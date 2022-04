Oroscopo dell’Ariete: scopri le stelle del tuo segno o del segno della persona che ami. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

L’Ariete è il segno del fuoco che nasce dalla scintilla, che si fa fiamma e si ingrandisce sempre più. Le sue caratteristiche principali sono: spontaneità, impulsività, impazienza, precipitazione, passionalità, aggressività, assolutismo, energia, audacia, esaltazione. Il temperamento del nato nell’Ariete è dinamico, esprime sempre al massimo energia e fede in se stesso. Perciò è ottimista, entusiasta, ostinato.

Molte volte riesce persino a percorrere i tempi, ad anticiparli. È l’essere del tutto o del nulla, del subito e ad ogni costo. Il suo bisogno d’azione, la sua attività non conoscono ostacoli. È nemico della sfumatura e del compromesso. I nati sotto il segno dell’Ariete sono portati naturalmente a primeggiare e lotteranno sempre per qualcosa o per qualcuno, con ardore ed entusiasmo. Amano la sincerità, la franchezza, a volte sono un po’ rudi e sbrigativi, tralasciano i dettagli, le sottili raffinatezze, sanno quello che vogliono, ma se non lo ottengono subito, si stancano e desistono.

Non hanno tempo da perdere. Fanno carriera rapidamente oppure si rendono indipendenti. Fra gli Arieti ci sono molti medici, in particolare dentisti. Possono comunque diventare brillanti ufficiali, avvocati, dirigenti. Sono coraggiosi e soffrono di crisi si sconforto che superano rapidamente anche perché dimenticano presto il motivo per il quale stavano soffrendo. Sono soggetti ad amori folli, appassionati, nati quasi tutti all’insegna del “colpo di fulmine” e, se un amore finisce, possono rischiare una tragedia… ma, per fortuna, dopo nemmeno una settimana sono pronti ad innamorarsi di nuovo. Quando incontrano l’amore ideale sono fedeli, leali e generosi.

Talismano:

La vostra pietra è il rubino oppure anche l’ametista o il granato. In genere tutte le pietre rosse. Il vostro metallo è il ferro. Il colore che vi si addice e che vi dà un tono è il rosso, il vermiglio, il color fuoco. I numeri sono il 7 e 1, il giorno è martedì. Il vostro fiore è l’erica, un semplice fiore di campo. Tutte queste cose vi portano fortuna e vi danno influssi benefici che non pretendono certo di risolvere i vostri problemi, ma che vi doneranno una maggiore, inconscia, serenità. Una tranquillità più distesa. Nient’altro che l’esecuzione di un cerimoniale nevrotico, se vogliamo… ma, in fondo, perché negarselo?

Compatibilità in amore con gli altri segni:

ARIETE – Voto 3/5 – Un rapporto intenso, passionale, esplosivo, ma anche controverso, segnato da molti dubbi.

TORO – Voto 3/5 – Una relazione appassionata, solidale, cordiale, ma caratterizzata da molti rimproveri, principalmente legati alla gelosia.

GEMELLI – Voto 4/5 – Un’attrazione irresistibile fin dal primo momento, ma la routine e la gelosia possono rovinare tutta la chimica.

CANCRO – Voto 1/5 – Una relazione che dimostra che gli opposti si attraggono, ma c’è bisogno di tanta pazienza.

LEONE – Voto 5/5 – L’amore a prima vista è la caratteristica principale di questa relazione.

VERGINE – Voto 3/5 – Una relazione che può cambiare entrambi i partner, perché l’amore può cambiare tutto.

BILANCIA – Voto 4/5 – Una relazione armoniosa, entrambi i partner si sostengono a vicenda ed si evolvono insieme.

SCORPIONE – Voto 1/5 – L’attrazione fisica è il vostro punto sensibile, quindi potreste sperimentare sensazioni diverse.

SAGITTARIO – Voto 4/5 – Le sfide saranno all’ordine del giorno in questa relazione.

CAPRICORNO – Voto 3/5 – La gelosia sarà la vostra discordia. Se siete propensi ad appianarla potreste avere una relazione appassionata e solidale.

ACQUARIO – Voto 4/5 – Una relazione controversa, poiché ognuno ha la sua idea di amore, tuttavia, la curiosità renderà affascinante questa relazione.

PESCI – Voto 1/5 – Una relazione predisposta a litigi frequenti. Siete troppo diversi nel modo di pensare e non siete disposti a fare compromessi.

