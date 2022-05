Oroscopo di Branko 28 e 29 maggio: weekend di relax e amore, ecco per chi. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – Non diventare irritabile se vedi che tutto rimane lo stesso in un problema di lavoro che è stagnante e che nessuno fa nulla per rinnovare o migliorare. È il momento che ti ha toccato e al momento non cambierà. È meglio prenderlo e concentrarsi sul proprio.

Toro – Considererai la necessità di fare qualcosa per gli altri, di collaborare a un progetto sociale, forse qualcosa che ha a che fare con la natura, con l’ecologia. E la verità è che ti tornerà utile perché espanderà molto il tuo sguardo.

Gemelli – Il consiglio di una certa persona anziana sembrerà noioso o privo di significato e persino obsoleto. Ma non è vero, sono molto preziosi e dovresti ascoltarli e imparare da loro il più possibile. Si tratta solo di rispettare certe prospettive.

Cancro – Oggi è importante che ti riservi un buon momento, per stare da solo o da solo in ciò che più vuoi fare e senza dare alcuna spiegazione di dove vieni o dove stai andando. Questa libertà ti starà bene, ma non confonderla con un volo in avanti.

Leone – Hai deciso di risolvere un problema di denaro che ti è arrivato senza che tu te ne accorgessi e ora devi correre. È vero che è urgente, ma non è bene che tu abbia fretta. Dai un’occhiata a ciò che fai e non accettare la prima soluzione che viene presentata.

Vergine – Non saprai molto bene quale lettera rimanere con un atteggiamento che vedrai oggi in un collega. Forse mostra molto egoismo e una reazione che non ti piacerà affatto. Allontanati un po ‘e concediti spazio per sapere davvero chi sei.

Bilancia – Quello che vedrai oggi intorno a te sarà molto piacevole poiché trascorrerai una giornata in cui tutto funzionerà come avevi calcolato e tutto funzionerà senza ostacoli, con fluidità. Sarai molto calmo. Tutto ciò che ti siederà meravigliosamente.

Scorpione – Qualcuno cerca il tuo consiglio, il tuo consiglio, in una questione di coppia. Sarai in grado di vederlo obiettivamente e offrire la tua mediazione per migliorare le cose, almeno in parte. È una buona azione, ma dovresti farlo con molto tatto e rispetto.

Sagittario – È vero che sarà difficile per voi accettarlo e cercherete di rimandarlo, ma non vi interessa rifiutarvi di andare a quell’incontro a cui siete stati convocati, forse con urgenza, perché sconvolge i vostri piani di svago. Più tardi vedrai che è stato conveniente per te andare e sarai felice.

Capricorno – Forse metti troppi ostacoli quando si tratta di trovare un partner o pensi che il tuo carattere possa essere un certo problema, perché tendi alla serietà e attiri poco frivolo. Salta quella barriera e mostra tutte le tue virtù.

Acquario – Non cercare problemi sul lavoro dove non ce ne sono. Potresti non apprezzare alcune cose o alcune persone, ma non mostrare rabbia o dispiacere. Può essere molto controproducente per te. È tempo di essere cauti e di avere più empatia possibile.

Pesci – Costruirsi emotivamente dalla sensibilità, dall’interno, è un obiettivo che puoi proporre ora. Non devi dare spiegazioni a nessuno se dedichi più tempo allo spirituale e respingi il materiale. È un percorso che ti porterà soddisfazione.

