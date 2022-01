Oroscopo di Branko weekend 15 e 16 gennaio: ecco come sarà questo fine settimana

Ariete – Due giornate ottime si prospettano per voi del segno dell‘Ariete, che riceverete sicuramente ottime notizie e telefonate totalmente inaspettate. Ultimamente state lavorando ad un progetto a voi molto caro e, anche questa volta, potete stare certi che la fortuna sarà dalla vostra parte e otterrete il successo tanto sperato e meritato.

Non siete più disposti ad accontentarvi e siete pronti a fare quel passo in più per raggiungere obiettivi che, fino a poco tempo fa, vi sembravano troppo lontani. Abbiate fiducia in voi stessi e anche le stelle vi sosterranno in questo nuovo cammino spirituale.

Toro – Gli appartenenti al segno del Toro sono molto stanchi perché hanno dovuto affrontare e sostenere il peso di un 2021 non sempre positivo, sotto molti punti di vista diversi. Avete dovuto fare molti sacrifici, soprattutto dal punto di vista economico, e la situazione finalmente si sta risolvendo.

La tensione degli ultimi mesi è stata significativa, ma è arrivato il momento di caricarvi energicamente per fare i conti con un inizio 2022 alquanto stimolante per voi e l’ambiente che vi circonda. Il peggio è passato e, in questo fine settimana, potrete rilassarvi e prendervi una pausa da tutta questa instabilità che vi ha soltanto spento mentalmente.

Gemelli – La Luna occuperà una posizione promettente in questo fine settimana per voi del segno dei Gemelli, che godrete di due giornate all’insegna della pace e della tranquillità. I mesi di febbraio e marzo saranno proficui e otterrete con molta facilità i successi sperati.

La situazione sembra però essere rallentata per quanto riguarda la vostra personale situazione economica e lavorativa, cariche di intoppi e complicazioni che metteranno leggermente a soqquadro i vostri piani ben organizzati. Siate però positivi e attendete con pazienza l’arrivo dei prossimi mesi, che vi porteranno tante soddisfazioni e molte opportunità.

Oroscopo di Branko, clicca qui > entra nel gruppo!

Cancro – Dopo mesi passati a schivare e combattere una miriade di difficoltà, voi del segno del Cancro, state risorgendo dalle tenebre della negatività per assaporare momenti di serena leggerezza. Potrete contare sui mesi di marzo e aprile, carichi di speranza e anche di nuove conoscenze, che potrebbero trasformarsi in interessanti storie d’amore.

Le coppie godranno momenti di romanticismo e intimità, ma anche i single potrebbero incappare in qualche speciale conoscenza, capace di stimolare anche i più timidi e introversi.

Leone – Gli appartenenti al segno del Leone sono super carichi energicamente per portare avanti la loro fame di successo e notorietà, tanto che si sentono pervasi da abbondante benessere psicofisico. Le persone che vi hanno bloccato e vincolato negli scorsi mesi, ora dovranno ricredersi e faranno un passo indietro, lasciandovi la strada libera e senza particolari problematiche.

La vostra autostima è stata per troppo tempo bombardata dalla negatività di cui eravate circondati, ma ora siete più fiduciosi e fieri che mai ed è arrivato il momento di sfoderare gli artigli e riprendervi il posto che vi spetta.

Vergine – Voi del segno della Vergine state ancora cercando di carburare e emotivamente non sembrate completamente sereni e tranquilli. Molto probabilmente vi sentite persi a causa della mancanza di persone a voi care, che si sono perse per strada e non si sono più fatte sentire.

Di recente avete dovuto fronteggiare alcune diatribe con il partner, che hanno portato ad una momentanea pausa, anche se dolorosa. L’unico modo per superare questo momento è acquisire nuovamente la forza di combattere per ciò che è importante, senza remore e timori. Tutto ciò che è destinato a risolversi, si risolverà senza grandi sforzi.

Oroscopo di Branko, clicca qui > entra nel gruppo!

Bilancia – Ottime prospettive sociali per voi del segno della Bilancia, che sarete sotto i riflettori di feste, incontri e pranzi di gruppo. La Luna si trova in una posizione assai favorevole e potrete instaurare interessanti conoscenze con persone nuove o che conoscete a malapena.

Sentite dentro di voi anche la voglia di evadere dalla monotonia delle giornate e potreste pensare di prenotare un viaggio verso una destinazione ignota o che vi affascina particolarmente. Abbiate il coraggio di essere voi stessi e di aprire la vostra mente verso nuovi orizzonti.

Scorpione – Il fine settimana sarà spumeggiante per i nati sotto il segno dello Scorpione, che si sentiranno carichi come un vulcano in fase di eruzione. Per quanto riguarda l’amore, ci sono ottime previsioni in vista e le relazioni godranno di ottime chances di ripresa e consolidamento.

Per il weekend di sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022 potreste avere ottime conversazioni con persone del segno del Capricorno e della Vergine, ma potreste anche incappare in qualche Leone, pronto a risvegliarvi e riportarvi sulla via della libertà, che tanto adorate e rispettate.

Sagittario – Per voi del Sagittario la Luna in opposizione non porterà ottimi cambiamenti, ma dovrete sapere essere pronti e reattivi per poi recuperare alla grande. Ultimamente siete stati imprigionati da mille dubbi e incertezze, che non hanno fatto altro se non rallentare il vostro viaggio verso il raggiungimento di una stabilità sentimentale e professionale.

Sabato e domenica saranno giornate perfette per chiarire alcune incomprensioni e liberarvi da alcuni macigni che vi hanno tenuto sulle spine per troppo tempo.

Oroscopo di Branko, clicca qui > entra nel gruppo!

Capricorno – I nati sotto il segno del Capricorno riusciranno finalmente, durante questo fine settimana, a risolvere definitivamente un problema che sembrava non terminare mai. Che sia un disguido finanziario o una crisi di coppia, sappiate però che tutto tornerà alla normalità e il cielo astrale sarà alquanto sereno.

Potrete contare sul sostegno di alcuni componenti della vostra famiglia, che sapranno come incoraggiarvi e consigliarvi al fine di mettere un punto a tutte queste divergenze. In amicizia è necessario chiarire alcuni aspetti critici, ma fatelo subito e non procrastinate troppo o rischierete di peggiorare la situazione.

Acquario – Gli appartenenti al segno dell‘Acquario si sentiranno svogliati e poco intraprendenti in questo fine settimana così vuoto e carico di pigrizia. Da fervido rappresentante dell’elemento aria, ti stanno strette alcune regole e imposizioni e ciò potrebbe provocare discussioni in ambito lavorativo e professionale.

Dovete imparare a fidarvi anche delle altre persone, senza essere troppo diffidenti. Abbiate il coraggio di esprimere anche i vostri malesseri e vedrete che non sarà così difficile e complicato essere sinceri su ciò che provate dentro di voi.

Pesci – I nati sotto il segno dei Pesci sono molto emotivi e si sentono sempre in dovere di aiutare il prossimo nei momenti di necessità, dimenticandosi spesso di dare a loro stessi la medesima importanza. Evitate di dare troppo agli altri per non incappare in esaurimenti e crisi emotive, che vi potrebbero buttare giù.

Nonostante siate governati dalla sfera sentimentale ed affettiva, potrete trovarvi all’interno di alcune diatribe con il partner, a causa della vostra mancanza di lucidità che vi porta a non sapere bene come esprimere chiaramente ciò che percepite internamente.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko weekend 15 e 16 gennaio: ecco come sarà questo fine settimana proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.