Oroscopo di Branko 7 e 8 maggio: tanta felicità nel weekend. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete –Un fine settimana splendente dal punto di vista sentimentale, come non vi capitava dal tempo. La Luna sarà in congiunzione, e Venere in sestile aumenterà il fascino nella vostra relazione. Molto bene anche nel lavoro, dove sarete perfettamente in grado di cavarvela grazie alle vostre capacità organizzative.

Toro – l weekend vede l’addio di Venere, che se ne andrà dal vostro cielo. Non allarmatevi, in amore il vostro rapporto sarà ancora valido, bisognerà soltanto fare qualcosa in più per valorizzarlo al meglio. Nel lavoro cercate di mantenere alta la concentrazione. Gli ultimi risultati non sono stati un granché.

Gemelli – Oroscopo del weekend positivo per voi nativi del segno. In amore avrete modo di sentirvi fieri del vostro rapporto, e con l’arrivo di Venere riuscirete a indirizzare il vostro rapporto verso la giusta direzione. Nel lavoro i vostri progetti procedono come previsto, e non ci saranno problemi quando le cose vanno bene.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Periodo non così grandioso per voi nativi del segno, considerato che la Luna sarà in quadratura dal segno dell’Ariete. In amore vorreste solamente essere voi stessi, ma le circostanze purtroppo ve lo impediscono. In ogni caso, presto avrete modo di riprendervi. In ambito lavorativo Marte favorevole sarà di grande aiuto per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Leone – E’ arrivato finalmente il vostro turno secondo l’oroscopo del fine settimana. Con la Luna e Venere in posizione favorevole, ci saranno tutte le condizioni ideali per rilanciarvi dal punto di vista sentimentale. Approfittatene. Anche in ambito lavorativo qualcosa sta iniziando a muoversi, e le opportunità che si presenteranno andranno analizzate e raccolte.

Vergine – Configurazione astrale purtroppo in peggioramento per voi, ma in questo weekend se volete, potete riuscire a trarre qualcosa di positivo dal vostro rapporto, soprattutto i nati nella prima decade. Nel lavoro i problemi sono fatti per essere superati, e voi dimostrerete di essere le persone più adatte per il ruolo che coprite.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Vi attendono giornate lievemente ardue da affrontare dal punto di vista sentimentale. Se da una parte Venere diventerà favorevole per voi, dall’altra ci sarà la Luna ad ostacolarvi, per cui meglio fare attenzione. Continuano invece i successi in ambito lavorativo. Infatti Giove, Mercurio e Saturno non smetteranno di sostenere le vostre imprese e aiutarvi a centrare il successo che meritate.

Scorpione – La posizione favorevole di Marte sarà di grande aiuto nel lavoro secondo l’oroscopo. Gli impegni da portare a termine saranno tanti, ma voi vi sentirete pronti a tutto. In amore finalmente Venere smette di essere opposta, e potrete ricominciare a pianificare la vostra vita sentimentale.

Sagittario – Non il migliore fine settimana in assoluto, ma qualcosa di positivo in fin dei conti ci sarà. In amore infatti Venere sarà opposta, ma la Luna in trigono vi aiuterà a mantenere una certa armonia nel vostro rapporto. Nel lavoro avere voglia di impegnarsi e fare qualcosa di produttivo sarà di grande aiuto.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Oroscopo del weekend un po’ sotto le aspettative per voi nativi del segno. La Luna sarà in quadratura, e come se non bastasse, Venere smetterà di essere favorevole, per cui meglio non pretendere troppo dal vostro rapporto al momento. Discrete soddisfazioni invece per quanto riguarda il lavoro, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Acquario – Ottimo weekend per voi secondo l’oroscopo, finalmente in risalita dopo le precedenti settimane non così soddisfacenti. In amore l’intesa tra voi e il partner tenderà a risalire, e sarà un piacere per voi anche solo poter conversare con il partner senza correre il rischio di “inciampare” in litigi. Nel lavoro riuscirete a trarre vantaggio in questa giornata, sfruttando al meglio ogni momento.

Pesci – Si apre un periodo non così favorevole per voi ora che Venere è in quadratura dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda i sentimenti attenzione a come gestirete il vostro rapporto, soprattutto i nati nella prima decade. Anche nel lavoro potrebbe esserci qualche imprevisto a causa di Mercurio, per cui fate attenzione.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Branko 7 e 8 maggio: tanta felicità nel weekend proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.