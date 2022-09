Oroscopo dell’amore settimanale: le stelle dal 5 all’11 settembre. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non cercate di affrettarvi troppo a definire quello che sentite per una persona che vi è vicina. Dovete lasciare che il tempo faccia il proprio corso e vi chiarisca ciò che avvertite nel profondo del vostro cuore.

Le coppie avranno molto da fare, quindi non si accorgeranno degli umori del partner. Questo potrebbe provocare delle difficoltà, specialmente nel decidere questioni fondamentali per il proprio futuro.

I single potrebbero avere dei rimorsi riguardo il proprio passato. Ci sono delle questioni ancora aperte, che non sono state completamente risolte e che andrebbero approfondite, prima di buttarsi in altre storie.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non avete ancora chiarito la vostra posizione nei confronti di un rapporto, che ormai si avvia alla conclusione, in un modo nell’altro. Vi converrebbe essere più onesti con voi stessi, oltre che con le persone che vi sono intorno.

Le coppie avranno delle difficoltà all’inizio della settimana a comprendersi e a far passare i propri pensieri. Sicuramente c’è bisogno di maggiore complicità. Non si può dare per scontato il partner.

I single prenderanno delle decisioni che potrebbero avere delle ripercussioni sugli altri, ma è necessario definire alcuni rapporti. L’amicizia e l’amore vanno tenuti ben separati per non creare confusione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Siete ancora incerti su alcuni aspetti del vostro rapporto, ma è normale avere dei dubbi, sia quanto intraprendete qualcosa di nuovo, sia quando apportate dei cambiamenti a lungo termine, dunque coraggio. Le coppie dovranno affrontare insieme tutto i momenti di passaggio, altrimenti non comprenderanno come sono arrivati ad un punto, senza averne discusso. Sarebbe comprensibile lo scontro. I single avranno di certo delle perplessità, mischiate alla voglia di fare sempre di più, ma questo è quello che bisogna vivere per crescere e capirsi. Non tutto può succedere in un attimo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Prenderete sicuramente parte a qualche discussione, ma è così che si cresce e che si raggiunge il proprio obiettivo, ovvero, comprendere il da farsi, dopo che ci si è a lungo interrogati.

Le coppie avranno ancora tante situazioni da comprendere, ma sono sulla strada giusta, visto che si è deciso di percorrerla insieme, senza tropi giri di parole. È essenziale rimanere sempre uniti, anche quando non è facile.

I single potranno essere molto più liberi di prendere delle decisioni, specie adesso che ci si è liberato dal senso di colpa e da tutti i pregiudizi che in passato li hanno intrappolati.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Siete piuttosto impressionati da quel che sta avvenendo intorno a voi, tanto da non riuscire bene a concentrarvi sui vostri sentimenti. Sarà bene allontanarsi da quello che vi provoca disappunto, per godervi un po’ di serenità. Le coppie avranno qualche difficoltà all’inizio, per l’organizzazione e per una voglia di fare che stenta ad arrivare. Bisognerà essere più caparbi e concentrarsi sugli obiettivi comuni. Potrebbe essere la svolta. I single non avranno grandi difficoltà a prendere delle decisioni sulle attuali frequentazioni, salvo poi ripensarci e pentirsi. Non è un’abitudine, ma in questo periodo ogni scelta potrebbe comportare un po’ di disappunto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Siete piuttosto impressionati da quel che sta avvenendo intorno a voi, tanto da non riuscire bene a concentrarvi sui vostri sentimenti. Sarà bene allontanarsi da quello che vi provoca disappunto, per godervi un po’ di serenità.

Le coppie avranno qualche difficoltà all’inizio, per l’organizzazione e per una voglia di fare che stenta ad arrivare. Bisognerà essere più caparbi e concentrarsi sugli obiettivi comuni. Potrebbe essere la svolta.

I single non avranno grandi difficoltà a prendere delle decisioni sulle attuali frequentazioni, salvo poi ripensarci e pentirsi. Non è un’abitudine, ma in questo periodo ogni scelta potrebbe comportare un po’ di disappunto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cercate di non provocare delle reazioni nelle persone che vi sono vicino e che dite di amare, perché tale atteggiamento potrebbe essere, oltre che apparire, molto contraddittorio. Probabilmente incontrerete anche molta resistenza.

Le coppie, dovrebbero pertanto iniziare a parlare con molta più calma, comprendendo le ragioni del partner, invece di ostacolarle a prescindere. E’ un atteggiamento molto negativo, rispetto a quello che vi eravate promessi.

I single non prenderanno molto sul serio alcune richieste, pertanto cercheranno, il più delle volte, di glissare argomenti e appuntamenti che non rispecchiano il loro gusto e le loro volontà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sarete molto impegnati in questa settimana, a costruirvi un futuro professionale, quindi non vorrete dare troppa attenzione alle persone che vi gravitano intorno, chiedendovi un po’ di affetto.

Le coppie inizieranno a scricchiolare, sotto il peso delle responsabilità. Bisognerà pertanto, fermarsi e capire quale direzione si stia prendendo, perché è certamente pericoloso non chiederselo.

I single, dal canto loro, saranno molto più tranquilli, in quanto non dovranno rendere conto a nessuno e non si preoccuperanno molto di aver illuso le persone intorno a loro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Potete finalmente prendere una decisione ferrea, per quel che riguarda un rapporto affettivo, che vi sta letteralmente facendo impazzire. Sarete liberi da ogni pregiudizio e non vi farete scappare l’occasione.

Le coppie prenderanno sul serio le parole del partner e proveranno a fare qualsiasi cosa, pur di esaudire un piccolo desiderio. Sarà molto apprezzato, ma soprattutto dimostrerà grande amore.

I single non potranno mettersi troppo in discussione, specie se non avranno termini di paragone. Insomma, non ci si dovrà colpevolizzare se non c’è nessuno dall’altra parte. Quanto meno, prima dovreste incontrare qualcuno di interessante per cui avere qualcosa da rimproverarsi!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Potete prendere delle decisioni importanti, oppure rimandare ancora un po’. Non c’è bisogno di esagerare in certe situazioni, ma soltanto di maggiore razionalità. Ripudiate fin troppo spesso le buone intenzioni.

Le coppie potrebbero avere qualche momento di sconforto, poiché sembrerà non comprendere bene che cosa stia accadendo intorno. Tuttavia, il dialogo aperto e sincero, potrebbe dare ad entrambi una grande mano.

I single improvviseranno un po’, per non restare al di fuori dai giri che di solito si frequentano, ma non lo faranno con grande convinzione nè enfasi. E’ normale che si possano attraversare tali momenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Lasciate da troppo tempo che siano gli altri a decidere per voi, poiché non volete avere troppe responsabilità sulle grandi questioni. Preferite essere molto determinati su piccoli particolari, ma questo vi porta inevitabilmente all’insoddisfazione. Le coppie dovranno impegnarsi di più e meglio per conoscersi, perché evidentemente, non si è ancora giunti ad un livello di profondità tale, da potersi capire al volo e di poter giungere ad accordi taciti, che risolvono i conflitti. I single continueranno a darsi da fare e a spingere verso una direzione, ma questo non è affatto rassicurante. Difatti, se più volte si è avuto un rifiuto, tacito o esplicito che sia, sarebbe il caso di adeguarsi e cambiare completamente strada. Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cercate di applicarvi molto anche dal punto di vista sentimentale, poiché sarà importante in questa settimana, dare prova dei propri sentimenti alle persone coinvolte. Le coppie potrebbero avere delle sensazioni contrastanti nella prima parte della settimana, per poi riallinearsi in seguito. Bisognerà parlare molto con il partner, per cercare un punto di accordo. I single potrebbero ritrovare quello slancio che hanno perduto negli scorsi mesi, provando ad instaurare dei rapporti non propriamente sentimentali, ma che si avvicinano molto ad essi. Con il tempo, si potrà chiarire meglio la propria posizione.

