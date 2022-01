Oroscopo di Branko della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio: scopri la tua classifica

Ariete – Inizio settimana impegnativo con ben quattro astri, oltre alla Luna, allo zenit in quadratura, tra loro anche il vostro astro guida Marte abbracciato a Venere e in combutta con Mercurio e Plutone. Dunque amore, lavoro, successo, tutto in cima ai vostri pensiero e alle vostre ambizioni. I giorni seguenti, grazie al sestile lunare, trascorrono sereni all’insegna delle amicizie, poche ma solide, come sottolineano il Sole e Saturno acquariani.

Tranquilli e ben protetti giovedì e venerdì con Giove, la Bianca Signora e Nettuno tutti assonnati in Pesci, la vostra dodicesima Casa. Ma fate bene a riposare perché sabato la Luna passerà nel vostro segno, reclamando da voi forza, grinta e capacità sportive: sugli sci farete meraviglie.

Toro – Inizio settimana sereno con ben cinque astri tutti a vostro favore, sei contando l’inquilino Urano con cui formano un trigono corroborante e realizzativo. Si tratta della Luna abbracciata con Mercurio, Plutone, Venere e Marte, insomma tutti i pianeti cardine della vostra personalità e dei settori esistenziali più importanti: affetti, lavoro, studio, viaggi.

Fate bene a conglobare tutte le vostre attività lunedì, perché tra martedì e mercoledì col passaggio lunare in Acquario, dove si fa nuova insieme al Sole e a Saturno, il lavoro vi darà delle belle grane e come sempre i problemi più intricati e spinosi finiranno sulla vostra scrivania: evidente che il capo confida nella vostra genialità. Supporto e comprensione da parte di amici e colleghi, ancora più vicini tra giovedì e venerdì col passaggio lunare in Pesci in sestile al vostro segno. Non così idilliaco il weekend che vi vedrà stravolti e senza voglia di far nulla… soltanto di chiudere gli occhi e riposare.

Gemelli – Luna anonima lunedì, ma tra martedì e mercoledì col suo passaggio in Acquario, oltretutto al novilunio, l’avrete per amica. Vi porterà in viaggio, vi aiuterà negli studi e con la complicità di Saturno vi porterà a riflettere soprattutto su grandi tematiche esistenziali: il senso della vita, il destino del mondo, non senza quel senso di precarietà che da un po’ avvertite sotto i piedi come un terremoto pronto a scatenarsi da un momento all’altro. Successi tra giovedì e venerdì soprattutto sul lavoro, appena appena annebbiati dalla presenza di colleghi invidiosi che vorrebbero farvi le scarpe ma non ce la fanno, i migliori siete sempre voi.

Vitale anche il weekend col passaggio lunare in sestile, non saranno solo sport e svaghi però: penserete molto anche agli investimenti documentandovi sui siti di settore. Gioco erotico vivace e trasgressivo, forti emozioni ma anche tensioni emotive verranno a galla stancandovi più di quanto vi sareste immaginati.

Cancro – Inizio settimana complesso con la Luna all’opposizione e non solo lei: la attorniano ben quattro astri, la coppia di amanti Venere e Marte, ma in più anche Venere e Mercurio. Dunque tutti con voi o contro di voi tra problemini amorosi, intrecciati a grandi slanci emotivi e qualche grana tra soci, soprattutto su questioni finanziarie che verranno a galla martedì e mercoledì.

La serenità torna solo da giovedì col grande Giove, appunto signore della giornata, negli acquatici Pesci in trigono al vostro segno così come l’immaginifico Nettuno che anima le vostre fantasie e mette ali alla creatività. Utilizzate al meglio queste giornate proficue, perché il weekend, sotto tiro della Bianca Signora imbronciata in quadratura, sarà irto di conflitti e contraddizioni: pretendendo troppo realizzerete poco o nulla.

Leone – Inizio settimana stacanovista come ci si può aspettare da un segno grintoso e iperattivo come il vostro. Infatti in sesta Casa, quella che parla sì di lavoro (ma attenti, anche di ecologia e salute), trovate ben cinque astri: la Luna, Venere, Marte, Plutone e Mercurio. Dunque gambe in spalla e datevi da fare! Non così facili i giorni seguenti: tra martedì e mercoledì la Bianca Signora con Urano passerà allo zenit, in aperto conflitto con il Sole e Saturno.

Sul lavoro perciò vi ritroverete tutti contro, il capo e i colleghi, e anche in famiglia, soprattutto col partner, lamenterete musi lunghi e freddezza. Bene nonostante tutto le finanze, buon argomento di consolazione per voi, che al lusso e alla sicurezza economica ci tenete parecchio, ma il momento migliore arriverà nel weekend con la Bianca Signora velata di rosso in Ariete, segno sportivo, dinamico e coraggioso quanto il vostro. Via libera alle escursioni, agli allenamenti, alla vita en plein air, solo la compagnia non sarà brillante, pochi intimi e anche con quelli lunghi silenzi.

Vergine – Inizio settimana brillante con la Luna in Capricorno, abbracciata a Plutone, Marte, Venere e al vostro astro guida Mercurio. In più godrete anche del favore di Urano, quindi via libera ai viaggi, agli studi, ai commerci e a sera ai momenti più teneri e dolci in famiglia con i vostri pupi a cui dedicherete tutto il vostro tempo libero.

Ottima scelta, perché tra martedì e mercoledì con la Bianca Signora nuova in sesta Casa accompagnata dall’algido Saturno, l’unico pensiero sarà il lavoro: dovrete pareggiare i conti, recuperare un ritardo, insomma siete talmente presi da non avere neppure il tempo di respirare.

Nonostante la Luna passata all’opposizione, vi farete perdonare giovedì con Giove e Nettuno opposti ma non ostili. Se qualche dubbio sull’amato bene o sugli altri vi ha attraversato la mente ora sarà sfatato da una splendida fiducia: era ora. Tranquilla e piacevolissima dunque la seconda parte della settimana, con un caldo e intimo weekend tra le braccia dell’amato bene.

Bilancia – Inizio di settimana difficile con ben cinque astri – la Luna, Mercurio, Plutone, Marte e il vostro astro guida Venere – tutti quanti in Capricorno in quadratura, segno che sul lavoro se siete in proprio sgobberete come muli, ma anche a casa non avrete un attimo di tempo libero con una gestione domestica e una famiglia non esattamente pacifiche.

Miglioramenti tra martedì e mercoledì col novilunio in Acquario, segno d’Aria in trigono al vostro, ma raffreddato e indurito dalla presenza di Saturno rigorosissimo e contrario a piaceri e manifestazioni affettive. Impegno soprattutto per creativi, insegnanti e addetti alla sanità con la Luna in Pesci, appunto uno dei segni della medicina, a braccetto a Giove e a Nettuno a loro volta fan del volontariato. Ma sabato e domenica meglio lasciarvi stare, con la Bianca Signora all’opposizione perfino voi pacifisti per antonomasia tornerete litigiosi.

Scorpione -Lunedì realizzativo e subito molto vivace, evidente che nel weekend vi siete rilassati o ringalluzziti con belle escursioni, ecco perché siete di così ottimo umore. A rinforzare questa piacevole condizione ben cinque astri a vostro favore in sestile, in Capricorno sfilano infatti Venere, Marte, Mercurio, la Luna oltre al vostro astro guida Plutone che spezza sempre una lancia a vostro favore.

La settimana perciò inizia alla grande sul fronte degli studi, degli scambi, dei commerci e dei rapporti interpersonali in genere, peccato si inceppi subito dopo già tra martedì e mercoledì con la Luna nuova in Acquario congiunta a Saturno e l’opposizione di Urano contro il vostro segno. Ecco che le cose non sono più così idilliache: in famiglia vi beccate e sul tetto di casa vostra cala un coperchio di piombo, indizio di pesantezza e malumore.

Ripresa miracolosa giovedì per via del passaggio lunare in Pesci in segno d’Acqua in trigono al vostro, doppio ringraziamento a Giove, il grande pacifista che rimette tutto apposto facendo leva sull’affettività e sugli ideali condivisi. Grazie a lui e al suo compagno Nettuno avrete un fine settimana piacevole e un simpatico weekend, tra dolci effusioni e calienti passioni vi ritroverete in un baleno già al prossimo lunedì mattina.

Sagittario – Lunedì spendaccione, ma questa non è una novità: le vostre mani sono bucate sette giorni su sette, ora in particolare però con la Luna, Mercurio, Venere, Marte e pure Plutone tutti nella vostra seconda Casa. Come se non bastasse sarete anche piuttosto golosi, ordinerete da fuori ottime cenette o inviterete qualche amico degustare una delle vostre favolose preparazioni.

Simpatici anche se più riflessivi e con una compagnia meglio selezionata martedì e mercoledì grazie alla Luna nuova in Acquario a braccetto con Saturno filosofico e selettivo. La testa casomai la perderete da giovedì in poi, con la Bianca Signora in Pesci abbracciata a Giove, che porta l’accento su casa, famiglia e i momenti più belli del passato. Il weekend invece, surriscaldato dalla Luna di Fuoco, vi poterà a sciare, al cinema, a vedere gente e a fare l’amore con tutta la vostra passionalità.

Capricorno – Inizio settimana sprint con ben cinque astri (tra questi la Luna) nel vostro segno. Tutti inquilino DOC dunque: Mercurio, Plutone, Venere, Marte e la Bianca Signora in combutta con Urano in Toro, segno di Terra in trigono al vostro.

Più tranquille tutte le giornate successive fino al weekend con la Luna nuova prima in Acquario, dove stringe i cordoni della borsa, poi da giovedì in Pesci, favorevole agli affari, agli studi e a tutti gli spostamenti fatti per lavoro o preventivamente organizzati per il weekend.

Peccato che proprio sabato non vi troverete in forma, colpa del passaggio lunare in Ariete in quadratura. Magari i problemi saranno d’ordine digestivo, troppo pesante la cenetta di venerdì, oppure una fortissima stanchezza non vi darà tregua, se avete accumulato troppa tensione in settimana la scontate tutta tra sabato e domenica.

Acquario – Si dice che i giorni del compleanno siano sempre difficili e stando a come si prefigura lunedì sembra sia proprio così con la Luna imbronciata in dodicesima Casa e circondata da ben quattro astri, i più importanti nella vita quotidiana: Mercurio che parla di studi e lavoro, Marte di sport e sesso, Venere di affetti e creatività.

Metteteci anche Plutone che porta in luce i problemi dell’inconscio e avrete fatto bingo. Novilunio mercoledì, ma la Bianca Signora nel vostro segno approda già il giorno prima, incontrandovi Saturno malinconico e rigoroso: non ve ne farà passare una liscia, sottoponendovi anche a varie prove e difficoltà. Da ricordare però che proprio in concomitanza di questa Luna nuova gli antichi celti festeggiavano la primavera, in onore della dea Brigid, signora dei poeti, dei medici e dei fabbri. Sintonizzatevi anche voi sul richiamo del futuro: l’inverno sta per chiudersi e la bella stagione è pronta per scompigliarvi i capelli con la sua brezza.

Decisamente migliori giovedì e venerdì con la Luna in seconda Casa che vi farà spendere come nababbi ma anche gustare la vita mordendola a grandi bocconi. Lo stesso continuerete a fare nel weekend quando ve la ritroverete focosa in sestile, pronta a incoraggiarvi sugli sci, in montagna, nella vita sociale. La pandemia c’è ancora e la prudenza è sempre una regola, ma è tempo di uscire dal guscio sorridendo ai bucaneve e alla primule che stanno già spuntando in giardino.

Pesci – Buona settimana, inizia benone con la Luna in sestile abbracciata a Mercurio, Marte, Venere e Plutone. Solo una piccola défaillance tra martedì e mercoledì con la Bianca Signora al novilunio e Saturno imbronciati in dodicesima Casa che vi annunciano stanchezza e qualche complicazione. Ma da giovedì comincia un periodo felice, a confermarvelo la Luna nel vostro segno abbracciata prima a Giove ottimista e generoso, poi a Nettuno immaginifico.

Proseguirà la sua corsa nel weekend in Ariete, portandovi a fare shopping, a cena o a divertirvi sulla neve, questo lo deciderete solo voi, ma l’essenziale è che siano momenti sereni e senza paranoie. La vostra ipersensibilità si fa carico di tutti i problemi del mondo ma finalmente tra sabato e domenica vi occuperete anche un po’ di voi stessi, dei vostri bisogni e dei vostri piaceri.

