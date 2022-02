Oroscopo di Branko 18 febbraio: venerdì di novità per salute e amore

Ariete – Occhio, oggi attiri troppa elettricità, ma forse è meglio stare con i piedi per terra. Cerca di aprire gli occhi e di capire come muoverti!

Toro – Oggi sei responsabile e sarai in grado di portare a termine tutti i tuoi progetti, ma occhio a non tagliare i ponti con i tuoi colleghi o con chi è in difficoltà. Cerca, insomma, di non voltare le spalle a nessuno e di non essere così intransigente!

Gemelli – Mantieni la calma perché stai per fare qualcosa di cui potresti pentirtene subito dopo. Cerca di affrontare tutto con prudenza: meglio essere accorti, pensarci senza tuffarsi di testa. Ora non c’è bisogno di questo!

Cancro – Oggi una discussione potrebbe lasciarti di stucco, ma cerca di non isolarti e di non tenerti tutto dentro. Anzi, cerca di dire quello che pensi, anche se potresti essere escluso dal gruppo: meglio essere sinceri e onesti!

Leone – Hai voglia di rilassarti, di passare del tempo in una sorta di santuario ‘intellettuale’, lontano dalla routine frenetica. Eppure, potresti annoiarti presto: cerca di essere più creativo e di pensare a un nuovo progetto!

Vergine – Oggi non è la giornata giusta per mostrare agli altri le tue potenzialità. Anche se bisogna dire la verità: tu nel tuo lavoro riesci ad esprimere la tua persona, la tua originalità e creatività e questo ti piace da morire!

Bilancia – Potresti anche rallentare perché tanto tutto sta procedendo per il verso giusto. Cerca di evitare il lavoro eccessivo: meglio non svolgere più mansioni nello stesso momento e fare tutto con calma!

Scorpione – Attorno a te c’è molta sincerità, ma attenzione a non arrivare a conclusioni affrettate. Cerca di fare domande se qualcosa non ti è chiaro: tu sei limpido, vero e hai voglia di approfondire prima di giudicare!

Sagittario – Hai voglia di fare il massimo e di impegnarti sul lavoro: sei produttivo e questo non fa altro che aumentare la tua autostima. Cerca di non sprecare tempo ed energia: non vale la pena mettere in dubbio tutto!

Capricorno – Bene il lavoro, tutto procede secondo i piani e i compiti difficili non ti spaventano. Tutto il contrario. Fai bene a restare concentrato, tanto stasera tornerai a casa con una bella soddisfazione!

Acquario – Al lavoro sei un po’ infastidito perché forse c’è chi pretende troppo da te. L’idea di stravolgere i piani ti spaventa, ma più che altro perché ora hai paura del giudizio degli altri!

Pesci – Hai voglia di prenderti delle ferie, di rilassarti, ma in realtà non puoi farlo perché non hai tempo e soldi. Anzi, cerca di trovare soluzioni alternative e mettiti in testa che per staccare non sempre serve un lusso!

