oroscopo-di-branko-dal-2-all’8-maggio:-settimana-da-incorniciare

Oroscopo di Branko dal 2 al 8 maggio: settimana da incorniciare. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Sarà un bel mese questo maggio per voi Ariete! La vostra primavera continua nel modo migliore, le stelle vi spingono verso i traguardi che inseguite da tempo, ma che, nonostante la vostra determinazione, fin ad ora sembravano sfuggirvi. Ora avete davvero la possibilità di raggiungere i vostri obiettivi, a patto che vi facciate guidare non solo dalla testa, ma anche dal cuore. Sarà questa l’arma in più che vi renderà intuitivi e vincenti.

Toro – Cari Toro, buon compleanno! La forza che sprigiona il Sole scalda le vostre giornate e il vostro spirito. Siete sempre molto determinati nelle vostre cose, ma in questo momento siete invincibili. Se siete convinti di dover raggiungere un obiettivo, se avete qualcosa che vi ossessione, state sicuri che nelle prossime settimane arriverete dove volete, e senza troppa fatica. Quello che vogliono le stelle è che vi concentriate su ciò che desiderate e che lo desideriate con tutta la vostra convinzione. Tutto il resto verrà in un modo naturale, perché il cielo vuole festeggiare con voi un compleanno che lasci il segno nella vostra vita.

Gemelli – Cari Gemelli, scaldate i motori perché l’oroscopo della settimana dal 2 maggio all’8 maggio vi porta tanta benzina, tutta quella che vi serve per farvi vincere la vostra corsa. Questo carburante eccezionale si chiama Mercurio, il vostro padre celeste che voi sapete bene quanto vi ami e vi consideri figli prediletti. Il segno del dinamismo, della comunicazione, degli affari. Tutte cose che vi caratterizzano e vi stanno particolarmente a cuore. Così dopo l’ultimo periodo di alti e bassi che è durato fin troppo a lungo, ora c’è la vostra stella più affine che vi illumina della luce brillante del vostro inesauribile spirito di iniziativa. Aspettiamo tutti di vedere in quale incredibile impresa o successo si concretizzerà tutta questa preziosa influenza.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Cari Cancro, l’oroscopo della prima settimana di maggio vi vede riscoprire una forza e una convinzione in voi stessi e nei vostri mezzi che da un po’ avevate dimenticato. Il focus dei prossimi giorni è sicuramente l’attività lavorativa. E’ da tempo che siete un po’ insoddisfatti, pensate di meritare di più, ma non riuscite, nonostante la volontà e i tentativi, a farvi davvero notare per essere presi in considerazione per una promozione, un avanzamento di carriera, la conquista di un nuovo cliente o di un progetto a cui ambite. Bene, non vi scoraggiate e anzi, persistete in tutto questo darvi da fare e desiderare perché nei prossimi giorni le stelle vorranno premiare il vostro impegno e le vostre ambizioni, se riuscirete a perseverare presto arriverà la notizia che auspicate di ascoltare da tempo.

Leone – Cari Leone, il giorno in cui hanno distribuito la pazienza, voi eravate assenti. Una considerazione che vale ancor di più in questo periodo. Ciò che aumenta il vostro nervosismo è un certa difficoltà di comunicazione e incomprensione che vi fa sentire isolato, anzi circondato da una massa di colleghi, collaboratori, capi che non collaborano e non vi tributano l’attenzione, la stima e il rispetto che meritate. Se questa è la situazione sul posto di lavoro, non possiamo non farvi notare che forse, il motivo è, anche, che in questo momento fareste bene a dare un po’ più di spazio e tempo al vostro privato che ultimamente avete troppo trascurato. L’amore, prima di tutto, ma anche gli amici, la famiglia d’origine e insomma, tutte le vostre relazioni più profonde che hanno bisogno della vostra attenzione. Vi servirà anche come potente ricarica, per affrontare meglio le spinose questioni lavorative.

Vergine – Cari Vergine, non ci sono particolari nuvole a coprire il vostro cielo eppure, l’oroscopo della settimana dal 2 maggio all’8 maggio vi trova con i nervi a fior di pelle, quindi bisogna fermarsi un attimo a chiederci, che succede? Da cosa dipende questa vostra inquietudine in giornate apparentemente tranquille? Non potete dire di essere particolarmente stanchi o stressati perché in questa primavera state trovando il giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Quindi, forse, c’è qualcosa di più profondo e nascosto che solo voi potete individuare. Quel che è certo è che con un po’ di distacco vi renderete conto che non ci sono particolari e reali motivi di preoccupazione e tensione che arrivino dall’ambiente esterno ed è quindi probabile che dobbiate scavare solo dentro di voi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Cari Bilancia, se in coppia e in casa c’è un po’ di maretta, non vi fossilizzate su questo, perché sono nuvole passeggere che certo, vanno affrontate, ma i problemi non sono tali da preoccuparsene più di tanto. La cosa migliore che potete fare in questo periodo è prendere tempo, e anche prendere un bel respiro ogni volta che volete discutere e concentrarvi invece sul lavoro dal quale iniziano ad arrivare interessanti prospettive. Rimboccatevi le maniche e dedicatevi a questa parte della vostra vita, il resto si aggiusterà in una manciata di giorni portando un po’ di pazienza.

Scorpione – Cari Scorpione, questa primavera per voi è davvero la stagione dell’amore. Non c’è altro da cui potrete trarre le stesse soddisfazioni e in cui mieterete lo stesso numero di successi in questo scorcio di anno 2022. Seduttori irresistibili, sapienti e appassionati, vi basta uno sguardo per conquistare chiunque sia stato così bravo da conquistare il vostro interesse. Se il vostro è un amore di lungo corso, in questi giorni vivrete una bellissima riscoperta di emozioni e complicità.

Sagittario – Cari Sagittario, l’oroscopo della settimana dal 2 all’ 8 maggio vi vede in una fase di grande concretizzazione. Avete seminato veramente molto nelle scorse settimane, avete corso, vi siete impegnati, avete speso tempo ed energie e ora raccogliete i frutti di un lavoro duro e lungo che si sta ora rivelando un lavoro ben fatto. Ecco, la vostra è una primavera di crescita e soprattutto di conferme, nel fatto che il vostro impegno è riuscito a produrre i risultati tanto faticosamente rincorsi. Ora bisogna solo goderseli.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Cari Capricorno, questo bel Sole vi spinge avanti verso le vostre ambizioni. Ma, attenzione, per una volta in questi giorni potreste incredibilmente perdere un po’ di lucidità. Voi che siete il segno della praticità, della concretezza, dell’occhio sempre fermo sull’obiettivo, potreste andare in confusione per un piccolo imprevisto, capace però di minare molte delle vostre sempre granitiche certezze. E ovviamente, è anche noto, che l’elasticità e l’improvvisazione non sono proprio campi in cui vi sentite a vostro agio. Forse proprio per farvi sviluppare queste competenze troppo trascurate le stelle dell’oroscopo della settimana prossima si divertono a mettervi alla prova. Vedremo se riuscirete a passare l’esame.

Acquario – Cari Acquario, basta perdere tempo! Quel Sole in Toro non è un nemico, è una prova da superare. Ad aiutarvi a saltare l’ostacolo questa settimana arrivano le nuove posizioni, bellissime per voi, di Venere e di Mercurio. Tutto il cielo vi invita a riprendere lo slancio con cui avete aggredito l’inizio dell’anno, anche davanti a ostacoli che sembrano insormontabili. E’ il momento di abbandonare gli indugi e dedicarsi al 100% ai vostri obiettivi. E se avete ancora qualche zavorra che vi impedisce di volare, trovate il modo giusto di liberarvene.

Pesci – Cari Pesci il cielo dell’oroscopo delle settimana dal 2 maggio all’8 maggio vi vede un po’ impigriti. Che le belle novità di questo periodo vi abbiano convinto che potete ormai adagiarvi sugli allori e vivere di rendita? Speriamo che non sia così, perché non ci sarebbe mossa più sbagliata per voi. Va bene godersi i frutti del proprio lavoro, ma ricordate, un traguardo è solo un altro punto da cui riprendere la corsa verso un altro traguardo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Branko dal 2 all’8 maggio: settimana da incorniciare proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.