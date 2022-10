Oroscopo dell’amore settimanale: le stelle dal 5 al 12 ottobre 2022. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se non esistono grandi problematiche che riguardano i vostri rapporti affettivi, probabilmente vorrete crearne qualcuno, altrimenti potreste avere la sensazione di non divertirvi o che vada tutto troppo bene. La vostra mente un po’ contorta ragiona così!

Le coppie avranno tanto da condividere e questo è un punto a vostro favore, poiché sarete più portati verso la comunicazione ma senza essere esclusivi protagonisti, cercando sempre e comunque un compromesso con il partner.

I single avranno molto da riflettere nel momento in cui usciranno dai propri schemi mentali e si apriranno finalmente ad una persona che potrebbe portarli lontano a livello affettivo. L’errore più grande sarebbe quello di non lasciarsi andare!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ci sono mille questioni alle quali aggrapparsi per litigare, ma soltanto una potrebbe essere quella che farebbe scatenare il putiferio in uno dei vostri rapporti affettivi più importanti, quindi voi sapete qual è quindi evitatelo in questa settimana.

I single non hanno ancora ben chiara l’opportunità di uscire con qualcuno che non faccia parte di una cerchia definita e per questo fino ad oggi non si sono buttati abbastanza nella mischia. Bisogna recuperare al più presto!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se avete bisogno di un momento soltanto per voi in queste giornate, non sentitevi in colpa, in quanto sarà inevitabile abbandonare per un po’ le persone alle quali si vuole bene per concentrarsi su qualcosa di altrettanto importante.

Le coppie non dovranno risentirsi della mancanza dell’uno o dell’altro partner poiché in un rapporto può essere normale doversi assentare per un periodo di tempo, senza per questo farne una tragedia. Anche questa è maturità.

I single non hanno ben chiaro forse cosa voglia dire essere in due in un rapporto quindi è ben possibile che non siano o non si sentano ancora pronti per affrontarne uno. Non c’è niente di male nel voler aspettare con una persona, l’importante è non farlo in eterno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se in questo periodo non vi sentite abbastanza liberi di agire nel modo che ritenete essere quello più corretto, allora dovreste parlare con la persona che è causa del vostro timore e della vostra insicurezza, soprattutto se la amate o dite di amarla.

Le coppie potrebbero fare uno sforzo ulteriore nel momento in cui si troveranno a dover affrontare una situazione mai presentatasi e che richiede una forte dose di sopportazione. Non tutti sono in grado di dimostrare il proprio amore anche in questo modo!

I single non possono proprio fermarsi a pensare troppo di fronte a delle richieste o di fronte a un appuntamento servito su di un piatto d’argento. Se qualcuno si è mosso al punto di far capire la propria disponibilità, non costa niente provare!