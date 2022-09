Oroscopo dell’amore settimanale: le stelle dal 28 settembre al 5 ottobre 2022. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) -Avete preso la strada più corta per le vostre relazioni, quindi sarà una settimana impegnativa, in quanto dovrete recuperare quello che non siete stati in grado di aggiungere alla vostra vita affettiva.

Le coppie saranno al centro di una situazione che non riguarda direttamente entrambi ma che potrebbe comunque destabilizzarvi se non riuscirete a guardarla con un occhio critico.

I single avranno qualche difficoltà a mettere a fuoco i propri propositi, anche perché preferiranno tenersi fuori da certi ambienti nei quali potrebbero conoscere persone interessanti.

Toro (21 aprile-20 maggio) -Avete tutte le ragioni per mettervi un pochino sulle vostre in questa settimana, tuttavia dovreste provare a non essere troppo duri con le persone che vi provocano tale stato d’animo, altrimenti peggiorerete solo le cose.

Le coppie hanno molte situazioni in sospeso che andrebbero assolutamente controllate e che potreste benissimo risolvere con un po’ di concentrazione da parte di entrambi, quindi la calma sarà essenziale.

I single non vorranno essere presi in giro ma, per fare in modo che ciò accada, non dovranno prendere in giro. Una specie di do ut des, specie considerano il passato e qualche bugia di troppo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Avete preso molto sul serio la questione dei sentimenti ultimamente, quindi cercate sempre di dimostrare, più a parole che a fatti, il vostro interesse ed il vostro amore. Magari sarebbe meglio un gesto carino anche se isolato. Le coppie dunque avranno a che fare con qualche esagerazione che darà fastidio al partner, il quale non mancherà di fare delle rimostranze. Rivedere i propri atteggiamenti non sarebbe affatto male. I single vorranno strafare in questa settimana, per cui adotteranno il metodo “non è mai troppo”. Non porterà grandi risultati o meglio, non si può sperare di incontrare in questo modo l’anima gemella.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Siete in continua evoluzione e state cercando di fare del vostro meglio dal punto di vista sentimentale, ma la strada è ancora lunga. Migliorarsi non è cosa semplice se non si vogliono cambiare le proprie abitudini.

Le coppie vivranno una settimana di prova. Sia che siano appena formate o che siano insieme da tempo, ci saranno delle modifiche da fare e questi giorni serviranno per rendersi conto se si è capaci di farlo insieme.

I single provocheranno molti sentimenti negli altri, talvolta contrastanti, ma ciò che si dovrà appurare meglio è se si è in grado di provarne di propri. Se così non sarà, meglio cambiare strada e persone.

Leone (23 luglio-22 agosto) – La vita va avanti anche quando vorreste che tutto si fermasse, per cui tale accettazione dovrà essere elaborata in questa settimana. Anche se si sta bene in questo stato di cose, non vuol dire che tutto debba rimanere fermo com’è! Le coppie proveranno a mettere da parte qualche piccola discussione per lasciare spazio a qualcosa di più importante. Bisogna trovare nuovamente un equilibrio ed un po’ di brio per fare in modo che tutto funzioni. I single avranno periodiche ricadute nel passato, ma questo li renderà più forti, in grado di comprendere che cosa sia meglio o peggio per loro. Non sempre si può decidere anche per gli altri.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Mettetevi comodi in questa settimana, coccole e tenerezze saranno d’obbligo sempre, in ogni dove. Non potete sfuggire al potere dell’amore, ma anche dell’affetto, quindi trascorrerete giornate indimenticabili!

Le coppie saranno un po’ meno l’uno a disposizione dell’altro, ma soltanto per problemi logistici o legati alla vita quotidiana, mentre per il resto continueranno a navigare come hanno sempre fatto, con un pizzico di dolcezza in più.

I single preferiranno le storie brevi e fugaci, ma comunque vivranno con grande passione sempre! Non è detto che entro la settimana non possa arrivare qualcuno a far battere il loro cuore più forte!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Si intravedono nuove possibilità sul fronte affettivo, ma tutto sarà legato a pochi giorni nel mezzo della settimana. Un passaggio fugace della fortuna, che dovrà essere afferrata e tenuta stretta il più possibile.

Le coppie cercheranno di migliorare il proprio rapporto con cene fuori, galanti e romantiche, ma questo non è tutto quello che si potrebbe fare. Dimenticare il passato, ad esempio, sarebbe un modo migliore!

I single si daranno alla pazza gioia come sempre, tuttavia troppo entusiasmo potrebbe bruciare quello di qualcun altro. Bisogna sempre mantenersi sul vago alle prime uscite fuori!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ogni tanto rincorrete la felicità, la sfiorate e la lasciate andare, come se non la meritaste. In questa settimana dovrete smetterla di farvi mille problemi e di crearvi mille ansie per il nulla.

Le coppie metteranno da parte qualche rancore per lasciare spazio alla vita di relazione vera e propria, finalmente! Ci proveranno almeno. Ci dovrebbero provare almeno! Darà sicuramente buoni frutti.

I single non otterranno nulla compiangendosi, specie compiangendosi sempre con le stesse persone. Una maggiore apertura verso gli altri potrebbe cambiare tante cose!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Avete speso molto del vostro tempo in questioni che nulla avevano a che fare con i sentimenti e con le persone che avete vicino, ma ora finalmente potete dire ed affermare il contrario, poiché vi siete destati dal vostro sonno!

Le coppie vivranno un periodo magico o quasi, poiché a parte problemi di varia natura, la sintonia e la grande passione vi trasporteranno ad un livello sempre superiore. Di certo riuscirete a capirvi.

I single avanzeranno spediti verso le persone che hanno da poco conosciuto. L’obiettivo sarà appunto la conoscenza, per poi passare velocemente ad altro se del caso. Nella maggior parte dei casi lo sarà!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Avete speso del tempo a mettere insieme i vostri sentimenti, a decodificarli e ad aprirvi agli altri. Ora dovrete fare un passo ulteriore, ovvero di gioire di ciò che avete e con le persone che amate!

Le coppie dunque dovranno fare lo sforzo di essere felici, di bearsi della presenza dell’altro, provando a ricostruire qualcosa semmai l’avessero perso. Come dire, o ora o mai più!

I single saranno molto allegri e vorranno cercare di ampliare i propri orizzonti. Non c’è nulla di meglio in questo periodo e non ci sarebbero occasioni migliori! Buttarsi sempre, ma con il paracadute.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Avete messo a disposizione altrui i vostri sentimenti, li avete esposti, li avete fatti crescere, ma ora dovete attendere e pretendere delle risposte, altrimenti vi toccherà fare delle riconsiderazioni. Le coppie faranno bene a tenersi un po’ alla larga da certi individui, specialmente da coloro che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote ad entrambi. Concentratevi di più sul rapporto. I single preferiranno tenersi un po’ in disparte, ma soltanto perché avranno dei dubbi interiori da risolvere. In realtà qualcuno si farà avanti e potrebbe valere la pena ascoltarli. Pesci (20 febbraio-20 marzo) -Abbiate pazienza in questa settimana. L’amore potrebbe farsi attendere e chi l’ha già trovato potrebbe trovarsi in una situazione di stand by dovuta a varie vicissitudini, ma niente paura! Le coppie dovranno dunque respirare a fondo per assimilare alcune notizie o per farsi andare giù certe decisioni del partner. Talvolta sarà anche utile mordersi la lingua, ma sarà necessario per mantenere una certa sintonia. I single saranno troppo impazienti di conoscere il proprio destino, soprattutto se si sta frequentando una persona in particolare, ma questo non farà altro che allontanarla, per cui la parola d’ordine sarà : moderazione.

