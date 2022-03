Oroscopo delle Rune: la vera magia celtica delle stelle per tutti i segni

“ARIETE 21 MARZO – 20 APRILE”

AMORE: l’energia della runa gebo per ottobre porta in dono agli amici dell’ariete frutti d’amore, ovvero riconciliazioni ed armonia! Per i single affinità elettive; possibili incontri con “l’anima gemella!”

LAVORO: collaborazioni positive, risoluzioni e conciliazioni positive per chi necessita di supporto legale.

FORMA FISICA: la runa gebo concilia gli opposti e trova un punto d’incontro. Per i “golosoni” è opportuno conciliare l’attività fisica (tanta) con le sfiziosità gastronomiche!

“TORO 21 APRILE – 21 MAGGIO”

AMORE: l’energia della run hagalaz vi porta in dono la grande possibilità di recidere i “rami secchi” per predisporsi a nuove fioriture, magari non in modo drastico, anche se occorre sgombrare il campo per poter ricostruire.

Per i single è un momento favorevole per aprirsi al nuovo: gli “ex” fanno parte del passato, il vostro lui e la vostra lei ve li porta il presente.

LAVORO: capacità di fronteggiare grandi sfide, siete più forti di quanto immaginate!

FORMA FISICA: avete bisogno di scaricare le energie in eccesso: molti di voi vengono fuori da un’estate stressante; lunghe passeggiate e magari un corso base di meditazione fanno miracoli!

“GEMELLI 21 MAGGIO – 21 GIUGNO”

AMORE: l’energia della runa thurisaz in posizione rovesciata vi regala l’opportunità di far emergere le spine della gelosia; controllo, respirazione profonda uniti ad un’impulsività ridimensionata vi faranno risparmiare un po’ di discussioni.

Ma poi tranquilli, la pace sarà molto dolce! i single troveranno chi li farà sentire non poche farfalle nello stomaco!

LAVORO: evitate colleghi polemici poiché le energie di questo mese non vi doneranno la giusta pazienza!

FORMA FISICA: uscite di più…non intrappolatevi nel tram-tram casa-lavoro! trovate il modo di rilassarvi e se possibile prima di rincasare un aperitivo o anche semplicemente una bella chiacchierata al telefono aiuteranno molto!

“CANCRO 22 GIUGNO – 22 LUGLIO”

AMORE: l’energia della runa uruz vi conferisce tanta forza e capacità di giudizio!

Solleverete le montagne! lontano da voi la tendenza a prevaricare!

I single avranno la giusta carica per osare: fatevi valere e siete irresistibili!

LAVORO: capacità organizzative, resistenza anche verso il capo più esigente. Mese molto positivo!

FORMA FISICA: siete in forma smagliante; chi l’ha persa ha molte risorse per ritrovarla…attingete ad esse!

“LEONE 23 LUGLIO – 22 AGOSTO”

AMORE: l’energia della runa fehu continua ad elargire doni: vi fa riscoprire quanta ricchezza alberga nella vostra anima per poi tramutarsi in doni da offrire, quali amore, comprensione e amicizia.

Ottimo feeling con il partner.

Per i single: è impossibile non accorgersi di voi… ed amarvi!

LAVORO: nuove opportunità e riconoscimenti: è il momento propizio per sfoderare tutta la vostra grinta!

FORMA FISICA: ottima forma fisica anche per voi: per chi è in cura noterà giovamento e ripresa! mantenetevi così!

“VERGINE 23 AGOSTO – 22 SETTEMBRE”

AMORE: l’energia della runa dagaz porta dei cambiamenti in amore: viveteli con coraggio. Ogni ciclo porta inevitabilmente con se aperture o chiusure! avrete la volontà per troncare una storia che non vi porta a nulla mentre altri potranno giovare di una ripresa di coppia.

I single dovranno consapevolizzare che non è importante l’apparire ma bensì l’essere! imparate a stare in equilibrio con voi stessi e l’amore si rivelerà una naturale convivenza!

LAVORO: mese stabile. A volte è indicato fare la scimmietta del “non vedo, non sento, non parlo”: vi eviterete delle inutili grane specie quando il capo è abbastanza “ottuso”!

FORMA FISICA: avete bisogno di sciogliere le energie stagnanti che provocano tensioni e contratture….ognuno a suo modo tra palestra, nuoto ecc…

“BILANCIA 23 SETTEBRE – 23 OTTOBRE”

AMORE: l’energia della runa mannaz vi vede vincenti nell’arduo compito di armonizzare le energie in famiglia, nelle amicizie e nella coppia che si esprime in tutta la sua gioiosa e seducente danza d’amore.

Per i single l’amore di coppia vi vede in dirittura d’arrivo insieme a mille fuochi d’artificio che regaleranno improvvisi e forti colpi di fulmine!

LAVORO: l’innata maestria nell’essere dei bravi mediatori vi fa emergere dal gruppo: salti di qualità all’orizzonte!!

FORMA FISICA: questo mese vi vede equilibrati: dosate bene relax ed impegno. Qualche buona lettura tanto per allentare un pò la tensione della routine.

“SCORPIONE 24 OTTOBRE – 21 NOVEMBRE”

AMORE: l’energia della runa hagalaz, forte e dirompente, in maniera inaspettata mette in luce semplicemente ciò che non volevate vedere: riflessione e ponderatezza sono gli ingredienti in grado di supportarvi. Siate solo onesti con voi stessi!

Per i single: aspettatevi l’inaspettato. L’amore è dietro l’angolo e lontano dagli schemi che vi siete auto imposti!

LAVORO: non sempre fila tutto liscio: è tempo di improvvisi cambiamenti che in realtà erano già nell’aria da un po. Organizzatevi serenamente: si volta pagina!

FORMA FISICA: tagliamo via le cattive abitudini: una vita sana giova alla salute ma anche all’aspetto!

“SAGITTARIO 22 NOVEMBRE – 21 DICEMBRE”

AMORE: l’energia della runa eihwaz porta in amore il rinnovamento. Avete superato molti momenti difficili, lottato contro chi non credeva più in voi. Siete cambiati, siete migliori e tutti vi ammirano per questo! in particolar modo il partner che anche se tace i suoi occhi non vi mentono.

Per i single dopo tanto dolore l’universo vi apre nuovi orizzonti!

LAVORO: la vostra perseveranza è premiata: sarete a vostro agio nell’ambiente lavorativo senza più quella pesantezza che vi opprimeva!

FORMA FISICA: molti di voi stanno praticando yoga, nutrendosi in modo migliore ed esercitandosi in discipline umanistiche ed alternative…bravi!

“CAPRICORNO 22 DICEMBRE – 20 GENNAIO”

AMORE: l’energia della runa bianca vi porta tutto un mondo nuovo ricco di felicità. Chi ha già fatto il grande passo e sta uscendo da un lungo periodo buio, sta trovando la forza e la giusta opportunità per rinascere a nuova vita…complimenti!

Per i single nuove e belle pagine da scrivere in due.

LAVORO: trasferimenti e cambi d’ufficio o semplicemente per i più evoluti, cambiamenti che ci fa raccogliere bei frutti maturi!

FORMA FISICA: conservando l’estate nel cuore si avranno raggi di sole dorato anche nel quotidiano del presente!

“ACQUARIO 21 GENNAIO – 19 FEBBRAIO”

AMORE: l’energia della runa laguz vi dona lo sciogliersi delle tensioni e delle emozioni negative che rappresentano solo un’inutile fardello nel cuore. Sarete dolci come non mai e il partner vi adorerà!

Per i single: credete ai sogni, a quelli belli, allontanate paure e senso di sconfitta…è un mese magico: incontri “fatati” in vista!

LAVORO: siate meno permalosi, è il solito tram-tram che a volte è pesante!

riflettete e ringraziate per il lavoro che avete e se proprio volete cambiarlo accomodatevi…ma mi raccomando, siate cauti!

FORMA FISICA: dieta disintossicante e drenante, vi rimetterà in forma smagliante!

“PESCI 20 FEBBRAIO – 20 MARZO”

AMORE: l’energia di nauthiz in amore ci invita ad essere circospetti, ma per molti di voi significa guardarsi dentro e capire, porsi delle domande: non ondeggiate, siate determinati con voi stessi e capite se la vostra vita di coppia è soddisfacente oppure no e cambiatela! ma insieme. Quando si ama si supera tutto!

Per i single: siate esigenti e oculati nella scelta del partner: deve avvenire con il cuore e il cervello in connessione…

LAVORO: la vostra determinazione produrrà effetti positivi sul vostro rendimento lavorativo. Aumenti e promozioni in vista.

FORMA FISICA: vi siete un po appestantisi durante l’estate ma ottobre farà miracoli; a patto che siate determinati anche in questo!

