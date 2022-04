Oroscopo di Branko della settimana dal 25 aprile al 1°maggio tutto al femminile! Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Cara Ariete, questo venerdì il pianeta Mercurio effettuerà un transito favorevole al tuo segno, che ti porterà nel prossimo periodo – assieme all’ingresso di Giove in congiunzione – delle bellissime novità, soprattutto nell’ambito del lavoro. Goditi intanto due giornate super-fortunate, quelle di giovedì e venerdì, in cui una bellissima luna splenderà nel tuo segno e potrebbe arrivare la buona notizia che da tempo aspettavi…

Toro – Cara Toro, il pianeta Mercurio resterà in congiunzione al tuo segno fino alla giornata di venerdì: approfitta del suo influsso benevolo per avanzare una richiesta sul lavoro o stringere un accordo, perché dopo potrebbe non essere più così semplice trovare i giusti alleati. Marte e Venere favorevoli ti regalano tanta fortuna nell’ambito dei sentimenti. Week-end particolarmente romantico, con anche una bella luna nel segno.

Gemelli – Cara Gemelli, sei pronta ad accogliere il pianeta Mercurio nel tuo segno? A partire dalla giornata di venerdì comincerà per te una vera e propria rivincita, soprattutto nell’ambito professionale, che sarà coronata nel mese di maggio dall’ingresso di Giove nel segno dell’Ariete. Finalmente è arrivato il tuo momento per emergere! Porta pazienza, intanto, se l’influenza negativa di Venere e di Marte ti farà sentire stanca e tesa, specie in rapporto alla tua relazione sentimentale…

Cancro – Cara Cancro, la tua sarà una settimana baciata dalla fortuna, con il favore di Marte e Venere e quello di Mercurio, attivo fino alla giornata di venerdì. Potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni sia nell’ambito dei sentimenti che in quello professionale, soprattutto nella prima parte della settimana. Tra giovedì e venerdì una luna nervosa potrebbe accentuare qualche tensione in famiglia, ma tutto si risolverà nel fine settimana.

Leone – Cara Leone, questa settimana finalmente il pianeta Mercurio smetterà di ostacolare i tuoi progetti lavorativi e comincerà a favorirli: a partire dalla giornata di venerdì inizierai a sentirti più leggera e molti degli ostacoli che hai trovato finora sul tuo percorso non saranno più un problema. Ti aspetta un maggio pieno di successi! Attenzione alle giornate di sabato e domenica, quando una luna in posizione sfavorevole potrebbe creare qualche tensione in famiglia.

Vergine – Cara Vergine, la tua settimana non comincia nel migliore dei modi: nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì la luna sarà in opposizione al tuo segno e ti sentirai decisamente nervosa. Anche Marte e Venere sono in opposizione: non è un periodo fortunato per quanto riguarda i sentimenti e potresti avvertire un po’ di stanchezza psicofisica in più. Per fortuna nelle giornate di sabato e domenica avrai una bella luna dalla tua parte: approfittane per rilassarti un po’!

Bilancia – Cara Bilancia, finalmente questa settimana arriva una buona notizia per il tuo segno: a partire dalla giornata di venerdì il pianeta Mercurio assumerà una posizione favorevole. Nelle prossime settimane avrai fortuna negli incontri e riuscirai a trovare i giusti interlocutori per i tuo i progetti. Tra giovedì e venerdì l’opposizione della luna ti renderà piuttosto nervosa e ti farà sentire giù di corda, ma nel fine settimana ritroverai il sorriso!

Scorpione – Cara Scorpione, finalmente questa settimana potrai tirare un bel sospiro di sollievo: a partire dalla giornata di venerdì il pianeta Mercurio non sarà più in opposizione al tuo segno! Poco alla volta la tua situazione lavorativa si farà meno complicata e riuscirai a trovare una soluzione ai problemi che ti hanno attanagliata nell’ultimo periodo. Attenzione, tuttavia, all’opposizione della luna tra sabato e domenica, che potrebbe crearti qualche contrattempo.

Sagittario – Cara Sagittario, questa settimana purtroppo il pianeta Mercurio entrerà in opposizione al tuo segno: a partire dalla giornata di venerdì potrebbe nascere qualche complicazione in più nell’ambito del lavoro, anche se si tratterà solo di un blocco momentaneo. L’ingresso di Giove nel segno dell’Ariete a partire dalla metà di maggio ti porterà fortuna per i progetti a lungo termine! Incomprensioni di coppia nella prima parte della settimana.

Capricorno – Cara Capricorno, la tua sarà una settimana fortunata, soprattutto per quanto riguarda l’ambito dei sentimenti. Venere favorevole ti regalerà amore e passione. Il fine settimana in particolar modo sarà molto romantico e pieno di bei momenti da ricordare. Luna nervosa, invece, tra giovedì e venerdì, quando qualcosa potrebbe non andare esattamente come avevi preventivato… Se hai richieste o proposte da avanzare sul lavoro, punta sulle giornate di lunedì, martedì e mercoledì.

Acquario – Cara Acquario, questa settimana il pianeta Mercurio abbandonerà il segno “nemico” del Toro per entrare in quello “amico” dell’Ariete: a partire dalla giornata di venerdì potrai godere di una bella ripresa, soprattutto per quanto riguarda l’ambito professionale, in cui ultimamente non sono mancati gli ostacoli… Luna fortunata nelle giornate di giovedì e venerdì. Un po’ di nervosismo in più, invece, tra sabato e domenica.

Pesci – Cara Pesci, la tua settimana comincia davvero alla grande, con tre giornate di luna in congiunzione, che andrà a raggiungere i pianeti Marte e Venere: la fortuna ti sorriderà, soprattutto nell’ambito dei sentimenti! A partire dalla giornata di venerdì, tuttavia, dovrai fare i conti col pianeta Mercurio, che effettuerà un transito sfavorevole al tuo segno: sul lavoro potrebbe nascere qualche rallentamento o blocco, ma solo momentaneo.

