Oroscopo di Branko weekend 11 e 12 dicembre: ecco come sarà questo fine settimana

Ariete – Secondo l’oroscopo del weekend si preannunciano due giornate molto belle. Se sabato starai benone, domenica, con la Luna nel tuo segno, sarai al settimo cielo. Anche se il lavoro sta assorbendo gran parte delle tue energie, dovresti mettere da parte le questioni pratiche e concentrarti sull’amore, sulla passione.

Toro – Il weekend sarà molto interessante. Sabato la Luna sarà ancora in aspetto favorevole e darà manforte all’amore, alle relazioni. Chi frequenterà una Vergine o un Capricorno in questi giorni avrà una marcia in più, buone idee, intuizioni importanti. Valida anche la giornata di domenica.

Gemelli – Sabato sarà un giorno un piuttosto delicato. Tu sarai nervoso, frastornato, ma già domenica riuscirai a recuperare. Tieni duro! Nel lavoro purtroppo il Sole e Mercurio opposti creano ancora dei problemi, qualche intoppo, risposte che tardano ad arrivare. Sii prudente! Fai attenzione anche agli amici che negli ultimi tempi non sono stati leali nei tuoi confronti.

Cancro – Come indica l’oroscopo del weekend sarà diviso a metà. Se sabato si prospetta una giornata promettente, da sfruttare al meglio, domenica al contrario richiederà molta cautela, per colpa di una Luna storta. Approfitta delle prime 24 ore per recuperare un po’ di tranquillità, discutere in famiglia, chiarire, se qualcosa non va.

Leone – Il fine settimana sarà molto promettente. Dovresti cominciare fin da sabato a fare progetti intriganti per la domenica, perché si preannuncia una giornata fantastica. Non mancherà la vitalità, le belle emozioni: perché non organizzi una gita fuori città, un incontro? È il momento giusto per ritornare a provare sensazioni che non vivi da tempo!

Vergine – Il weekend partirà con il piede sbagliato, ma migliorerà strada facendo. Sabato, purtroppo, la Luna in opposizione potrebbe fare emergere una profonda stanchezza e dell’agitazione che riverserai intorno a te. Sii prudente! Per fortuna, domenica la Luna comincerà un nuovo transito che ti restituirà un po’ di serenità.

Bilancia – Secondo l’oroscopo del weekend sabato sarà la giornata adatta per risolvere un problema personale. Non rimandare a domenica, perché la Luna in opposizione ti provocherà altre complicazioni o dispute! In amore, se il rapporto di coppia non sta andando più avanti, dovrai trovare la forza di ammetterlo e chiuderlo una volta per tutte.

Scorpione – Sta per iniziare un fine settimana molto forte. Dopo alcune giornate piuttosto nervose, adesso hai solo bisogno di sentirti più in sintonia con le persone intorno, perché negli ultimi giorni ti è mancata un po’ di riconoscenza da parte degli altri. Non ti arrabbiare se hai dato una mano a qualcuno e adesso non ti viene riconosciuto. Prova a prenderla con più filosofia!

Sagittario – Sabato si prospetta un giorni piuttosto pensieroso, con qualche preoccupazione di troppo. Domenica, per fortuna, sarà una giornata migliore e tu ritroverai l’allegria di sempre. Cerca di fare attenzione durante le prime 24 ore, tieniti alla larga dalle situazioni e da chi ti metterà di cattivo umore.

Capricorno – Come prevede l’oroscopo del weekend sabato sarà una giornata interessante, mentre domenica potrebbe affiorare un po’ di intolleranza nei confronti degli altri, del contesto intorno. Sfrutta le prime 24 ore per parlare in famiglia, chiarire cosa non va e non aspettare domenica. Sono giornate proficue per le nuove idee, i progetti creativi: non restare fermo!

Acquario – Questo fine settimana sarà un’escalation di emozioni e momenti piacevoli. Goditeli a pieno! Solo gli Acquario coinvolti in una relazione di vecchia data potrebbero sentirsi un po’ giù di corda, insofferenti nei confronti del partner. È vero che tu hai sempre bisogno di novità, però fai attenzione, prima di prendere una decisione. Ricordati che sono importanti anche i punti di riferimento.

Pesci – Il fine settimana comincerà con un sabato energico, ricco di intuizioni profonde. Sarà merito della Luna ancora nel segno! Domenica invece la signora bianca si sposterà in Ariete, ma non sarà un passaggio negativo. Anche se stai vivendo qualche piccola complicazione, nel lavoro o in famiglia, non ti angosciare. Rimanda ogni discussione a gennaio, perché Giove sarà nel tuo cielo e ti darà un grande aiuto, sotto ogni punto di vista.

