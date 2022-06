Oroscopo di Branko 11 e 12 giugno: in arrivo ottime notizie questo weekend. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Secondo le previsioni di Branko per questo weekend, dovrai stare attento a non riposarti troppo. La stanchezza è tanta ma soprattutto domenica avrai molto da fare. Attenzione a ciò che dirai e farai. In amore ti aspettano due giornate molto particolari. Sabato tutto andrà per il verso sbagliato, mentre Domenica, finalmente, ritroverai l’amore e la passione. Preparati per una prossima settimana molto stressante.

Toro – Prova altre strade alternative. Sabato capirai che il destino questa volta è possibile cambiarlo. Nel lavoro le cose non vanno benissimo, approfitta di questo week-end per rielaborare le varie idee e pensare ad una strategia. In amore, va leggermente meglio, i single dovranno prepararsi per un incontro molto particolare.

Gemelli – Secondo le previsioni di Branko per questo weekend, attenzione in amore a non creare discussioni inutili che ti rovinerà questo fine settimana. Economicamente non è un buon periodo, ma grazie all’influenza di Giove, domenica mattina la fortuna potrebbe ruotare verso di voi. Non fartela sfuggire!

Cancro – Week-end meraviglioso secondo le previsioni di Branko , in amore scoprirai bellissime verità che ti renderanno fiero del tuo partner.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Forse è il momento di cambiare sistema. Accuserete molto il nervosismo di questo week-end e ve lo porterete dietro per tutta la prossima settimana anche come anticipa l’oroscopo per la prossima settimana.

Vergine – Secondo l’oroscopo del week-end riuscirai a risolvere alcune questioni lasciate in sospeso e ti toglierai molti sfizi. La fortuna presto arriverà anche per te.

Bilancia – Fine settimana decisivo per l’amore, secondo le previsioni di Branko, il partner ha bisogno di più attenzioni, riuscirai a realizzare le sue richieste?

Scorpione – Week-end di grandi novità lavorative. Fortunatamente è arrivato il momento di farti valere. Non deludere chi ti è intorno.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo di Branko per questo weekend dell’11 e 12 giugno avrete in corpo molta stanchezza. Cercate di arrivare indenni da discussioni fino a domenica.

Capricorno – Weekend con la Luna favorevole. Finalmente single avrete l’occasione che tanto aspettavate. Mi raccomando a non correre troppo e fate le cose con calma soprattutto domenica.

Acquario – Giornate un po’ sottotono questo fine settimana. Secondo le previsioni di Branko vi aspetteranno pomeriggi difficili soprattutto a causa della tua situazione lavorativa attuale.

Pesci – Giove non sarà favorevole questo weekend, almeno secondo le previsioni di branko e di Fox. Nel lavoro è il momento di cambiare registro.

