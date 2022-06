Oroscopo di Branko 18 e 19 giugno: weekend di piacevoli sorprese. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Questo weekend vi porterà energie nuove e grande entusiasmo. Preparatevi perchè la prossima settimana sarà particolarmente fortunata per voi sotto ogni punto di vista

Toro – Nei prossimi giorni avvertirete una certa stanchezza. Tuttavia si segnala che già a partire dalla prossima settimana avrete recuperato l’energia necessaria e tutto sarà in discesa

Gemelli – Finalmente è arrivata la tanto agognata svolta nella vostra vita. Guadagnerete e conquisterete. Il vostro fascino vi tornerà molto utile.

Cancro – Affronterete un periodo piuttosto agitato. Si raccomanda di stringere i denti perchè passerà.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Ci saranno incontri molto interessanti nei prossimi giorni. Le vostre finanze andranno molto bene.

Vergine – Farete progressi da ogni punto di vista, ma attenzione perchè i problemi sono sempre dietro l’angolo.

Bilancia – Purtroppo questo per voi non è un periodo idilliaco. Vi sentite fin troppo insicuri. La vostra mamma sarà una figura rassicurante.

Scorpione – State lavorando bene e il vostro impegno vi porterà molto lontani. Non abbattetevi se c’è chi minimizza i vostri sforzi.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Si raccomanda di essere il più possibili discreti. Non prendete decisioni troppo affrettate.

Capricorno – Vivete un periodo di forti emozioni, soprattutto per quanto riguarda la passione.

Acquario – Per chi ha in progetto di sposarsi questo è il momento giusto per fare progetti in tal senso.

Pesci – Cercate di stare vicini ai vostri affetti più cari. Molto bene il settore professionale e finanziario.

