Oroscopo di Branko della settimana dal 7 al 13 febbraio: le stelle che stavamo aspettando

Ariete – Sii cauto quando hai a che fare con i soldi. Investire capitali in questo momento potrebbe avere un esito sfavorevole. È sempre bene ascoltare i consigli, ma dovresti sempre essere critico prima di prenderli.

Toro – I tuoi sforzi per aumentare la reciprocità e l’amore porteranno a relazioni armoniose con la famiglia e gli amici questa settimana. Puoi confidarti e chiedere consiglio alla tua dolce metà in questioni che ti preoccupano ora.

Gemelli – Potresti dover accompagnare i tuoi cari in un pellegrinaggio improvvisato; vai con una mente aperta per immergerti nella beatitudine spirituale. Trovare tempo per i tuoi hobby aiuterà la tua mente fresca e ti aiuterà a sentirti fresco ed energico.

Cancro – Metti i freni e vai piano su come tratti il tuo corpo. Ascolta i segnali del corpo e non spingere troppo il tuo corpo; alza i piedi invece questa settimana. Potresti non riuscire ad aumentare immediatamente la tua capacità di guadagno, ma alla fine ci riuscirai.

Leone – Nuove opportunità ti verranno incontro. È probabile che una relazione a lungo termine ottenga santità coniugale per alcuni, quindi lascia che le campane del matrimonio rinnovino.

Vergine – Puoi investire in immobili o acquistare un veicolo che desideravi da tempo. Ora è il momento di essere social. Fai il check-in con i contatti, fai le telefonate necessarie. Non raccogliere problemi passati.

Bilancia – È un buon momento per perseguire attività creative e potresti trovare la settimana molto favorevole. Dovresti rimanere positivo e continuare a lavorare sodo. Migliora le competenze delle persone e lavora per ridefinirle.

Scorpione -Farai attenzione agli affari che minacciano di bloccarti i soldi. Inoltre, si consiglia vivamente di controllare le spese non necessarie. Coloro che cercano di espandere la propria famiglia possono ricevere una visita dalla cicogna.

Sagittario – Puoi mettere in moto i tuoi piani di viaggio da solista poiché è probabile che la vacanza passi senza intoppi. Il viaggio potrebbe anche portare una breve ma dolce storia d’amore nella tua vita.

Capricorno – È tempo di essere pazienti e ragionevoli. Sei in grado di far fronte a qualsiasi circostanza difficile se mantieni la calma. Si consiglia di sollevare questioni di fondo e di avere una discussione libera e franca su di esse per trovare una soluzione appropriata.

Acquario – Devi concentrarti quando si tratta del tuo lavoro. Ci saranno molte scadenze che devono essere rispettate, quindi rimani concentrato e non procrastinare. Una controversia relativa alla proprietà ancestrale può essere diretta verso il ricorso legale e portare alcuni momenti di tensione.

Pesci – Entrare in una nuova relazione in ripresa potrebbe non essere il passo giusto in questo momento. Non isolarti da amici e familiari, ma cerca di essere più socievole. Gli studenti possono fare domanda per i corsi all’estero in quanto saranno utili ritorni.

