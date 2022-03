Oroscopo di Branko della settimana dal 21 al 27 marzo: preparatevi alla primavera! Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Ora rinasci, Ariete! Dopo tanti mesi rinchiuso in te stesso cercando di elaborare le parti più profonde di te, il Sole torna nel tuo segno riportando forza vitale, decisione ed entusiasmo. Non lasciarti tirare giù dalle incomprensioni tra amici, il punto questa settimana è saper mostrare il tuo valore in nuovi modi. La Luna in Sagittario di metà settimana, unita alla prossimità di Mercurio e Nettuno, racconta di un paio di giorni di ispirazione, in cui puoi guardare lontano – non essere dogmatico in quel frangente. Nel weekend, con Mercurio che raggiunge il tuo segno, finalmente ritrovi un po’ di chiarezza mentale.

Toro – Non lasciarti sopraffare dall’irrequietezza per questa settimana: vuoi dimostrare tanto, ma potresti farlo con i toni sbagliati. I rapporti con le figure autoritarie nella tua vita sono più tesi del solito, ma puoi cercare qualche parola di conforto tra i tuoi amici. Non è detto, però, che sapranno darti dei consigli realmente utili o percorribili. Trova il modo di dedicare un po’ di tempo al riposo e all’introspezione – il Sole in Ariete ti aiuta a vedere i tuoi blocchi e affrontarli di testa e, sul finire della settimana, con la Luna in Capricorno puoi evadere per un paio di giorni cercando risposte dentro te stesso.

Gemelli – Potresti sentirti un po’ incongruente questa settimana, ma sappiamo che c’è tanto potenziale quando ci concediamo di cambiare idea ed essere incoerenti. Prova nuovi giri e compagnie ora che il Sole è in Ariete e le conversazioni saranno come sempre di stimolo. Il tuo pianeta Mercurio questa settimana si trova in ambienti confusi così vicino a Nettuno e potresti sentirti come se non sapessi di preciso che cosa ti viene richiesto di fare, soprattutto sul lavoro. In questo momento è meglio sorvolare e seguire il flusso invece di intestardirci e cercare di decifrare quelle indicazioni, con l’ingresso di Mercurio in Ariete nel weekend sarà più semplice un confronto chiaro e diretto.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Questa sembra una settimana indaffarata per te, Cancro: oltre a venirti richiesto più impegno sul lavoro, viene richiesto il tuo intervento anche per risolvere una diatriba tra amici. Non sarà semplice arrivare a un compromesso, le due posizioni sembrano fisse nelle loro idee e forse questa volta non sta a te far da paciere, ma potresti dover prendere una posizione. In questo momento non sai bene a cosa credere, attento a non lasciarti abbindolare da un pensiero ben espresso, concentrati piuttosto a risolvere gli impegni più urgenti tra giovedì e venerdì, così nel fine settimana potrai stare un po’ in compagnia e sviluppare nuovi progetti.

Leone – Non lasciarti fomentare dalle persone sbagliate, Leone: magari ci sarà chi ti spinge a ribellarti a certe prese di posizione, oppure ti troverai a reagire male sul lavoro perché ti porti dietro il nervoso da un’altra discussione. In ogni caso, sembra difficile trovare una quadra nelle tensioni di questa settimana e forse è meglio aspettare settimana prossima – quando avrete sbollito sarà più facile comunicare con chiarezza. Occhio alle note a piè di pagina negli accordi, potresti aver sorvolato su qualche dettaglio. Almeno il Sole e di Mercurio in Ariete spostano il tuo sguardo verso nuovi orizzonti: impara il più possibile dalle esperienze del prossimo periodo e cerca una guida che sappia ispirarti.

Vergine – Una comunicazione inaspettata potrebbe sconvolgere il tuo piano perfetto a inizio settimana: magari ti verrà chiesto di spostarti o semplicemente di dare priorità ad altre faccende che a te sembrano totalmente inutili. Forse vale la pena imporsi, spiegando come e perché avevi intenzione di organizzarti diversamente. Arrivati a metà settimana non arrovellarti troppo su cosa avrà voluto dire una persona a cui tieni, potresti cadere in paranoia inutilmente. Un messaggio, una frase o un gesto a volte vogliono dirci semplicemente quello che leggiamo in superficie e già dal weekend potresti accorgerti di come mettere nero su bianco le reciproche intenzioni è la cosa migliore in questo momento.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Si prospetta un inizio settimana irriverente perché non vuoi, giustamente, che siano messi vincoli alla tua libertà di espressione e potresti trovarti a combattere per difendere i tuoi spazi. A metà settimana potresti sentirti un po’ confuso sul giusto ordine di priorità, forse perché ti sembra tutto ugualmente importante – prova a rallentare e chiedere consiglio a chi ti conosce bene. Il Sole in Ariete apre la strada a nuovi incontri, ma solo se ti concedi di uscire dal guscio e provare. Rischia, divertiti, ma soprattutto osserva quali sono le idee che queste persone presentano. Che tipo di interessi hanno? Quali ideali stanno loro a cuore? Potrebbe uscirne uno scambio arricchente, oppure potresti scegliere di scappare a gambe levate.

Scorpione – Turbolenze in arrivo, soprattutto a inizio settimana se ti lasci prendere dall’emotività. Niente di nuovo o che tu non possa superare, ormai forse avrai anche imparato a gestire gli animi inquieti tra le mura di casa, ma fai presente come certe posizioni ti facciano sentire come se ti mancassero le fondamenta. Puoi prenderla anche come un’occasione per metterti in discussione, smontare e ricostruire i punti fermi che avevi tenuto finora. Mercoledì è una giornata distratta, in cui la tua voglia di relax prevale su qualsiasi proposito di essere produttivo, almeno il Sole in Ariete è l’energia che ti serviva per affrontare gli impegni di tutti i giorni e riorganizzare le tue giornate. Pensa a quello che ti fa stare bene e trova il tuo ritmo.

Sagittario – Sembrano esserci opinioni divergenti tra te e i tuoi colleghi a inizio settimana, ma considera questo: ognuno di voi arriva da un background differente ed è forse proprio per questo che non riuscite a incontrarvi. Potresti anche provare a metterla sul ridere, o proporre una soluzione creativa per risolvere la situazione. Mercoledì goditi un po’ il tepore di casa, la Luna sarà sul tuo segno mentre Mercurio incontra Nettuno in Pesci ed è il momento ideale per entrare in contatto con te stesso. Il Sole in Ariete, presto raggiunto da Mercurio, è la spinta al divertimento che ti serviva per uscire dal guscio costruito nell’ultimo mese. Ricorda: senza gioco e relax non c’è creatività.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Una distrazione potrebbe portarti fuori strada a inizio settimana, magari per una spesa avventata o perché ti sei sopravvalutato. Potresti cercare di correre ai ripari rivolgendoti alla tua rete di supporto, ma a volte dobbiamo semplicemente accettare di aver avuto una svista. Tra mercoledì e giovedì sembra molto difficile trovare le parole giuste o identificare che cosa vuoi esprimere, ma la Luna in Sagittario suggerisce un po’ di introspezione, meditazione e riposo prima di tornare a parlare. Guardati dentro, cosa c’è che ti blocca? Mercurio entra in Ariete nel weekend e forse da quel momento sarà più importante concentrarsi sul ricostruire il tuo senso di casa.

Acquario – Tu VS loro, e «loro» sono forse le persone che ti conoscono da sempre: è un po’ che cerchi di slegarti dalla famiglia e fargli capire che sei cambiato, che non sei più un bambino o che non puoi sempre risolvere i loro problemi. Il Sole in Ariete rappresenta per te un messaggio più chiaro da veicolare e ora che hai Marte nel segno potrebbe essere l’occasione giusta per farlo. A metà settimana potresti trovare poca chiarezza rispetto i tuoi prossimi guadagni, ma dopo questa settimana così turbolenta puoi ritagliarti un weekend di riposo. Scrivi, leggi, guarda film d’autore, medita anche se ti va, qualsiasi cosa che ti aiuti a ritrovare l’ispirazione e conoscerti meglio.

Pesci – Il tuo intuito non sbaglia mai, tranne forse questa settimana. Ti è forse difficile fidarti di quel che ti viene detto – delle notizie, degli scambi di opinione – perché una voce dentro di te ti dice che qualcosa non torna, ma attento a non aggiungere livelli di significato dove in realtà non ce ne sono. Soprattutto mercoledì le tue parole risulteranno confuse agli altri, o i tuoi stessi pensieri saranno difficili da formulare. Tranquillo, non sei un alieno, ma in questa giornata serve più lentezza e concentrazione da parte tua. Dal fine settimana almeno, con Mercurio che raggiunge il Sole in Ariete, saprai mettere meglio a fuoco quali sono le tue capacità e come puoi sfruttarle. Non abbatterti.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Branko della settimana dal 21 al 27 marzo: preparatevi alla primavera! proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.