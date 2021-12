Oroscopo di Branko 11 dicembre: salute e amore di questo sabato magico

Ariete – Stanno per finire le varie opportunità che ti accompagnano da qualche settimana: stai per cominciare un percorso nuovo. Il lato positivo c’è e potresti capirlo subito se capissi da subito quel è la direzione da seguire. Per ora però la vedi solo come una buona notizia per un futuro vicino.

Toro – E’ giunto il momento di pensare solo a te. Non chiedere consiglio a nessuno, concentrati piuttosto sui tuoi obiettivi anche se non è facile. Questo, però, permetterà a chi è intorno a te di rendersi conto delle tue capacità e di quello che vali.

Gemelli – Oggi ti risulta difficile concentrarti sulle priorità, sei distratto. Questo pensiero ti assorbe molto, ma cerca di restare ancorato alla realtà se non vuoi pagarne le conseguenze.

Cancro – Sei frustrato perché non riesci a capire bene cosa stia accadendo: hai la sensazione che qualcosa sia sul punto di cambiare ma non capisci cosa. Questo pensiero ti assorbe al punto da impedirti di prepararti a quello che accade. Senti un gran bisogno di anticipare le cose.

Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Branko sul tuo smartphone, quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – Sai bene quello che vuoi, fin troppo. Hai difficoltà ha segnare un limite e l’entusiasmo ti trascina, ma i problemi potrebbero iniziare quando ti renderai conto del peso eccessivo delle responsabilità.

Vergine – L’influenza della Luna non ti rende lucido. Ricordi di infanzia si aggiungono alla confusione, anche se generalmente non ti guardi indietro. Hai bisogno di tracciare un sentire all’interno di questo caos per poter andare avanti.

Bilancia – Sei più determinato del solito, ma anche più discreto. Ci vorrà un po’, però, per muovere le acque e sarà necessario un compromesso sul lungo termine. E’ necessario escogitare qualcosa per raggiungere i propri scopi. C’è bisogno di tempo per dimenticare qualcuno.

Scorpione – Hai la volontà di portare a termine tante cose, tuttavia ricordati che concluso non vuol dire ben fatto. Devi prenderti il tempo per fare le cose per bene, altrimenti dovrai ricominciare da capo domani e ciò ti farà essere ulteriormente in ritardo.

Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Branko sul tuo smartphone, quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – Devi comunicare di più, partendo dal principio perché facilmente siete mal interpretati. I vostri desideri, oltretutto, potrebbero rendere la vostra vita piuttosto caotica.

Capricorno – Ti interessa il futuro più del presente e hai la tendenza a interpretare qualsiasi situazione in funzione degli obiettivi futuri. Attenzione, però, a non trascurare il presente.

Acquario – Ti senti malinconico da qualche giorno e questo ti fa porre domande. Ciò ti porta a mettere in secondo piano gli obiettivi a lungo termine in favore di risultato immediati, ma ricorda che ciò su cui stai lavorando è importante e richiede tempo e pazienza. Non essere avventato e dai tempo al tempo.

Pesci – Sei pronto a fare qualcosa che è fuori dalle tue corde e ciò potrebbe prendere in contropiede una persona vicina. Questo modo di fare potrebbe essere percepito come bizzarro dalla tua cerchia e perciò destabilizzarla.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko 11 dicembre: salute e amore di questo sabato magico proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.