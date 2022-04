Oroscopo di Branko 16 e 17 aprile: weekend di Pasqua da incorniciare, ecco per chi. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – C’è un importante rinnovamento fisico e si rinnova la voglia di muoversi e l’energia. La primavera si adatta bene al tuo corpo e i piccoli squilibri che può causare scompariranno presto. Fai esercizio che ti aiuti a liberare la mente in questi giorni.

Toro – Oggi non vuoi che nessuno ti porti nessun tipo di seccatura o pressione e preferirai essere molto a tuo agio godendoti alcuni nuovi paesaggi o un luogo a cui sei molto affezionato e a cui non puoi dedicare tutto il tempo che vorresti piacerebbe.

Gemelli – Il tuo tono vitale oggi migliora molto e vorrai fare una piccola escursione, mangiare fuori casa o qualsiasi cosa che implichi la rottura della routine. Considera se non dovresti passare un po’ di tempo con un parente anziano a cui manchi.

Cancro – Oggi avrai tempo per occuparti delle faccende domestiche o per migliorare le cose della tua casa che ti fanno sentire meglio. Quelle ore che dedichi a questo saranno molto produttive e otterrai anche qualcuno che ti dia una mano. Ti divertirai in buona compagnia.

Leone – Ti senti soddisfatto di qualcosa che hai fatto in modo che altre persone possano evolversi, magari alcuni amici o qualcuno più giovane di te. Il tuo aiuto li ha resi più felici e la loro gratitudine non richiederà molto tempo. Quella crescita interiore e spirituale ti fa sentire in pace.

Vergine – La comprensione si fa strada dentro di te perché riconosci le tue debolezze e vedi che gli altri non sono così cattivi come sembri. Tutti commettiamo errori ed è per questo che oggi sarai con il cuore aperto e con la capacità di perdonare qualcuno che ti ha deluso.

Bilancia – Agisci con pazienza oggi e non arrabbiarti per nessuna sciocchezza o per dover aspettare per svolgere un’attività che ti senti di fare. Siate tolleranti perché sarà il modo migliore per godervi la giornata, che siate in vacanza o meno. Fai un respiro profondo.

Scorpione – Oggi è un buon giorno per fare progetti tranquilli e non correre da un posto all’altro. Hai bisogno di un po’ di calma e tranquillità e smetti di stare nel centro dell’uragano per riscoprire te stesso. È tempo di pensare a come migliorare determinate cose.

Sagittario – Attenti a certi egoismi che a volte escono quando meno te lo aspetti, soprattutto con la famiglia. Se andrai a farle visita o trascorrerai la giornata con lei, non litigare su ciò che fai o non fai. Prova a deviare la conversazione.

Capricorno – Solleva il morale e ti ritrovi con una piacevolissima sorpresa oggi, che ti fa sorridere e stare bene, grato per ciò che la vita ti offre. Questo punto di vista ti renderà anche più espansivo, ti aprirà agli amici o a qualcuno che ami molto.

Acquario – Elimina subito le cattive abitudini. Hai la forza interiore necessaria per farlo, devi solo ammettere a te stesso che ce l’hai e da lì iniziare a migliorare il tuo corpo, poiché te lo sta chiedendo. Prima inizi, meglio è per te.

Pesci – Devi riorganizzare una parte della tua vita, forse la tua vita professionale, e oggi qualcuno ti darà una grande idea. Questo riaccende la tua curiosità intellettuale e ti fa pensare che ci sono cose molto interessanti che puoi fare. Ti sentirai pieno di entusiasmo.

