Oroscopo di Branko della settimana dal 18 al 24 aprile: in arrivo tanta felicità. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Pasquetta meditativa, l’umore non è dei migliori, la pace non si vede e le amicizie diradano le fila, ciascuno in giro per conto proprio ma senza l’entusiasmo e il piacere di qualche anno fa quando lo spettro della pandemia e della guerra non si era ancora manifestato da queste parti. Se la vacanza finisce lì paradossalmente l’umore torna alto martedì con il passaggio della Luna in Sagittario, segno di Fuoco in trigono al vostro. Peccato che il giorno successivo vi perdiate già l’appoggio del Sole che esce definitivamente di scena lasciando il vostro segno sguarnito. Focus sulle finanze, spauracchio di questo momento storico, con qualche mal di pancia anche per il lavoro col passaggio della Bianca Signora allo zenit in quadratura nei paraggi del severo Plutone che riporta l’attenzione su questa strana condizione di quasi normalità che tuttavia non ha nulla di rassicurante. Riflessivo anche il weekend con la Luna tranquilla in sestile, fin troppo visto che a colorarla c’è solo il grigio di Saturno. Poche relazioni, poche illusioni e poche speranze in una facile e felice risoluzione dei contrasti che scuotono il mondo: prima vi sentiate protetti e sicuri, ora non più.

Toro – Pasquetta movimentata, quanto meno dall’opposizione lunare che fra musi lunghi e successivi abbracci vi mette in moto sulla via di ritorno o per una nuova tappa del vostro viaggio, il primo dopo mesi di sedentarietà coatta. Perciò farete di tutto per godervelo in sintonia con Mercurio e Urano nel segno, raggiunti mercoledì anche dal Sole, la stella del compleanno che apre per voi una nuova stagione. Il momento migliore arriva però giovedì quando ai tre valori in Terra presenti nel vostro segno si uniscono anche la Luna e Plutone in Capricorno, un rassicurante intreccio capace di placare almeno in parte le vostre ansie. Il momento attuale non è facile, così come sottolinea Saturno acquariano insieme alla Bianca Signora per tutto il weekend, ma in cuor vostro sentite mutamenti positivi in prospettiva, qualcosa si sta muovendo in un’altra direzione e col supporto degli altri, i quattro astri in sestile in Pesci (tra cui Giove pacifista), contate su soluzioni sia sul fronte mondiale che su quello personale, come un’amicizia che diventa amore e tante facce amiche intorno con cui studiare nuovi progetti e ipotizzare felici vie d’uscita. Prudenza in montagna, il rischio di capitombolare persiste.

Gemelli – Pasquetta senza infamia e senza lode, soprattutto se per turno siete al lavoro e con Mercurio e Urano prigionieri in dodicesima Casa qualunque sia il vostro programma fate tutto alla fiacca, senza entusiasmo e con un filo di apprensione, finora sconosciuta. Non vanno meglio i giorni successivi martedì e mercoledì con la Bianca Signora passata all’opposizione, mentre il Sole, finora amico in sestile, scivola in dodicesima Casa, luogo di penombra e di solitaria meditazione. Poche parole dunque e ancor meno iniziative, quelle poche che vorreste tirar fuori vengono subito ostacolate dagli altri, soprattutto da chi ha potere o un ruolo importante nella vostra vita, così sottolinea il quartetto planetario (formato da Marte, Venere, Giove e Nettuno) in Pesci in quadratura. Più sereno il weekend grazie alla Luna finalmente in Acquario, segno d’Aria in trigono al vostro. Peccato che a sostenerla sia rimasto solo Saturno filosofico e severo, che chiude il periodo dei viaggi con notizie e informazioni piuttosto serie, tutte da meditare. Per chi aveva sperato nella ripresa del mondo, qualcosa nel progetto dev’essere andato storto.

Cancro – Pasquetta tenera, comunque vadano le cose nel mondo vi godete il viaggio, garantito da ben quattro astri nel segno amico dei Pesci, precisamente Venere, Marte, Giove e Nettuno. Tutti i vostri affetti, le speranze in una ripresa e nella pace concentrate negli occhi di chi vi sta attorno, magari in un bel luogo vacanziero tutto arte, mare e natura. Anche se breve, questo stacco dalla quotidianità vo rinfranca lo spirito, restituendovi entusiasmo per il lavoro e serenità nelle relazioni interpersonali. Già mercoledì un chiarimento rafforza un’amicizia o una serie di presentazioni aggiunge nuovi nomi alla vostra rubrica telefonica. Fautore delle novità il Sole che passa in Toro, segno buon amico del vostro già occupato da Mercurio chiacchierone e da Urano imprevedibile, specializzato in sorprese. Un po’ più difficile il rapporto di coppia soprattutto tra giovedì e venerdì quando la Bianca Signora si piazza all’opposizione, toccando Plutone geloso e particolarmente sospettoso nei vostri confronti e del giro che state frequentando… Rassicurate il partner con una marea di coccole e se avete ancora tempo e denaro a disposizione regalatevi un secondo weekend romantico nella casetta della nonna, meglio ancora se per tutta la settimana vi siete presi ferie, concludendo la vacanza magnificamente, in barba alle code dei rientri.

Leone – Pasquetta giù di corda, fa testo la Luna in Scorpione in quadratura, così come in quadratura allo zenit vi ritrovate non solo Mercurio e Urano, sempre irrequieti e smaniosi di novità ma, da mercoledì, anche il Sole che lascia il segno focoso e intraprendente dell’Ariete, sempre in ottime relazioni con il vostro. A consolarvi già da martedì arriva però il passaggio lunare in Sagittario, entusiasta e focoso quanto voi e come voi fissato con la giustizia e la verità. Non sopportate misteri e sotterfugi e nulla vi preoccupa di più che i segreti della politica e della finanza in cui vorreste vederci chiaro: forti preoccupazioni per la pace nel mondo e i risvolti umanitari ed ecologici della guerra, anche sui vostri investimenti fate parecchie elucubrazioni, ma senza mai giungere a una decisione precisa. Duro il lavoro tra giovedì e venerdì, riprendere col solito trend non è mai facile, soprattutto in questo clima di incertezza e con un occhio sempre fisso al telegiornale. Non andrà meglio nel weekend quando, con la Luna passata all’opposizione nelle terre dominate dall’algido e severo Saturno, tenderete a sentirvi soli e preoccupati. Freddo, peggio ancora assente, il partner, terra bruciata tutt’attorno anche sul fronte delle amicizie: ripigliatevi, così non va!

Vergine – Pasquetta simpatica con tanti amici intorno e un bel viaggio nella natura, proprio quel che vi ci voleva per ritempravi un po’. Magari col partner qualche scintilla ci sarà dovuta a gelosia, quando i sentimenti sono forti le emozioni prendono piede, parola di Marte all’opposizione, ma con Venere, Giove e Nettuno che l’affiancano e in più l’appoggio della Luna in sestile la pace si fa in fretta. Non così brillanti i due giorni seguenti, martedì e mercoledì, sotto tiro della Bianca Signora in quadratura, le solite operazioni di rientro, la solita fatica a ritornare nel tran tran. Se invece la vacanza continua finalmente dopo l’intensa vita sociale delle feste ritrovate quella calma e quella tranquillità necessarie per rilassare i nervi tesi. Tanto più che a darvi supporto mercoledì avrete la gradita sorpresa dell’ingresso del Sole in Toro, segno di Terra come il vostro, dove già transitano in buona armonia Mercurio e Urano. Buone notizie sul vostro tabloid personale, specie se siete in pista pe un colloquio di selezione o un esame universitario particolarmente impegnativo. Anche sul fronte di politica estera arrivano segnali confortanti, ma non è detto che siano definitivi, aspettate dunque a cantar vittoria, prima di averla in pugno! In ogni caso gli angoli astrali positivi per voi proseguono per tutta la settimana, in particolare tra giovedì e venerdì con la Luna e Plutone in Capricorno, anch’essi ottimi alleati. Mentre il weekend vi vedrà sempre tranquilli ma molto impegnati col lavoro, magari a casa vostra a fare progetti o a organizzare la settimana seguente. Con calma però, perché per fortuna lunedì sarà ancora festa!

Bilancia – Pasquetta spendacciona, dopo un lungo stop le vacanze di Pasqua volete godervele appieno tra arte, natura e qualche buon ristorante dove riscoprire i sapori autentici della cucina tradizionale. Senza preoccuparvi, una volta tanto, del gas, delle bollette e dei su e giù della borsa… chi vivrà, vedrà! Ottimismo in ripresa tra martedì e mercoledì, evidente che le vacanze vi fanno un gran bene, specie se avete avuto la buona idea di prendere ferie e restarvene fuori piazza fino al prossimo lunedì: mica male! A farvi buon gioco la Luna passata in Sagittario, segno di pace e giustizia molto affine al vostro, soprattutto sul fronte degli ideali. In più sempre mercoledì il Sole che vi ha tenuti sotto scacco con un’opposizione esce di scena passando in Toro, lasciandovi finalmente tranquilli. Qualche muso in più nella tratta finale della settimana, in particolare giovedì e venerdì col passaggio lunare in Capricorno dove l’autoritarismo di Plutone, insieme al suo fare misterioso, crea sempre qualche problema, riportandovi con la mente ai ricordi del passato, specie a quelli poco felici. Da sabato però la Bianca Signora acquariana accompagna la vostra rivincita, magari l’amore – pallino del vostro segno – non sarà in prima linea, perché il trigono di Saturno vi vuole ancora solitari e meditativi. In compenso il tono energetico e psicofisico vivrà una bella ripresa e anche sul lavoro in prospettiva cominciate a vedere rosa… Fortunati voi!

Scorpione – Pasquetta con la Luna nel segno e con la marea di aspetti planetari che vi si concentrano, un po’ buoni e un po’ cattivi come tutto a questo mondo. A vostro favore, oltre alla Bianca Signora, il super trigono acquatico inviato da Giove, Venere, Nettuno e Marte battagliero ma solo per la giusta causa. Contrari Mercurio e Urano all’opposizione, raggiunti mercoledì anche dal Sole che passa in Toro, segno, se possibile, ancora più geloso e possessivo del vostro. Bei momenti tra giovedì e venerdì con la Luna in Capricorno nel regno che ospita il vostro astro guida Plutone. Dunque studio, informazioni, organizzazione di belle escursioni per il prossimo long weekend in montagna, sempre che lunedì non optiate per la tradizionale manifestazione di piazza, quanto mai importante in questo difficile momento storico! Non così sereno il weekend, con la Luna abbracciata a Saturno in quadratura che riporta l’attenzione al passato e a tutti problemi di non facile soluzione del presente. Ecco perché vi sentite ingabbiati, prigionieri di una realtà che vi va sempre più stretta.

Sagittario – Pasquetta ininfluente, magari anche un filo giù di tono, specie se la vacanza organizzata con tanta cura non va a buon fine. La ripresa però arriva subito, già martedì con la Luna in transito nel vostro segno, e il Sole per l’ultimo giorno in Ariete. Peccato che il giorno successivo vin tradisca scivolando in Toro insieme a Mercurio e Urano che tornano a parlare subito e inequivocabilmente di lavoro, proseguendo sul terreno assai spinoso delle finanze, in lizza tra giovedì e venerdì con la Bianca Signora in Capricorno in combutta con Plutone che di potere e finanza se ne intende parecchio e proprio per questo al momento non promette nulla di buono! Tanto più che con Marte, Venere, Giove e Nettuno tutti asserragliati in quadratura le spese di casa continuano ad aumentare, causando tensioni in famiglia e tra vicini qualora foste anche in ballo con il restyling dell’edificio e con il rincaro di energia e materie prime si salvi chi può! Ottima in compenso la salute a parte qualche bruciorino di stomaco dovuto agli eccessi goderecci della tavola di Pasqua, soprattutto il cioccolato, rasserenante grazie all’alto contenuto di triptofano, ma per lo stomaco dei gastritici… non è certo un toccasana! Tranquillo e meditativo dunque il weekend, ma con un filo di tristezza per la vacanza già sul finire. Compensate con una bella camminata in montagna, oppure una passeggiata solitaria, come dice il proverbio: “meglio soli che mal accompagnati”!

Capricorno – Pasquetta tranquilla con pochi amici selezionati, così piace alla Luna in Scorpione, segno acquatico profondo e silenzioso affine al vostro, anche se griffato da un elemento diverso. A tenervi bordone in sequenza anche Mercurio e Urano piacevoli e sorprendenti in Toro, segno di Terra in trigono al vostro, raggiunti mercoledì anche dal Sole che finalmente fuoriesce dall’Ariete dal quale per un mesetto vi ha afflitto con una quadratura. Ma il momento migliore per voi arriva giovedì con il trasloco della Bianca Signora nel vostro segno, dove incontra Plutone autoritario e magnetico, facendo micio, micio con quattro astri amici nel segno dei Pesci, precisamente Venere, Marte, Giove e Nettuno. Dunque buone notizie non solo sul fronte sentimentale, anche gli affari, i viaggi, gli esami universitari promettono sviluppi positivi. Insomma in linea di massima vi sentirete più sicuri, amati e – strano a dirsi – anche ottimisti nei confronti del futuro che sta preoccupando il mondo con i suoi toni sempre più minacciosi. Non così rassicurante il fronte finanziario, sul quale vi ritroverete a riflettere durante il weekend con la Luna e Saturno algidi e sparagnini in seconda Casa. Anche il fronte della politica estera, con un occhio già avanti verso il 25 aprile, movimenta in voi tematiche che vi faranno riflettere, tra la memoria doverosa del passato e le nubi all’orizzonte, sempre più ansiogene. Pace e libertà i valori irrinunciabili per tutti.

Acquario – La settimana inizia col piede sbagliato, ma si conclude fortunatamente con quello giusto. Pasquetta infatti vi ritrova imbronciati, preoccupati per le sorti del mondo e anche controcorrente rispetto al pensiero comune. Così segnala la Luna immusonita allo zenit che potrebbe perfino rispedirvi al lavoro mentre gli altri se la spassano in vacanza, questione di turnazioni o di bisogno! Decisamente migliori martedì e mercoledì con la Luna ottimista e vitale in Sagittario, segno di Fuoco buon amico del vostro, soprattutto sul fronte degli ideali inossidabili che condividete sul piano della giustizia, della libertà e della pace. Peccato che a rovinarvi questo momento magico provveda il passaggio del Sole in Toro, segno antipatico in quadratura al vostro che già ospita insieme a Mercurio, noioso e prevedibile, anche il vostro astro guida Urano, causa di tensioni familiari e di prese di posizione contrarie all’opinione comune anche sul fronte della politica e della finanza. A proposito di soldi fortunatamente in questo momento ve la cavate bene, grazie alla presenza di Giove e Venere in seconda Casa. Marte battagliero però vi consiglia di darvi una mossa: non dormite sugli allori, gli investimenti vanno fatti con cognizione di causa, senza dormire sugli allori, evitando soprattutto di spendere in sciocchezze o in iniziative attualmente fuori portata, ecco il consiglio degli amici con le mani in pasta di cui vi dovrete assolutamente fidare. Sgniff giovedì e venerdì con la Luna immusonita insieme a Plutone in dodicesima Casa, rientrare al lavoro è sempre un colpo basso ma anche in vacanza, se avete preso ferie, comincerete ad avvertire quell’inevitabile botta di stanchezza tipica in chi come voi prima esagera come un leone in gabbia, finalmente libero di correre nella savana, poi di colpo si ritrova spappolato e privo di forze. L’attenzione andrà mantenuta anche nel weekend con la Bianca Signora nel vostro segno, più tranquilla e riflessiva, ma ancora afflitta da una strana stanchezza. Forse dormite male e vi nutrite troppo poco: un bel pranzetto in campagna insieme ai parenti o a qualche caro amico contribuirà a tirarvi su.

Pesci – Dolce l’inizio settimana e ancor più la Pasquetta, non solo per via della colomba e dell’uovo, oppure del mercatino dei fiori finalmente in presenza in molte località del bel Paese. A regalarvi serenità la Luna in Scorpione, segno d’Acqua in trigono al vostro, già felicemente abitato da molti pianeti rassicuranti quali Giove pacifista, Mercurio fantasioso, Venere sentimentale e Marte ardente difensore degli ideali di pace e giustizia. Insomma potete considerarvi in una botte di ferro ma non a lungo: già martedì col passaggio lunare in Sagittario allo zenit in quadratura qualcosa comincia a disturbarvi, magari il rientro al lavoro o la prospettiva imminente di doverlo fare, mentre al mare o in collina si sta così bene… Umore in ripresa da giovedì con la Bianca Signora e Plutone in Capricorno, buoni amici del vostro segno già ringalluzzito anche dal Sole, passato nel frattempo in Toro insieme a Mercurio e Urano. Dunque belle novità relative all’ambiente naturale e umano, agli studi, agli affari. In più fiocca l’invito per un altro viaggetto, magari solo un long weekend incluso il ponte del 25, oppure l’organizzazione di iniziative e manifestazioni in memoria della Liberazione, argomento quanto mai di punta con le attuali vicende belliche che non vi lasciano dormire sonni tranquilli. Questo infatti il vostro umore di domenica con la Luna silenziosa e meditativa in Acquario insieme a Saturno che occupa la vostra dodicesima Casa. Invidiate i monaci che possono permettersi di fare solo quello mentre voi, tra pensieri malinconici e timori inconfessati, dovete comunque mandare avanti la baracca, stare accanto a persone care, occuparvi dei figli e magari anche lavorare e studiare. Insomma tutto faticoso, ma smettetela di lamentarvi, naturalmente siete il segno più fortunato dello zodiaco, le stelle vi baciano in fronte, dunque perché preoccuparvi tanto?

