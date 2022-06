Oroscopo dell’Estate di Paolo Fox, La classifica: Ecco i segni che vivranno una stagione da favola e chi soffrirà molto

Paolo Fox ormai da anni mette a disposizione l’oroscopo quotidiano, aggiornandoci in tempo reale sullo sviluppo degli eventi. Tuttavia, nel periodo natalizio, a Capodanno e nel periodo estivo è solito stilare anche un classifica generale sui vari segni zodiacali, indicando quelli con prospettive più favorevoli. Anche quest’anno, ha deciso di regalare le sue previsioni per l’estate 2022. Il tutto è avvenuto ai Fatti Vostri, nell’ultima puntata della stagione televisiva.

Sul podio della classifica dell’oroscopo di questa estate ci sono l’Ariete, il Leone ed il Sagittario, con un bel 10. Per loro, sarà un’estate sensazionale. Per l’Ariete, sarà giugno il mese più favorevole, grazie all’influenza di Giove e Marte. Sarà il segno della ripartenza, pronto a lanciarsi in progetti importanti dal punto di vista lavorativo. Ma non è tutto: per il segno in questione, anche l’aspetto sentimentale darà i suoi frutti, che cresceranno soprattutto nel periodo di ferragosto per l’influenza lunare. Per il Leone saranno tre mesi intensi dal punto di vista lavorativo. Non deve mollare proprio adesso, nonostante la stanchezza. Tutto quello che coltiva durante l’estate, porterà a cose sensazionali anche per tutto il periodo invernale. Il suo sarà un investimento a lungo termine.

Il Sagittario, l’altro 10 del podio, avrà un’estate soprattutto all’insegna dell’amore. È un segno attraente, che sarà in grado di attirare l’attenzione su di sé, grazie anche all’influenza di Venere e Giove. Non abbiate paura di rischiare. I prossimi nella classifica dell’oroscopo sono Gemelli ed Acquario, con pari meriti: un bel 9. L’estate del Gemelli sarà un perfetto mix di passione e divertimento. Dopo mesi in cui ha investito tutte le sue energie nel lavoro, potrà finalmente rilassarti e dedicarsi a sé stesso. Se farà attenzione alle persone giuste, beneficerà di nuovi piacevolissimi incontri. L’Acquario invece in estate lavorerà di più, perché è proprio questo il momento in cui realizzare tutti i progetti in sospeso. Sarà appagato dal punto di vista lavorativo e professionale.

Con 8,5 nella classifica dell’oroscopo abbiamo il Toro. Il periodo più fruttuoso sarà giugno, per l’esattezza fino al 23. Dovrà usare tutte le sue carte durante questo periodo. Grandi soddisfazioni lavorative vi attendono. Per quanto riguarda l’amore, Venere è dalla sua parte, ma è necessario che il Toro contribuisca in prima persona. A seguire abbiamo la Vergine. In questo caso, sarà invece a fine estate il momento cardine. Giugno e Luglio saranno mesi di relax, a cui seguirà un settembre all’insegna della passione e dell’amore. E a pari meriti, con 8 punti, troviamo poi il segno dei Pesci. Dal 18 luglio all’11 agosto questo segno avrà Venere dalla sua parte e radiose prospettive in campo sentimentale. Sarà un vero e proprio seduttore.

Nella classifica dell’oroscopo compare poi lo Scorpione, con voto 7,5. Il periodo migliore in campo lavorativo e amoroso sarà Agosto. Tra Giugno e Luglio Marte vi darà dei problemi, ma sarete in grado di superarvi e di godervi al meglio gli ultimi due mesi estivi. Il segno del Cancro, con 7 punti, sarà soggetto ad un alto tasso di nervosismo per tutto il mese di giugno, fino a metà luglio. Le tensioni si allenteranno proprio da luglio, fino ad Agosto. Vero la prima settimana di agosto troverete sollievo in amore, grazie allo zampino di Venere.

Gli ultimi in classifica dell’oroscopo di Fox sono Bilancia e Capricorno, sempre con 7. Il miglior periodo per la Bilancia sarà l’arco temporale tra giugno e Luglio. Dovrà concentrarsi sull’ambito familiare, senza cercare riparo altrove. L’ansia non sarà un buon alleato. Il Capricorno dovrà ponderare bene le scelte in ambito lavorativo. Se sarà cauto, arriveranno buone soddisfazioni. Luglio sarà il mese dell’opposizione di Venere, con problemi in campo amoroso. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

L’articolo Oroscopo dell’Estate di Paolo Fox, La classifica: Ecco i segni che vivranno una stagione da favola e chi soffrirà molto proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.