Oroscopo di Barbanera 2022: amore, fortuna e lavoro del nuovo anno

Ariete (21/3 – 20/4) – Il cielo del 2022 si tinge di colori vivaci e un vento di libertà vi travolge. E’ voglia di prendere in mano la vostra vita con consigli dello strategico Saturno. Giove per tutta la bella stagione illumina il segno: è tempo di far fiorire amori appassionati. E poi c’è Marte, il governatore, a guidarvi per sbaragliare ogni avversario.

Toro (21/4 – 20/5) – Astri benevoli vi indicano il sentiero da percorrere con buonsenso e un pizzico di gusto per l’avventura, ma anche con tenacia e spirito di adattamento, carte vincenti per traguardi ambiziosi. A soppesare le mosse c’è Saturno, che vi sprona a dare il meglio per arrivare primi. A proteggervi e a incoraggiarvi ci sono pure Giove, Urano, Nettuno e Plutone.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Il futuro vi appartiene di nuovo radioso, una nuova forza interiore vi assiste e vi rende sicuri dei vostri mezzi. Siete come investiti di una diversa maturità, ma che non esclude la freschezza mentale, tipica dell’adolescenza. Saturno, Mercurio e Marte orchestrano per voi un anno di ri-fioritura di interessi in vari ambiti, di un felice allargarsi di relazioni umane.

Cancro (22/6 – 22/7) – Nettuno e Urano, gli dei del cambiamento, vi aiutano a compiere il prodigio della vostra metamorfosi. Da anatroccoli a cigni: “evoluzione” è il leitmotiv che per voi risuona in cielo. Solo Plutone può oscurare a tratti l’orizzonte, ma soltanto per insegnarvi a non dare nulla per scontato, a rafforzare le vostre difese e a moderare le eccessive ambizioni.

Leone (23/7 – 23/8) – Toni accesi dipingono il quadro degli eventi del 2022. E’ Giove l’artista celeste che dalla primavera in poi rallegrerà il vostro cielo con un’esplosiva gioia di vivere! Saturno e Urano addensano invece nubi passeggere all’orizzonte, solo per misurare il vostro valore. Ma da settembre in poi Marte ribadirà la vostra bravura, facendovi primeggiare e rendendovi la meritata giustizia.

Vergine (24/8 – 22/9) – Vietato esitare! Questo l’imperativo delle forze celesti. Provvisti della qualità più invidiata, la capacità di programmazione, spingete i tasti che muovono la macchina della realizzazione. Urano, motore dei vostri avanzamenti, stimola la voglia di svolta in ogni settore. A donarvi il carburante ci pensa Plutone, organizzando le vostre risorse per centrare i bersagli.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Luminose le prospettive di questo anno e il faro è la vostra mente logica. Una razionalità sempre attiva, pronta a cercare soluzioni geniali, vi apre nuove strade per poi indicarvi come meglio percorrerle. Giustizia e saggezza sono le fondamenta del successo. E con la vostra generosità, al solito, vi piace condividere la fortuna con chi amate.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Il quadro del 2022 ha tonalità vivide, tali da sorprendervi e a tratti incantarvi. Non sempre i colori sono in sintonia, ma gli eventi in arrivo non vi annoieranno davvero. Dall’alto Giove, Nettuno e Plutone vi guardano, intervenendo solo se vi trovate in difficoltà, e stimolando la fantasia creatrice, vostro punto di forza in ogni circostanza.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Regista del nuovo anno, Giove propone eventi che mettono in luce la forza di carattere e la naturalezza con cui vi fate largo nella vita. A caratterizzarvi è il colpo di genio, cui segue la mossa vincente. Ma oltre l’intuito, non vi fa difetto il ragionamento razionale, utile sia nel concreto che nelle vostre speculazioni più ampie, quelle filosofiche e morali.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Come un treno ad alta velocità, vi fermate solo quando vi è richiesto. La vostra vita si incanala sui binari giusti e progredisce con ottimi risultati. Per farvi arrivare primi, premono sull’acceleratore Plutone, Nettuno e Urano. E con Venere al vostro fianco, il viaggio è allietato dalla compagnia di chi avete eletto a guida del vostro cuore.

Acquario (21/1 – 19/2) – L’amicizia di Mercurio, Saturno e Marte, pianeti che danno forza e consistenza alle vostre idee promuovendo iniziative, vi dà energia. E l’aria intorno è come vi piace, carica di fermenti innovativi, di evoluzione, di anelito di libertà. Senza alimentare illusioni, a partire da agosto vi spenderete concretamente e con passione per portare a compimento ogni progetto.

Pesci (20/2 – 20/3) – Fuochi d’artificio risplendono sul vostro cielo, regalando nuovi colori alla vita. Volete farla brillare di nuove luci e tonalità? A voi la scelta! Urano, Nettuno, Plutone e Giove sono dalla vostra parte. Ve ne accorgerete già dai primi mesi, quando anche Venere vi spingerà a cedere alle emozioni. Non fatevi scappare dalle mani questo “biglietto della fortuna” dello Zodiaco!

