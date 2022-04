Oroscopo di Branko del mese di maggio 2022: tutti i segreti sul tuo segno!

Ariete – Lento inizio per Ariete. Ci vorrà pazienza per vedere finalmente accadere cambiamenti importanti nella vostra vita. Alcuni pianeti non sono teneri con voi, e alcuni ritardi sono possibili. Aspettatevi di vivere appuntamenti mancati e altri imprevisti. Niente di catastrofico, solo un po’ lacunoso per il vostro cuore ormai spezzato.

Nonostante le contrarietà il vostro sorriso rimane intatto. Rapidamente tutto torna in ordine, dalla terza settimana le piccole difficoltà si dissipano. Le buone vibrazioni danno slancio ai vostri progetti. La fortuna arriva nel vostro segno alla fine del mese: ora o mai più, dovete cogliere le opportunità. E così le vostre relazioni sono più forti, e si creano finalmente nuovi legami.

Toro – Essendo nati sotto questo segno zodiacale, Toro, tendete ad essere più passivi e ad aspettare che le circostanze esterne raggiungano il disastro prima di agire. Tuttavia, questa stagione di eclissi vi avvia verso epifanie sulla vostra inquietudine e urgenza di cambiamento. Infatti, intorno a voi ci sono trasformazioni che avvengono. E siete voi a provocare il destino.

In questa primavera, la famiglia occupa un posto importante nella tua vita quotidiana. Eppure, intorno al 14, nella cerchia familiare, prevarrà un po’ di cautela. Una combinazione di circostanze porterà ad un malinteso e questo creerà delle tensioni inevitabili, il vostro bel sorriso scomparirà. La buona notizia è che non dura, e rapidamente è il ritorno alla calma.

State per intraprendere un ciclo più evoluto nella vostra vita, quindi, fidatevi dei vostri impulsi e andate avanti.

Gemelli – Gemelli a maggio vuole calma e riposo; hai bisogno di ricaricare le batterie. La priorità assoluta è fare ciò che si ama, e se per arrivarci ci vuole tempo si adotta la pazienza.

Gli amori vanno bene e nulla interferisce durante il mese. Avete programmato di sorprendere la persona del vostro cuore, e maggio è il momento opportuno. Le relazioni sono costruttive, potete iniziare a fare progetti per il futuro. Gli impegni sono forti, i sentimenti sono sinceri, parola dell’oroscopo di maggio 2022

Dal 19 al 25 fate buoni affari, avete buone idee. In amore gli scambi sono appassionati, vi irradiate. I vostri desideri si realizzano e la fine del mese sembra essere scintillante.

Cancro – Durante la prima settimana Cancro sarà il capo: ti presenti agli altri come un vero conquistatore, sia a lavoro che a casa. Anche per i sentimenti, obbedisci solo ai tuoi desideri personali. Verso il 18 avviene un cambiamento: la tua mente si apre finalmente agli altri, nella tua testa non sei più solo. Dovete mettere le vostre qualità o le vostre capacità al servizio degli altri, il che riporta una buona atmosfera in famiglia.

Mostrandovi meno severi e più flessibili con gli altri guadagnate in simpatia, la qualità del vostro rapporto migliora notevolmente. Siete pieni di buone intenzioni: continuate così, siete sulla strada giusta!

Leone – Il mese di maggio vi offre delle piacevoli sorprese ma anche delle piccole difficoltà. Le tensioni appaiono nelle vostre relazioni dalla seconda settimana. E invece di contenervi, esplodete. Affrontate ritardi di ogni tipo, non andate avanti, perdete tempo inutilmente e non lo sostenete, i vostri cari ne pagano le conseguenze. In questo periodo le vostre attività e la vostra vita sentimentale rallentano. Prima di vedere un’evoluzione positiva della vostra situazione, sarà necessario aspettare fino al 22, è doloroso, ma avete bisogno di più per destabilizzarvi.

Alla fine del mese, è più calmo, i disagi scompaiono, ti permette di respirare e rilassarti. Mantenete il vostro ottimismo, le difficoltà vi rendono più forti.

Vergine – Tutto deve essere inquadrato nella vostra mente, cari Vergine. Non si lascia spazio per l’imprevisto, tranne che questo mese, l’imprevisto è parte della vostra vita quotidiana. Vergine si adatterà ai cambiamenti a maggio. Un esercizio complicato per i nativi della Vergine, poiché per voi tutto è organizzato settimane in anticipo.

Il campo del lavoro è in continua evoluzione, intorno a voi è il tempo del nuovo, non dovete temere le difficoltà. D’altronde, per Vergine è il periodo di cambiamenti (finalmente!). Presenza e gentilezza in famiglia, sostegno in amore: siete pieni di persone che non vedono l’ora di stare in vostra compagnia.

La vostra motivazione è sempre rilevante nel lavoro, ottenete buoni risultati. Dall’inizio del mese fino alla fine del mese gli amori sono esplosivi.

Bilancia – Questo è il mese della stabilità: a maggio si annuncia un periodo bello e gratificante per Bilancia. Il momento è opportuno per i vostri affari e per il lavoro, ma anche il settore personale e amoroso.

Le stelle vi incoraggiano per tutte le buone decisioni che prenderete, lanciandovi così in nuove esperienze. Dopo la seconda metà del mese avrete delle scelte da fare sulla famiglia. La vostra forma è smagliante, soprattutto nelle prime tre settimane, poi la vostra energia cala un po’ ma mantenete il ritmo.

Scorpione – Non possiamo dire che ascoltate gli altri, ma piuttosto che fate finta di ascoltarli perché vi fa comodo non partecipare a dibattiti che considerate poco importanti. Questo mese, visto che non avete un minuto per respirare, preferite non perdere tempo con i pettegolezzi. Fino al 17 siete stressati. State faticando per avverare i vostri sogni professionali, ma così facendo, i vostri nervi prendono il sopravvento. Verso il 20 i nuovi orizzonti vi si aprono, non avrete altra soluzione che dare un’occhiata alle nuove opportunità che sono necessarie. Gli incontri di primavera porteranno a storie d’amore o a solide amicizie.

Non dimenticate di concedervi un po’ di momenti per voi per staccare dalla vostra vita frenetica. L’oroscopo di maggio 2022 vi sorride.

Sagittario – Questo mese è segnato da bellissimi incontri, costruendo dei legami forti; questo vi tranquillizza. Se le vostre ambizioni rimangono in un angolo della vostra testa, il vostro più grande desiderio è quello di avere successo nella vostra vita familiare; sentite il bisogno di parlarne intorno a voi.

A livello personale, le vostre intuizioni vi ingannano solo raramente, indipendentemente dagli ostacoli che decidete di superare, fino al 19 maggio, avete campo libero, nessun fastidio interferisce, potete agire a vostra guisa con fiducia; l’amore è appuntamento. Negli affari, invece, stare attenti significa proteggersi da eventuali problemi. Giocando sulla sicurezza si evitano certe difficoltà. Mostrate una buona resistenza morale. In maggio perseguite i vostri obiettivi.

Capricorno – Basta agire in caso di emergenza. Caro Capricorno, sei sulla strada del successo, il tuo motto questo mese: tutto arriva a chi aspetta. Sei in attacco, la tua forma è smagliante fino alla fine del mese, ci sono opportunità da cogliere in campo professionale e finanziario. Anche l’amore ha il suo posto.

Verso l’11 maggio trasformate le prove in colpi vincenti, le vostre idee sono esplosive, la vostra mente ribolle. Tuttavia, siete così ansiosi che avete paura che tutto si fermi subito, ma non dovete preoccuparvi che duri. Le influenze positive ti spingono in avanti, devi solo lasciarti andare, ancora di più se vuoi che i tupi amici più stretti seguano le tue prodezze.

Se sentite il bisogno di dimostrare i vostri sentimenti, ci saranno molte opportunità. A maggio, sentite il bisogno di dire di più sulle vostre emozioni; non indugiate a dichiarare, perché molto rapidamente potreste cambiare idea.

Acquario – Movimento, ne vuoi un po’. E ne avrai un po’, caro Acquario. Maggio è anche per te il mese del cambiamento e della trasformazione. Professionalmente, emotivamente, tutto si muove, e non si tiene sul posto. La primavera è un buon momento per iniziare un progetto o per perseguire un obiettivo.

A partire dall’11, le vostre azioni sono promettenti, guadagnate strisce; apprezzate il vostro senso del dovere e la vostra serietà. Vi confrontate sempre con gli altri per semplice spirito competitivo, non possiamo biasimarvi. Attenzione piccole gelosie interferiranno nella vostra vita quotidiana. Avete di meglio da fare che prestare attenzione ai pettegolezzi. Verso il 19 si profila una nuova situazione amorosa, avete ragione, dovete crederci.

Pesci – Nessuno sforzo da fare, dall’inizio del mese il tuo stato d’animo è libero da ogni obbligo. Poi gradualmente cambia, verso il 18. E come al solito per voi Pesci sembrate più ansiosi, meno rilassati, la paura di vedervi sfuggire una situazione si affievolisce. Dovete ricomporvi molto rapidamente, non lasciandovi sopraffare dalle emozioni. Nel lavoro, una situazione diventa realtà, potreste firmare un contratto; potremmo anche sollecitarvi perché le vostre idee sono attraenti; insomma guadagnate a farvi conoscere. Verso il 22 dei supporti esterni ufficializzate un cambiamento. Avrete un po’ di difficoltà a prendere il vostro ritmo quotidiano, eppure sarà necessario, il vostro benessere prima di tutto. La famiglia è importante, avete bisogno che i vostri cari vi siano vicini.

