbero prendere esempio da coloro che inventano sempre qualcosa di nuovo e che ad esempio non vanno mai nello stesso ristorante. Basta poco per innovare! I single non saranno molto disposti ad ascoltare piagnistei, per questo preferiranno a solitudine alla moltitudine di persone che potrebbero circondarli e che potrebbero parlare all’infinito.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se state provando a prendere una direzione in questa settimana che dovrebbe portarvi a mantenere equilibrata la vostra relazione affettiva, allora dovreste essere pipù convinti di quello che fate altrimenti l’altro se ne accorgerà!

Le coppie dovrebbero condividere non solo la quotidianità ma anche aspetti importanti della propria famiglia, che permetterebbero ad entrambi di conoscere l’altro!

I single non hanno abbastanza fiducia nel prossimo per lasciarsi andare ma non sarà necessario in queste giornate, poiché sarà il prossimo a fidarsi sufficientemente di loro!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se vi piace lasciare dietro di voi un alone di mistero e vi piace che gli altri vi reputino affascinanti, allora non dovreste essere oppressivi e comportarvi in modo prevedibile!

Le coppie avranno un gran da fare nelle prime tre giornate della settimana, per questo faranno poco caso a quello che sta accadendo nella relazione, ma poi si sveglieranno tutto di un tratto!

I single non avranno bisogno di essere particolarmente persuasivi con le persone che conosceranno in quanto queste cadranno subito ai loro piedi per qualche motivo inspiegabile!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In questa settimana vorrete a tutti i costi incontrare una persona che vi ispira fiducia ma dovreste capire che questo non ha nulla a che fare con i sentimenti, quindi non scambiateli per tali!

Le coppie ameranno molto la praticità, quindi non lasceranno che il romanticismo o il sentimentalismo faccia commettere qualche errore di valutazione. Qualche volta è apprezzabile questa vostra caratteristica!

I single cercheranno attraverso il loro fascino di prendere confidenza con un osso duro e forse ci riusciranno se manterranno tutto sul vago!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Nonostante abbiate provato e riprovato ad essere quello che non siete non avete avuto grande successo, per questo ora dovete proprio tentare di prendervi una rivincita, almeno dimostrando il vostro reale valore.

Le coppie potrebbero sembrare un pochino diverse dal solito, soprattutto agli occhi degli estranei. Evidentemente alcune esperienze hanno giovato alla relazione!

I single non faranno molto caso al successo o meno che otterranno, in quanto saranno più interessati a mettersi alla prova in modo giocoso, per divertirsi un po’!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Se avete delle remore sulle persone che frequentate e non sapete esattamente cosa pensare di loro, andare a chiedere ai loro amici o conoscenti non gioverà di certo alla situazione, sarebbe meglio lasciare che questi si esprimano da soli!

Le coppie potrebbero perseguire con entusiasmo un obiettivo comune ma potrebbero aver perso di vista cosa voglia dire condividere, perchè arrivare alla meta insieme è un’altra cosa.

I single saranno molto focalizzati su una persona che però sembrerà essere a sua volta poco interessata. Qualche piccolo passo in avanti si dovrebbe fare nel senso di forzare la situazione!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ci sono degli espedienti che potete utilizzare facilmente con le persone che vi interessano per capire se queste ricambiano o meno o se sono interessate ad altre persone. Una di queste è essere diretti senza andare al dunque! Le coppie potrebbero essere molto interessate al lato pragmatico della vita e lasciare che la relazione vada avanti per proprio conto senza entusiasmo. Peccato per le relazioni molto giovani che si raffredderanno subito! I single potrebbero essere molto interessanti agli occhi di qualcuno ma dovranno farsi vedere in pubblico di tanto in tanto, altrimenti questo interesse scemerà! Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sapete quante opportunità vi busseranno alla porta? Tantissime. Basteràsaperle cogliere e non perdere il proprio tempo a lusingare qualcuno che non vi piace! Le coppie potrebbero attraversare un momento poco edificante per il proprio rapporto, soprattutto perché potrebbero volare parole che non si pensano. Non bisognerà cedere o mollare in amore! I single avranno l’agenda quasi piena e non sapranno bene come organizzarsi, soprattutto se timidi! La timidezza a questo punto è un lusso che non ci si può concedere!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su “Grazia” da Oroscopo.it

Oroscopo dell’amore settimanale: le stelle dal 21 al 28 settembre 2022 scritto su Oroscopo Più da Redazione.