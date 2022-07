Oroscopo dell’amore settimanale: le stelle dal 27 luglio al 3 agosto. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – L’inizio della settimana sarà esplosiva! Non aspettavate altro da tempo, ma ci andrete comunque cauti per non restare ancora una volta scottati! Potreste avere un bel po’ di soddisfazioni! Le coppie potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo, in quanto verificheranno lo stato della relazione ed il controllo darà esito positivo! Continuare così non dovrebbe essere troppo complicato! I single spenderanno molto del loro tempo in compagnia, per questo la loro condizione di cuori solitari potrebbe un attimo accantonarsi e lasciare il posto alla speranza di avere un rapporto stabile!

Toro – Avete molte cose da fare in questa settimana ma questo non vuol dire che non possiate dare un po’ di spazio alle persone che ve lo chiederanno con tanto amore ed affetto, senza pretenderlo tra l’altro! Le coppie potranno finalmente ottenere quello che vogliono di più ed in particolare potrebbero ottenere il placet di qualche “intromissore” per godersi il rapporto in santa pace! I single potrebbero causare qualche problema ad un corteggiatore che spera ancora di poterli raggiungere. Purtroppo bisognerà essere bruschi e chiarire una volta per tutte invece di tenere sempre la porticina aperta!

Gemelli – Dovete iniziare delle nuove attività in questa settimana se volete che qualcuno si interessi a voi. Non statevene con le mani in mano aspettando quella telefonata che non arriverà! Le coppie dovrebbero proprio fare qualcosa di differente rispetto al solito, altrimenti si ritroveranno a non avere nulla da dirsi e a guardarsi come se non ci si conoscesse. Di tanto in tanto bisogna variare! I single non dovranno badare troppo alle piccole cose, altrimenti finiranno per diventare incontentabili e non troveranno mai più qualcuno con cui uscire e passare almeno un po’ di tempo!

Cancro – Le vostre intuizioni per questa settimana saranno di certo positive, soprattutto nei confronti di una persona. Forse è il caso di chiedersi il perché si nutra tanta simpatia e soprattutto scoprire se è ricambiata! Le coppie potranno fare quello che vogliono nel week end, l’importante sarà pensare sempre al partner in un modo o nell’altro nel resto della settimana. Anche la lontananza potrebbe essere meno avvertita con un po’ di impegno! I single non avranno grandi chance: o si esce o si resta a casa. Nel primo caso si potrebbe incontrare qualcuno e magari rimediare un appuntamento, nel secondo caso no!

Leone – Il vostro istinto vi dice di prendere una certa decisione non appena inizierà la settimana, ma non ne siete poi così sicuri con la mente. Magari sarebbe meglio attendere fino a giovedì prima di buttarsi! Le coppie dovranno dimostrarsi flessibili, sia nei confronti del partner, sia nei confronti dei familiari, altrimenti rischiano davvero di far scatenare la guerra senza senza un perché preciso! I single potrebbero essere molto felici della loro condizione, più che mai di questi tempi, perché si sentiranno liberi di provare quella sensazione di libertà che mancava!

Vergine – Avete bisogno di maggiore pazienza in questa settimana, poiché qualche problema di vostra conoscenza ripartirà all’attacco e dovrete contrastarla con un po’ di calma e pacatezza. Le coppie potrebbero fare qualcosa di meraviglioso insieme di cui nemmeno si renderanno conto nei primi momenti. In seguito però, il ricordo cementerà un evento quasi indimenticabile! I single dovranno prestare attenzione ad una persona che sta da tempo ronzando loro intorno e che potrebbe essere più interessante di quello che si riteneva poco tempo fa.

Bilancia – In questa settimana avrete modo di approfondire la vostra spiritualità grazie ad una persona chi vi ama e che desidera che voi vi avviciniate di più all’aspetto profondo dei rapporti personali! Le coppie attraverseranno un breve momento nel quale la bugia potrebbe insinuarsi tra le pagine della loro quotidianità, ma dovranno fare di tutto per scacciarla e per cercare di prendere il meglio da questa esperienza! I single non saranno molto propositivi all’inizio, ma poi incontreranno qualcuno che farà cambiare loro idea con una semplice dimostrazione e da lì si apriranno nuovi orizzonti!

Scorpione – In questa settimana sarete senza dubbio pronti per trascorrere del tempo in serenità con le persone che vi sono vicino e che amano stare in vostra compagnia, per cui godetevi questi momenti! Le coppie trascorreranno del tempo lieti di non avere altri intralci, in quanto non è raro doversi sempre dimenare tra diverse persone che intralciano la strada dell’amore! I single invece, non saranno affatto contenti di non poter trascorrere un po’ di tempo soli con una certa persona, ma dovranno darsi da fare almeno per procacciare un appuntamento futuro!

Sagittario – In questa settimana potreste non avere il tempo materiale per prendere delle decisioni che ineriscono al vostro rapporto sentimentale ma questo non vi impedirà di amare e di pensare alle persone che amate. Le coppie potrebbero trovarsi in situazioni tutt’altro che semplici e dovranno riflettere su quello che vorranno fare se non si vorranno arenare proprio sul più bello. Week end di libertà! I single potrebbero non gradire invece la presenza costante di alcune persone sulla loro strada ed ovviamente ci potrebbero per questo essere dei piccoli malintesi.

Capricorno – Questo è il momento più opportuno per affondare e per tirare fuori tutte le vostre doti migliori. E’ tempo di farvi conoscere prima di abbattervi completamente e pensare di non essere più in grado di provare emozioni! Le coppie si troveranno da soli con il partner e dovranno trascorrerci del tempo, senza l’intromissione di amici o parenti. Sarà meglio trovare qualcosa di interessante da fare insieme! I single realizzeranno che la loro condizione forse non è proprio quella che stavano cercando e che vorrebbero continuare ad avere, per questo dovranno un attimino muoversi!

Acquario – Avete delle energie positive in questo periodo grazie alle quali di certo avete una marcia in più rispetto agli altri, tuttavia dovreste curare meglio le vostre relazioni personali invece di lasciarle marcire! Le coppie dovrebbero proprio impegnarsi di più per conoscersi, anche se sono insieme da lungo tempo, poiché ci sono degli aspetti che potrebbero essere sfuggiti e che si farebbero bene a conoscere. I single non hanno altra scelta che tentare il tutto per tutto con una persona che ultimamente sta mostrando qualche segno di cedimento. Per questo si dovrebbe proprio approfittare! Pesci – Avete dei sentimenti contrastanti per una persona, tanto per cambiare! Non riuscite a capire esattamente cosa ci sia che non va. Provate a staccarvi un po’ e a vedere se da soli riuscite a comprendere quale possa essere l’arcano mistero! Le coppie trascorreranno un po’ di tempo insieme e potranno apprezzare il meraviglioso mondo dell’amore senza intoppi o interferenze esterne. Il sole ritrovato, concilierà l’umore di entrambi! I single non dovrebbero accettare degli appuntamenti per far felici gli amici che li hanno organizzati. Dovranno essere convinti di quello che fanno altrimenti sarà meglio restarsene a casa!

