oroscopo-di-branko-della-settimana-dal-29-novembre-al-5-dicembre-per-tutti-i-segni-in-anteprima

Oroscopo di Branko della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre per tutti i segni

ARIETE – Tre giorni fino a mercoledì per guardarsi dentro, l’invito viene dalla Luna bilancina all’opposizione che pone l’accento sulla coppia, mentre Venere abbracciata a Plutone riporta la mente agli amori passati e ai progetti sentimentali per il futuro. Altro argomento clou della settimana le finanze, prevedibile in dicembre a poche settimane dalle feste con tutti gli annessi e connessi. Il portafoglio si svuota ma si riempie di nuovo alla velocità della luce, tutto dinamico su questo fronte, che tra l’altro coinvolge anche il settore dei piaceri, dalla gola al letto. Idealismo nel weekend tra scappate in montagna per godersi la neve e i mercatini per fare incetta di regalini simpatici che fanno atmosfera. Se poi la vostra città prevede il ponte fino all’Immacolata, sobillata dalla Bianca Signora in Sagittario segno di Fuoco in trigono al vostro, la voglia di viaggio si farà sentire. Cambiano però le modalità: pochi amici, poca baldoria, socialità col contagocce, ma la natura è sempre intrigante e il suo abbraccio non fa male, tutt’altro…

TORO – Con la Luna in sesta Casa, amica di Giove e Saturno allo zenit tre giorni di puro lavoro, naturale se nei vostri programmi c’è il long weekend dell’Immacolata e bisogna anticipare tutto per mantenersi liberi più in là: la montagna vi sta chiamando! Bene gli studi e gli interessi culturali, sempre nell’ottica della scorta di bellezza e felicità per il futuro visitate mostre e musei. Meno entusiasmo al ristorante, dove vi sentite un po’ a disagio: i vostri soldini ora preferite investirli in qualcosa di più concreto e durevole. Giovedì e venerdì da urlo sotto tiro di Marte opposto al vostro inquilino Urano: in coppia e tra soci se ne vedranno delle belle, con un tono di voce così acuto da perforare le pareti! Tranquillo il weekend con qualche amico, ma anche da soli starete bene, un po’ di introspezione fa bene all’anima e la rimette in pace.

GEMELLI – Momento delizioso, compatibilmente con gli attuali chiari di luna. Fino a mercoledì a garantirvelo la Bianca Signora in Bilancia, segno d’Aria in trigono al vostro e agli amici Saturno e Giove che anche in un periodo problematico come questo vi aiutano a trovare insegnamenti e risposte, attivando il filosofo che c’è in voi. Guai però a sentirsi già usciti dal tunnel, veri illuminati in confronto alla massa acefala che vi gravita attorno! Anche per voi giovedì e venerdì hanno in serbo forti tensioni emotive, soprattutto se avete varie incombenze da chiudere, tra un mare di imprevisti che vi rallentano la tabella di marcia. In più, con Marte urticante in sesta Casa, un malessere è sempre dietro l’angolo, pronto a complicarvi ulteriormente queste giornate già di per loro abbastanza stressanti. E finalmente arriva sabato, con un long weekend promettente in viaggio o comunque fuori città. Pappa e ciccia con le amicizie, ma soprattutto con la persona del cuore con la quale – complici la Luna nuova, Mercurio e il Sole all’opposizione – giocherete finalmente a carte scoperte guardandovi negli occhi. Qualcosa da chiarire inevitabilmente c’è, quanto meno la nebbia nettuniana che vi avvolge, ma una volta che un raggio di sole sarà penetrato nella cortina grigiastra, voi e il partner tornerete a sorridervi abbracciandovi forte. Giove e Saturno sempre disponibili a darvi insegnamenti, conducendo la mente lontano dagli orizzonti consueti.

CANCRO –Tre giornate no, come inizio settimana non c’è male. Effettivamente vi ritroverete con la Luna bilancina di traverso, mentre Venere e Plutone all’opposizione vi obbligheranno a fare chiarezza nel cuore, a chiedere scusa al partner per averlo ferito o a perdonare a voi stessi per esservi lasciati ferire a vostro turno. Tutto si può ancora ricostruire, ricucire e ricostruire, perché il sentimento non è morto e la passione si agita ancora nel vostro cuore. A ribadirvelo i giochi di Marte, Urano e Nettuno, attivati dalla Bianca Signora acquatica tra giovedì e venerdì, per voi i giorni più intensi e appaganti della settimana. Weekend produttivo, se siete nel commercio o nella ristorazione guardate gli avventori incrociando le dita. La pandemia vi sta già portando via clienti che preferiscono cenare a casa e acquistare online, perciò assicurate a loro e a voi stessi controllo e un ambiente super igienizzato, verranno più volentieri! Sbagliato non parlare del virus solo perché spaventa, il discorso va affrontato con lungimiranza: si può ancora salvare il salvabile uscendone in piedi!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

LEONE – Cinque giorni ottimi per voi questa settimana e solo due urticanti, incominciamo da questi, così poi li potrete dimenticare non pensandoci più. Giovedì e venerdì da urlo sotto il tiro incrociato della coppia Luna-Marte opposta a Urano, tutti quanti in quadratura a Saturno e Giove, nei tre segni che vi contrastano, mettendovi letteralmente in croce. I problemi peggiori si verificheranno al lavoro, sia in azienda, sia in proprio, ma mettete in conto anche musi e disarmonie con il socio o il partner, in linea generale gli altri che non vi capiranno, mentre voi non capirete loro. Chiuso questo incidente di percorso però concentratevi sulle giornate più luminose, prima di tutto tra lunedì e mercoledì con la Bianca Signora bilancina buon’amica del vostro segno, che vi parla di amicizia, di arte e armonia. Ancora migliore il weekend col novilunio in Sagittario a braccetto con il Sole e Mercurio, che per voi toccano il settore degli svaghi e dei viaggi. È il momento di godervi i vostri figli o di fare qualcosa di bello e utile per loro, oltre all’acquisto dei doni natalizi anche una vacanza insieme, una gita in montagna, qualcosa che rafforzi il bellissimo ulteriormente il vostro bellissimo legame.

VERGINE – Prime tre giornate tranquille, quando vi porterete avanti con gli acquisti preferendo non incorrere nella folla che ora, con i numeri dei contagi, comincia a darvi preoccupazioni e a porvi problemi per la vostra salute personale e per quella della società. Di regola passate per ipocondriaci, ma al momento non vi si può dare torto: meglio prevenire che curare! Molto impegnativi giovedì e venerdì, naturale col ponte che vi aspetta e la sollecitazione di Marte, Urano, Venere e Plutone, tutti pianeti forti e stimolanti sul vostro segno, pronti a parlarvi di amore, spostamenti, iniziative intense e prese di posizione decisive. Attivatevi, perché il weekend non sarà così realizzativo sotto tiro della Bianca Signora nuova in quadratura al vostro segno con il Sole e Mercurio che vi fermano trattenendovi a casa a riflettere o a curarvi dell’ambiente, della famiglia. Inutile dire che siete preoccupati, lo sapete già da voi e Nettuno all’opposizione non fa che confermarlo.

BILANCIA – La settimana inizia con tre giornate di Luna nel vostro segno, bellissime se non averte paura di guardarvi dentro riflettendo sul passato da liquidare con serenità. Se la coppia è pacifica, rivangare i vecchi tempi sarà dolce, vi farà sentire ancora più complici, legati da emozioni ed esperienze condivise: tante cose fatte insieme, bei figli e un ménage tranquillo e realizzativo. Spendacciona e anche molto possessiva la Bianca Signora tra giovedì e venerdì, che metterà a nudo sentimenti forti, intimi e segreti che forse non avete mai nemmeno riconosciuto in voi stessi: gelosia, ma anche la paura di perdere terreno, possessi o certezze. A fomentare tali pensieri Marte in seconda Casa, opposto a Urano, nella folla perciò occhio non solo al virus ma anche al portafoglio e anche in casa con l’allarme inserito vi sentirete più tranquilli. Il momento migliore arriva nel weekend, con la Luna nuova a braccetto con il Sole e Mercurio. Partire diventa un must, a caccia di natura o di borghi deliziosi dove il virus fa fatica ad arrivare, almeno per ora! E allora vi rifugiate là, insieme alla famiglia, ai figli o a qualche buon amico, poca gente comunque riservata, gentile ed educatissima. Le cose belle dal sapore antico e un po’ retrò vanno salvaguardate perché rimangano tali il più a lungo possibile. Romanticismo nell’aria, ma quando si tratta di mettere le gambe sotto al tavolo ritrovate l’allegria e un robusto appetito, concludete con un buon rosso che vi scalderà il cuore.

SCORPIONE – Tre giornate come d’attesa tre lievi contrarietà con i vostri figli che dissentono rispetto alla vostra linea, naturale c’è di mezzo il solito divario generazionale. Di colpo vi sentite invecchiati, demotivati, saranno il periodo, le restrizioni, il virus, ma non vi sembra neppure si essere a dicembre, anche le luminarie vi dicono poco e le feste, quelle vere, vi paiono un ricordo lontano. Meno male che a tirarvi su, tra giovedì e venerdì, entra in scena la Luna nel vostro segno, abbracciata con Marte battagliero e di scontri ne vivrete parecchi con Urano opposto e Giove con Saturno in quadratura. Famiglia, partner, soci, tutti nel mirino, ma almeno il litigio scatena adrenalina e riscuote in voi la forza reattiva e la ribellione agli schemi. Non solo guerre per voi però, anche momenti dolci garantiti dal vostro astro guida Plutone abbracciato a Venere e dal trigono di Nettuno che ama la musica, l’arte e la fantasia. Spendaccioni, in barba alla vostra fama di braccino corto, soprattutto sabato col novilunio in seconda Casa a braccetto col Sole e Mercurio. Vero, qualche acquisto lo farete e anche importante, ma non tradirete voi stessi: prima di sfoderare la carta di credito farete un controllo completo di “Qualità-prezzo” o, ancora meglio, di “Altroconsumo”! Appetito robusto, segno che ai piaceri della tavola non rinunciate mai, nemmeno nei momenti di crisi. Avete ragione, un po’ per il freddo, un po’ per la tensione, di calorie ne bruciate parecchie e sentite il bisogno di un rimpiazzo. Cucina gourmet dal mondo, tutta da provare, o anche da sperimentare personalmente nella vostra allegra e disordinata cucina.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

SAGITTARIO – Buon compleanno a voi del segno con il Sole e Mercurio allegri e ottimisti nonostante tutto. A tenervi bordone per tre giornate la Bianca Signora bilancina, buon’amica del vostro segno e del vostro astro guida Giove, sempre esagerato negli entusiasmi e nelle relazioni sociali, ma oggi provvidenzialmente frenato dalla prudenza di Saturno che lo accompagna. Continuate a voler bene agli altri, a impegnarvi per loro e a darvi da fare contro i problemi e le ingiustizie del mondo, ma piano con gli abbracci fisici, non siate ingenui e creduloni: il ribellismo è sacrosanto, ma va sostenuto con la ragione. Il mondo potete abbracciarlo ugualmente ma in senso virtuale o almeno indossando una buona FFP2! Difficili giovedì e soprattutto venerdì, dopo una settimana da urlo per concludere tutto in fretta e godervi il ponte dell’Immacolata, sul lavoro tirate tantissimo, col risultato di arrivare a casa spappolati e con una persistente emicrania. È tutta tensione, avete un sonno pazzesco, confermato dalla quadratura di Nettuno, ma una volta a letto cominciate a smaniare, contando inutilmente le pecorelle sulla tappezzeria… o se preferite i ghirigori, le righe, i quadrettini. Ma nulla da fare: meglio provare con un romanzo russo o con una soap in tv! Dolce finalmente il weekend con la Luna nuova nel vostro segno abbracciata al Sole e a Mercurio, sempre affettuosi, chiacchieroni e rassicuranti. A tenervi bordone anche il vostro astro guida Giove che, in barba a tutto, vi prepara la valigia per un breve viaggio: antichi borghi, montagne, luoghi aperti con aria pulita e non inquinata… né dai combustibili fossili, né dagli umani irrispettosi. Solo animali, foglie e vento vi saranno amici, restituendovi fiducia e serenità. Voglia di cultura, lettura, spettacoli formativi, ma anche di introspezione. Del mondo si può conoscere molto anche rimanendo chiusi in casa con un libro: ecco la morale della favoletta indiana che ha come protagonista il dio-elefante Ganesha, protettore degli studenti.

CAPRICORNO – Tre giornate di Luna storta e non solo in senso metaforico, ma anche letterale visto che ve la ritroverete allo zenit in Bilancia, in aperto conflitto con i vostri inquilini Venere e Plutone che subito rimpiangeranno gli amori persi o dal partner pretenderanno qualcosa di più, insoddisfatti dal trend attuale e dalla piega presa dal rapporto. Passabili giovedì e venerdì, ringalluzziti dalla coppia Luna-Marte in sestile, mentre il trigono di Urano movimenta la vita sociale, con prudenza naturalmente! Nonostante la fama di gufi solitari, qualche persona con cui intrattenere discorsi filosofici però, oppure condividere una parca cenetta, la frequentate volentieri anche voi. Sereni infine in coppia, con un insospettato tocco di romanticismo. Anche con i figli ribelli mostrate più pazienza e comprensione, dopotutto alla loro età ci siete passati anche voi! I problemi insorgono quando qualcuno della cerchia di amici si accende di intensa passione per voi o, peggio, per il partner, scatenando un’ondata di insospettata gelosia… Ma come: non eravate freddi, razionali e distaccati? Malumore nel weekend, tutta colpa della Bianca Signora nuova e imbronciata in dodicesima Casa, ma anche il Sole e Mercurio non favellano, riportando in auge quel silenzio che dichiarate di apprezzare sempre, ma non oggi, al punto che lo considerate funereo e pesante… emozioni mutevoli come nubi sospinte dal vento.

ACQUARIO – A parte giovedì e venerdì, giornate davvero urticanti, soprattutto sul lavoro, movimentato, anzi strapazzato da Marte allo zenit, opposto al vostro astro guida Urano, tutto il resto della settimana sarà piacevole. In barba al clima preoccupante che trapela dai media, voi vi ostinate a credere nelle favole, da Bambi a Babbo Natale una varietà infinita e siamo solo alla B, figurarsi il numero arrivando alla Z di Zorro! Sereni i primi tre giorni con la Luna bilancina buon’amica di Giove e Saturno, i vostri saggi e razionali inquilini. Vi parleranno di viaggi, non solo in senso fisico, ma soprattutto di itinerari culturali e peregrinazioni dell’anima, rinfocolati tra sabato e domenica dal novilunio in Sagittario a braccetto con il Sole e Mercurio. Con le amicizie condividerete esperienze, ricordi, emozioni, facendo bei progetti per l’indomani che per i tempi a venire, perché è al futuro che voi dell’Acquario insistete a guardare, a quello della Terra, dell’umanità, la speranza in un mondo migliore vi traghetta attraverso questo periodo difficile abbigliati di colori pastello che fanno allegria.

PESCI –Tre giornate tranquille, fin troppo, forse non volete pensare alla vostra situazione e a quella mondiale, perciò fingete di sonnecchiare, ma in cuor vostro sapete di essere preoccupati. Con Nettuno fantasioso nel segno vorreste chiudere un occhio e passare oltre, ma da giovedì, col passaggio lunare in Scorpione (segno acquatico in trigono al vostro) sobillato da Marte e da Urano, capite di non potervi nascondere dietro a un dito: il mondo ha problemi e anche voi, che di esso fate parte, vi li dovete prendere in considerazione. Ipotesi di viaggio per il ponte, ma appunto di ipotesi si tratta, perché sabato col novilunio allo zenit a braccetto con il Sole e Mercurio, ma in aperto conflitto con Nettuno, qualcosa potrebbe intervenire a farvi cambiare idea: forse un’emergenza di lavoro, un problema familiare o un imprevisto da cavalcare subito senza perdere altro tempo. Salute, ecologia, lavoro, questioni globali dominanti che reclamano anche la vostra presenza, bello fuggire su una stella come il Piccolo Principe, ma stavolta non si può!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre per tutti i segni in anteprima proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.