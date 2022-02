Oroscopo di Branko di marzo: è un mese di felicità, ecco per chi…

Oroscopo di Branko del mese di marzo

Ariete – A marzo, esplosioni di felicità. Carriera e vita privata usciranno dalla zona d’ombra, in cui sono state relegate ultimamente, e metteranno in mostra il loro enorme potenziale di crescita e di gratificazione. Per quanto riguarda il lavoro, i superiori ricorderanno le vittorie professionali che hai collezionato e scriveranno il tuo nome nella lista delle persone su cui l’azienda farà bene a investire in futuro. A portarti maggiori soddisfazioni sarà, però, la sfera personale. Con la luna nuova del 2, la famiglia spalancherà le porte a un uragano di buonumore e a sorprese di ogni sorta. Il 5 sarà il giorno più fortunato dell’anno: concluderai qualcosa di decisivo per ottenere il tipo di vita che hai sempre sognato. Così, per tutto il 2022, la casa diventerà il tuo rifugio, dove ti sentirai coccolata e protetta e dove potrai prenderti cura di chi ami.

A marzo il bisogno di privacy e di riposo sarà maggiore del solito: fai di tutto per stare tra le quattro mura e adotta la modalità smart working. L’unico impegno che ti imporrà di uscire? Una serie di check-up o un trattamento medico che finora hai rimandato. Niente paura, però: se seguirai le raccomandazioni del dottore o del dentista, riuscirai a risolvere tutti i problemi.

Con la luna piena in Vergine del 18, porterai a termine un progetto lavorativo importante. Grazie a Plutone, poi, catturerai l’attenzione di una persona influente che amministra un grande patrimonio: otterrai la sua fiducia e i fondi necessari per lanciare un’idea imprenditoriale o creativa. Entro la fine del mese troverai la strada giusta per delineare tutti i dettagli della promettente avventura. Infine, il 31, con l’unica luna nuova in Ariete dell’anno, ti tornerà la voglia di uscire. E, forte della compagnia del partner, degli amici e della loro sincerità, conquisterai il mondo.

Toro – Tante cose da imparare. Con Saturno, il pianeta insegnante, nella casa della carriera, marzo sarà un mese dedicato all’apprendimento. Quindi preparati, perché il mondo si aspetterà molto da te. Inizierai nuove avventure: ti metterai in proprio, per esempio, cambierai in modo radicale l’attività professionale, ti offriranno una promozione o un incarico di prestigio che fino a poco tempo fa non avresti saputo gestire. Fare tabula rasa ed esplorare campi mai sondati prima ti riempiranno di entusiasmo.

Oltre al buonumore potrai contare anche su incontri fortunati. Impressionerai, infatti, gente influente e aumenterai i tuoi guadagni. Come? Amiche altolocate ti introdurranno in una cerchia ristretta, dove il passaparola sarà di fondamentale importanza. Ascolta i loro consigli e allargherai la sfera di conoscenze: sarà l’inizio del successo. Il 5, con Giove e il Sole in Pesci e nella casa delle speranze e dei desideri, arriverai alla conclusione che per fare centro non ti servirà tanto quello che sai, quanto chi è disposto ad aiutarti. E a darti una mano sarà un nutrito gruppo di persone appena incontrate che crederanno in te. A fine giornata, oltre al calore della tua famiglia, concediti un tocco di lusso per coccolarti un po’: un trattamento di bellezza a domicilio, per esempio.

Tra un successo professionale e l’altro, ci sarà tempo anche per il divertimento e l’amore. Tra il 13 e il 23, grazie alla luna piena del 18, trascorrerai un secondo San Valentino: sarà, infatti, uno dei momenti migliori della vita sentimentale, troverai l’anima gemella o passerai giorni da sogno con il partner. Oppure proverai una gioia smisurata in compagnia dei figli, indipendentemente dalla loro età. Ti dedicherai alla famiglia anima e corpo, e ti renderai conto che i sentimenti sono una fonte inesauribile di energia.

Oroscopo di Branko del mese di marzo

Gemelli – Corsia preferenziale. Gran parte delle promesse del 2022 si realizzerà a marzo. Le tue opportunità professionali, grazie al portafortuna Giove, saranno migliori di quelle riservate agli altri segni. Tutto comincerà con la luna nuova del 2: nei giorni successivi, infatti, assisterai a una svolta sorprendente per la carriera. Sei una freelance? Ti verrà voglia di cambiare lavoro. Spargi la voce e comunica agli amici che stai valutando varie offerte. Così, se verranno a conoscenza di qualcosa di interessante, te lo riferiranno senza perdite di tempo. Intanto, non stare con le mani in mano e cerca su LinkedIn persone influenti e di talento che potrebbero tornare utili. Ti aspetti una promozione? Parlane al tuo capo entro il 4. Se ti risponderà che non sei ancora pronta, domanda che cosa devi fare per salire al gradino successivo. Informazioni del genere sono sempre preziose.

Il giorno più fortunato sarà il 5, quando Giove si incontrerà con il Sole e, per la prima volta dopo 12 anni, nella casa della fama e degli onori. Perciò riceverai dei compensi in base al rendimento. Quindi, rimboccati le maniche e dai il meglio di te.

In occasione della luna piena del 18, la casa e la famiglia saranno al centro dell’attenzione. Una parente stretta, per esempio, ti annuncerà la nascita di un bambino. Sii presente, non perdere l’evento per nulla al mondo: sarà molto importante per il tuo futuro. Vuoi traslocare? Troverai l’appartamento dei sogni. Che si tratti di acquisto o di vendita, l’accordo che firmerai sarà molto favorevole. Hai ordinato mobili di design e inizi a pensare che non arriveranno in tempo? Non ti preoccupare, entro il 18 saranno al loro posto. Se, invece, deciderai di ristrutturare l’abitazione, concluderai i lavori entro il mese. Che cosa desideri di più?

Oroscopo di Branko, clicca qui > entra nel gruppo!

Cancro – Successo oltre confine. Contatti e colloqui con persone di alto livello residenti all’estero (oppure originarie di un altro Paese) saranno la tua gallina dalle uova d’oro. Se non sarà così, la “fortuna internazionale” si manifesterà con una vincita consistente di denaro (grazie alla congiunzione di Giove con il Sole del 5 marzo), che utilizzerai per fare il viaggio dei sogni in luoghi affascinanti e remoti. Oppure ti concentrerai sugli studi universitari, darai un esame ostico o scriverai un saggio importante e otterrai il massimo dei voti e dei riconoscimenti. O, ancora, ti occuperai di una questione legale o di un progetto multimediale e i feedback saranno così positivi da lasciarti senza fiato.

Il 6, con Venere e Marte (definiti “amanti cosmici” dagli astrologi) in Capricorno e nella casa del matrimonio e delle relazioni serie, ci saranno scariche di romanticismo nell’aria: programma una fuga indimenticabile fuori città con il partner o una cena a lume di candela in un ristorante stellato. Dal 18 tieni pronta la valigia, perché non farai in tempo a rincasare che dovrai tornare di nuovo alla stazione ferroviaria o all’aeroporto per ripartire. In uno di questi viaggi brevi, firmerai un contratto da cui scaturiranno affari allettanti. Con Mercurio in angolazione ideale rispetto a Urano, poi, riceverai notizie che ti daranno validi motivi per festeggiare. Il mese terminerà in bellezza: grazie a Urano nella casa delle speranze, ogni momento ti riserverà una piacevole sorpresa. Quella più grande che ti lascerà a bocca aperta? Un sogno che coltivi da tempo finalmente si realizzerà. Non chiederti il perché e il percome: confida nei miracoli o nella fortuna, cara Cancro. E, soprattutto, non fermarti: affrettati a mettere un altro desiderio nel cassetto. Oroscopo di Branko del mese di marzo

Leone – Boom di guadagni. Le prospettive economiche di marzo saranno stupefacenti, a cominciare dal 2. Una valanga di soldi arriverà sotto forma di un generoso prestito bancario o un ingente mutuo, oppure di una sponsorizzazione, un aumento di capitale, una commissione, un anticipo, una transazione giudiziaria favorevole. Questa ondata positiva non durerà una o più settimane, ma si protrarrà per sei mesi e oltre. Perciò riceverai aiuti finanziari a un livello che non hai mai sperimentato prima. A seconda degli affari che gestisci, il 4 cerca di organizzare un giorno dedicato alla presentazione o alla promozione, così il giorno dopo raccoglierai i frutti. Se cerchi di vendere una proprietà immobiliare, per esempio, o qualcosa di grande valore, il 5 otterrai più soldi di quanto ti aspetti. Tra il 13 e il 23, invece, sarà una cara amica a contribuire alle tue fortune economiche.

Anche la carriera andrà a gonfie vele, grazie a persone lungimiranti. Verrai ricompensata per la capacità di pensare fuori dagli schemi e la reputazione professionale ti precederà. In amore, la felicità busserà alla porta. Vivi un rapporto stabile? Il 6, con gli amanti cosmici Venere e Marte in Acquario, ti sentirai ancor più in sintonia con il partner. Programma una cena romantica al ristorante o una fuga di coppia fuori città, in un luogo che ispira forti sentimenti. Se sei single, invece, qualcuno con cui lavori (un agente, per esempio) ti darà notizie straordinarie su un’opportunità che fino a oggi è stata fuori dalla tua portata.

La fortuna delle avventure imprenditoriali sarà direttamente proporzionale alla distanza. Non ti aspettare grandi cose da società sprovviste di sedi estere. Investi tempo e denaro, invece, in compagnie internazionali con filiali in Italia. Affidati all’intuito e le doti che ti contraddistinguono faranno il resto.

Vergine – Bentrovato entusiasmo. Passione, slancio e voglia di vivere: se ultimamente li hai persi, li recupererai grazie alla caparbietà e generosità del partner, che ti sosterrà per tutto l’anno (in particolare da marzo a maggio e da ottobre a dicembre). Tanto più che ad accrescere il buonumore di entrambi ci sarà una sua promozione e un conseguente aumento di stipendio, di cui beneficerà l’ottimismo di entrambi. Negli scorsi mesi ti sei sentita in una sorta di limbo, incapace di portare avanti i sogni di coppia? Con la luna nuova del 2 marzo, la migliore e più felice di tutto l’anno, li realizzerai facendo lavoro di squadra. Se frequenti qualcuno di speciale, per esempio, ti fidanzerai o comincerai a pianificare il matrimonio. Anche le unioni d’affari vivranno un periodo magico: ingaggia un agente, un pubblicitario, un contabile, un avvocato o un altro esperto e raggiungerai più facilmente gli obiettivi prefissati.

Con la luna piena in Vergine del 18, la tua attenzione passerà dall’esterno all’interno e rifletterai sulle tue reali necessità. In questo frangente, accadrà qualcosa di meraviglioso, che ti farà sperare e credere in un futuro migliore e radioso. Nella vita quotidiana, sarai piuttosto impegnata. Se sei una libera professionista, il parco clienti aumenterà a dismisura e guadagnerai sempre di più. Cerca di trovare una soluzione intelligente per gestire il tutto e vedrai che la sfera privata non ne risentirà. Se operi in un’azienda, invece, dimostrerai di essere indispensabile e meritevole di una promozione.

Sei single? Lavorare così intensamente ti porterà un altro beneficio inatteso. Grazie a Venere e a Marte in Acquario, la freccia di Cupido ti colpirà proprio mentre sei seduta alla scrivania, facendoti perdere la testa per un collega affascinante.

Oroscopo di Branko, clicca qui > entra nel gruppo!

Bilancia – La fantasia fa la differenza. Con quattro pianeti nel segno dei Pesci, i datori di lavoro apprezzeranno di te soprattutto il raffinato senso dello stile e la lungimirante creatività. Così, entro le prime due settimane di marzo, ti proporranno di cimentarti in qualcosa di nuovo. L’estro e l’inventiva, che guideranno i tuoi passi, sbaraglieranno tutte le altre proposte, incoronandoti vincitrice. Grazie a Giove, poi, il pianeta della felicità e della guarigione, otterrai i riconoscimenti finanziari che ti sono dovuti.

Ricordati che lavoro e salute procedono a braccetto, quindi cura la forma fisica e cambia qualche cattiva abitudine, se vuoi raggiungere il massimo rendimento. Anche i sentimenti ne beneficeranno. Se sei single, infatti, grazie a Venere e Marte della casa del vero amore, attrarrai come una calamita una persona speciale che ti affascinerà molto. Se invece hai già incontrato la dolce metà, trascorrerai dei momenti indimenticabili e scoprirai che tu e il partner avete un legame più profondo di quanto avete immaginato fino a ora. Il weekend del 5 e 6 sarà magico e costellato da forti emozioni. Sarà proprio in questa occasione che ti sentirai desiderosa di aprire un nuovo capitolo della vita sentimentale: deciderai di sposarti, per esempio, o di andare a convivere. Oppure se hai già una famiglia, ne approfitterai per trascorrere un po’ di tempo con i figli: pianifica divertimenti a non finire, senza dimenticare di aggiungere un tocco di lusso (che non guasta mai!).

Il bisogno di privacy sarà particolarmente pronunciato in occasione della luna piena del 18. Stai un po’ da sola e rafforza il sistema immunitario: in questo modo, eviterai che piccoli disturbi legati allo stress ti provochino qualche fastidio. Infine, dedica il weekend del 19 e 20 al più completo relax.

Oroscopo di Branko del mese di marzo

Scorpione – Prima il cuore. Hai sempre pensato di meritare un grande amore? A marzo ne avrai la conferma. Emozioni, farfalle nella pancia e romanticismo caratterizzeranno tutto il mese, lasciando in ombra gli altri aspetti della vita. Grazie alla luna nuova del 2, i sentimenti brilleranno di luce propria. Se sei single, farai un incontro magico: conoscerai una persona che renderà speciale il tuo futuro prossimo. Perciò non rintanarti in casa e cerca di uscire il più possibile: il treno passa una sola volta! Se invece sei già innamorata, riaccenderai la scintilla della passione con il partner che, sorpreso, apprezzerà molto. E se sei già sposata o in una relazione di lunga data, metterai un fiocco rosa o blu alla porta.

Il 4 vivrai una breve (ma intensa) parentesi di lavoro. Sarai, infatti, protagonista di una svolta professionale, tanto importante quanto inattesa grazie a Urano, il pianeta delle sorprese. Il 5 sarà il giorno più fortunato dell’anno. Approfittane per esaudire qualche vecchio desiderio e anche per partire per un weekend romantico. Con gli amanti cosmici Venere e Marte in posizione favorevole, sarà una vacanza indimenticabile. Aggiungi un tocco di lusso: scegli un resort da sogno e concediti esperienze tailor-made.

La tua inconsueta socievolezza raggiungerà i massimi livelli in occasione della luna piena in Vergine del 18, che illuminerà la casa dell’amicizia e del divertimento. Quindi preparati a uscite in compagnia, a chiacchierate e a risate a tutto spiano (perché ridere fa bene allo spirito). Non distrarti troppo, però: ancora una volta i sentimenti saranno al centro del palcoscenico, grazie a Urano e a Mercurio (nella casa del vero amore). Che tu sia single, sposata o fidanzata poco importa: momenti di pura gioia attraverseranno il tuo corpo, dalla testa ai piedi.

Sagittario – Alla ricerca di altri spazi. Un’esplosione di energia ti darà tanta voglia di fare. Stai pensando di traslocare? Finalmente, con un po’ di fortuna e il sostegno della luna nuova in Pesci del 2 marzo, troverai la soluzione più adatta a te e alle tue esigenze. Non ti senti ancora pronta a cambiare? Per dare una pennellata di fresco a ciò che vedi ogni giorno, ristruttura la casa, arredala con mobili di design, oppure ampliala comprando un appartamento attiguo. O, ancora, esegui le necessarie riparazioni, ridipingi tutte le stanze, chiama un paesaggista per abbellire il terreno di proprietà.

Sistemate le quattro mura, sarà la famiglia ad avere bisogno della tua attenzione e finalmente risolverai un problema legato al benessere di un genitore. Ti sei preoccupata parecchio per la sua salute e ora potrai buttarti tutto alle spalle. Per quanto riguarda le finanze, con Marte nella casa del reddito, spenderai più del solito: dovrai depositare una somma di denaro per l’acquisto di una proprietà immobiliare, per esempio. Non ti preoccupare perché il 6, grazie a Marte e a Venere nella casa della comunicazione, incasserai dei soldi nel momento di maggior bisogno. Non affidarti alla fortuna, perché non li vincerai al Lotto. Conta solo sul sudore della fronte e sui sentimenti: li guadagnerai facendo straordinari o un doppio lavoro, vendendo qualcosa di valore a cui però non sei più affezionata, oppure sarà un familiare di cui ti sei presa cura a ringraziarti e a offrirti un grande aiuto economico.

Tra il 13 e il 23, grazie alla luna piena in Vergine del 18, riceverai magnifiche notizie in merito a una questione professionale. Che sia una meritata promozione, un incarico strapagato dalla concorrenza o un progetto che passerà alla storia, vivrai uno dei periodi più importanti dell’anno per la carriera. Quindi, festeggia.

Oroscopo di Branko, clicca qui > entra nel gruppo!

Capricorno – Elemento sorpresa. Ti senti pronta a scrivere un libro o una sceneggiatura, oppure a realizzare un podcast o un’app? Marzo sarà il mese ideale per iniziare un progetto nell’ambito della comunicazione o per lanciarlo sul mercato. Con la luna nuova in Pesci del 2, riceverai l’incarico per formare la squadra e cominciare i lavori. Oppure, se l’idea è già in gran parte delineata, il 4 la presenterai ai capi o al cliente, ottenendo un feedback più che positivo e una grande gratificazione economica. Il 5 incasserai un anticipo molto generoso che, grazie a Giove, prometterà di moltiplicarsi notevolmente. Quello che succederà dopo andrà oltre le aspettative, che sarà poi il leitmotiv di questi 31 giorni. Immagini che il mercato ti riserverà una calda accoglienza, per esempio? Di più, si aprirà un portale di nuove, ghiotte opportunità. Approfitta di questo momento fortunato dove i prefissi “stra”, “ultra” e “iper” popoleranno ogni tuo istante. Iscriviti a una piattaforma di social media, per esempio, assorbi idee e ispirazioni, crea una rete di amicizie utili e recluta follower appassionati che ti supporteranno.

Intanto, tieni pronta la valigia perché ti muoverai parecchio: visiterai posti vicini e lontani, che ti lasceranno a bocca aperta. Se all’inizio di marzo i viaggi saranno brevi, con la luna piena del 18 diventeranno più lunghi. In ogni caso, per via di Urano in posizione favorevole rispetto a Mercurio, partirai sempre in seguito a decisioni estemporanee o quasi. La trasferta più impegnativa sarà per lavoro o per concludere un affare personale, come l’acquisto o la vendita di un appartamento o di un’altra proprietà immobiliare.

Se spenderai più del solito sarà per apportare qualche cambiamento necessario allo spazio abitativo. Non fartene un cruccio: vivere in una bella casa funzionale è il primo passo per la felicità.

Oroscopo di Branko del mese di marzo

Acquario – Sotto i riflettori. Sarai al centro del palcoscenico fin dall’inizio del mese. Con Marte che il 6 marzo entrerà in Acquario per la prima volta dopo due anni, tutti avranno gli occhi puntati su di te e ti considereranno una guida da seguire. Sarai così caparbia e decisa che i tuoi capi saranno costretti a sostenere le tue idee, anche perché non accetterai un no come risposta.

Fuochi artificiali anche per quanto riguarda l’amore. Se sei single, sarai una miscela esplosiva per accendere la passione tra te e una persona affascinante che incontrerai quasi per caso. Sogni un rapporto duraturo e non soltanto un’avventura? Sarai accontentata. Se invece hai già una relazione stabile o sei sposata, grazie a Venere e Marte in Acquario, sarai più attraente che mai e il partner non avrà occhi che per te.

Le questioni economiche seguiranno a ruota questo trend fortunato. Sia che lavori in proprio o come dipendente, infatti, otterrai un aumento di stipendio o un nuovo incarico. Festeggia perché te lo meriti al 100 per cento. Ma ringrazia anche il partner sentimentale o d’affari che con la gente che conta ha parlato bene di te, della tua professionalità e del tuo operato. Inevitabilmente, in ufficio i ritmi lavorativi diventeranno abbastanza sostenuti. Non perdere la testa e cerca di organizzarti al meglio. Adattati ai cambiamenti: saranno consistenti, ma necessari per guadagnare molto di più. Il denaro sarà al centro dell’attenzione anche in occasione della luna piena del 18, quando dovrai pagare qualche bolletta o concluderai un accordo favorevole. Insomma, tra i soldi che, in certi momenti, sembreranno pioverti addosso e le notizie inattese ma meravigliose che riceverai ogni tre per due, a marzo vivrai momenti entusiasmanti.

Pesci – Soffia sulle candeline. Se, come tradizione vuole, esprimerai un desiderio, stavolta si avvererà davvero. Questo grazie a Giove, il pianeta portafortuna, che ha il compito di renderti felice senza chiederti nulla in cambio. Visto che, davanti a una torta, un sogno a te caro diventerà realtà, è proprio il caso di dire che questo sarà uno dei migliori compleanni della tua vita.

I sentimenti saranno i grandi protagonisti di marzo. Sei single? Finalmente incontrerai la dolce metà. Sii sempre ottimista e con il sorriso sulle labbra, rinnova il guardaroba per la bella stagione, cura l’aspetto e il look anche quando andrai in posta, in banca o al supermercato. L’energia, di cui sarà piena l’aria intorno a te, sarà potente e accadranno persino dei miracoli o degli eventi inspiegabili. Se non sarà l’amore romantico a riempirti il cuore, proverai grandi emozioni per il bambino (che nascerà a breve) di un’amica o di un parente stretto. Oppure per i tuoi figli, che ti terranno piacevolmente occupata. Organizza con loro qualche bella esperienza da fare insieme, così quando ricorderete questi momenti a distanza di anni vi sentirete ancora più indissolubilmente legati.

Intorno alla luna piena in Vergine del 18, sarà il turno del partner e ti dedicherai completamente a lui. Se sei innamorata, gli prometterai amore eterno, ti fidanzerai o ti sposerai. Se hai già la fede al dito, invece, ti svelerà notizie sorprendenti che saranno musica per le tue orecchie. Costruire un ambiente familiare all’insegna del calore e dell’affetto sarà uno dei punti fermi e diventerà sempre più importante per te nei mesi a venire. Visto che la carriera andrà molto bene e non ci sarà la minima possibilità che tu perda slancio in ambito professionale, concentrati pure sulla vita privata: ti darà grandi soddisfazioni.

Oroscopo di Branko del mese di marzo

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko di marzo: è un mese di felicità, ecco per chi… proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.