oroscopo-di-branko-23-e-24-aprile:-weekend-di-gelosia-per-il-cancro

Oroscopo di Branko 23 e 24aprile: weekend di gelosia per il Cancro. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – È un weekend davvero interessante per molti nativi dell’Ariete. Finalmente siete liberi da tante costrizioni e più disponibili nei confronti delle persone che vi circondano. È un cielo pieno di prospettive, dal mese di maggio tutto è possibile, date il meglio di voi stessi.

Toro – Chi non è in crisi deve fare attenzione alla noia, la Luna dissonante vi fa vivere il weekend con molta fatica. In questo periodo potreste spendere più del dovuto, vi sentite un po’ sottotono oppure nervosi.

Gemelli – Le stelle vi aiutano a ritrovare un po’ di stabilità, ma in amore dovete avere ancora tanta pazienza. Non è un bel periodo per il settore amoroso, ma a breve si riparte.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Non si esclude qualche malessere stagionale, l’opposizione lunare crea qualche disagio. È importante tenere sotto controllo l’agitazione; in amore, la gelosia regna sovrana.

Leone – In questo weekend riuscirete a risolvere qualche piccolo problema. Inoltre, dal mese di maggio riceverete gratifiche e novità. Se c’è un problema fisico, personale, cercate di stare tranquilli. La Luna opposta creare qualche disagio.

Vergine – Questo weekend regala un incontro particolare; se ci sono questioni di famiglia da risolvere, questo è il momento adatto per fare chiarezza. Se siete single, cercate di frequentare gente, a breve Venere non sarà più opposta.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – È un fine settimana di recupero, ma sarebbe necessario concludere un accordo entro il 10 maggio. L’amore va a gonfie vele, ma ci sono problemi lavorativi oppure ritardi che dovete cercare di risolvere.

Scorpione – La stanchezza si fa sentire, questo weekend spegne un po’ la vostra intraprendenza. Il nervosismo è dietro l’angolo, la Luna dissonante dà vita a nuove discussioni in famiglia: attenzione alle parole.

Sagittario – Questo weekend è caratterizzato da un cielo astrologico importante, maggio sarà un mese di riscatto. Siete in crescita, presto riceverete delle novità. I cambiamenti sono dietro l’angolo.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – In questo fine settimana siete agitati. Non snobbate le nuove amicizie o i nuovi incontri, smettetela di pensare sempre al passato. Questo è un oroscopo forte e determinato, dovete essere più comprensivi con la famiglia e soprattutto con la persona che amate.

Acquario – Dovete essere molto concreti nei vostri desideri, la Luna nel segno creare confusione, troppe sono le cose da portare a termine. È un weekend elettrico, pieno di incontri e di novità. Dovete prendere una decisione importante.

Pesci – In questo weekend qualche single dei Pesci potrebbe perdere la testa per una persona interessante. C’è anche ci ritrova l’amore. Novità in arrivo. Venere nel segno vi fa vivere emozioni particolari e vere.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Branko 23 e 24 aprile: weekend di gelosia per il Cancro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.