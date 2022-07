Oroscopo dell’estate, Ecco chi passerà una vacanza stupenda e per chi sarà un incubo. Preparatevi scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

L’estate, si sa, è la stagione più passionale dell’anno. L’oroscopo anche quest’anno promette mesi all’insegna dell’eros. A confermarlo è l’astrologo Massimo Giannone. Certo, alcuni segni saranno più agevolati rispetto ad altri ma in linea di massima le stelle fanno ben sperare per tutti. Che si tratti di storie durature o di avventure estive, questi mesi vi travolgeranno totalmente.

La stagione estiva risveglia gli animi, gli ormoni e la voglia di amare o di fare nuove conoscenze. Leggerezza, spensieratezza e passione: sono queste le aspettative di tutti. L’astrologo e sensitivo Giannone ha interrogato le stelle su quel che ci attende e assicura che non rimarremo delusi. Dopo mesi chiusi in casa e vittime di un loop di monotonia senza fine, adesso siamo pronti ad aprirci al mondo.

Per il segno dei Pesci, quest’estate sarà il momento ideale per trovare l’amore o vivere avventure trascinanti. Giove sarà infatti dalla vostra parte ed alimenterà il coraggio di osare e di agire, soprattutto per i single. Non abbiate paura di rischiare e di buttarvi. Per le coppie invece, le vacanze saranno ricchissime di dolcezza ed affetto, all’insegna della serenità. L’ariete, già da maggio è particolarmente fortunato. Tanta energia e molti stimoli lo accompagneranno. Per chi vive già in coppia, avrete la possibilità di godervi l’un l’altro a 360 gradi, alla scoperta di nuovi mondi.

Per chi invece è ancora single, può contare sul proprio romanticismo e sbizzarrirsi. I gemelli saranno il vostro segno. Per quanto riguarda il Toro invece, il suo segno ideale sarà la Vergine. Per la sua vita di coppia, l’oroscopo prevede dei passi avanti e grandi ed importanti decisioni per il futuro. Per i single invece sarete grandi seduttori ed il vostro carisma non passerà inosservato. L’ariete tende spesso ad essere più leggero nelle relazioni, ma è arrivato il momento di andare più a fondo e di scoprire il lato più profondo di voi stessi: il vostro partner apprezzerà. I single sentiranno invece l’esigenza di istaurare rapporti solidi e duraturi, dopo molte avventure. Ma non perderanno il loro erotismo, che è il loro punto forte.

Il cancro vedrà gli effetti del transito di Venere da fine luglio. Il suo segno boom è lo Scorpione. In coppia continuerà ad essere profondamente sensibile ed empatico e questo lo porterà ad avere una marcia in più. Attenti alle interferenze di fattori esterni: non lasciatevi scalfire. I single invece sentono finalmente l’esigenza di un po’ di romanticismo e non solo di passione. La loro ricerca andrà a buon fine. Il Leone è nato per stare con altri leone.

Infatti, secondo le previsioni dell’oroscopo, è proprio il Leone il suo segno boom. Le coppie avranno la possibilità di parlare moltissimo e di confrontarsi su moltissimi aspetti, questo le renderà più forti che mai. I single dovranno stare attenti a non assumere un atteggiamento troppo lamentoso, questo potrebbe far scappare la preda. Nel sesso, il Leone non ha nulla da temere. La Vergine è forse il segno che in estate godrà dei rapporti amorosi più belli. In coppia infatti ci saranno importanti decisioni e l’amore sembra essere assolutamente in crescendo.

Venere e Marte saranno dalla vostra parte. Ai single sarà presentata una nuova conoscenza, tramite un’amicizia in comune. Siate sciolti e svegli e non lasciatevela scappare. È importante che nel sesso siate più disinibiti e meno chiacchieroni.

La Bilancia in coppia avrà problemi di incomprensioni all'inizio. Giove e Marte in transito creano nervosismo ma nel mese di luglio la situazione migliorerà. Attenti a cosa dite e cercate di non generate troppe.

