Oroscopo di Branko weekend 19-20 febbraio: Venere spinge i sentimenti di Capricorno – I VOTI

Ariete – Sarà un fine settimana difficile per voi considerato che la Luna sarà opposta. Come se non bastasse, Venere è pronta a darvi un ultimo colpo di coda, portando qualche litigio di coppia. Un po’ meglio il lavoro grazie a Mercurio, ciò nonostante ancora faticherete un po’ con i vostri progetti. Voto – 6️⃣

Toro – oroscopo del fine settimana piacevole in ambito sentimentale. Una bella Venere vi darà ancora tanti buoni motivi per amare la vostra anima gemella, soprattutto a voi nati nella terza decade. Nel lavoro calcolate bene ogni imprevisto, e con Giove favorevole, metterete insieme buoni progetti. Voto – 8️⃣

Gemelli – configurazione astrale che renderà la vostra relazione di coppia davvero piacevole grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, ci saranno tante occasioni per regalare attimi di felicità alla vostra anima gemella. Piccoli miglioramenti anche al lavoro, che aumenteranno la fiducia e l’ottimismo in voi stessi. Voto – 9️⃣

Cancro – Cielo ancora molto difficile per le questioni di cuore. Con la Luna e Venere negativi, non sarà così facile superare certi problemi di coppia. Forse per una volta dovrete farvi da parte e lasciare che gli altri vi aiutino. In ambito lavorativo ci sarà qualche idea in più, ma dovrete stare attenti a come decidere di svilupparla. Voto – 6️⃣

Leone – cielo che non vi aiuterà molto dal punto di vista professionale. Con Mercurio opposto, dovrete essere più realistici se volete uscire alcune situazioni che vi stanno dando problemi. In amore la Luna in sestile porterà un po’ di armonia tra voi e il partner, soprattutto per i nati nella seconda decade. Voto – 7️⃣

Vergine – sfera sentimentale che continuerà a convincere anche in questo weekend. Questa Venere porterà ancora tanti benefici che renderanno davvero piacevole il vostro rapporto. Sul posto di lavoro dovrete impegnarvi di più per dimostrare ai colleghi le vostre abilità. Voto – 8️⃣

Bilancia – una dolcissima Luna dominerà nel vostro cielo secondo l’oroscopo del prossimo weekend, contrastando questa Venere ormai sempre meno favorevole. Single oppure no, questa potrebbe essere la vostra opportunità per risalire la china. Nel lavoro Mercurio sarà un prezioso alleato per sviluppare idee valide. Voto – 7️⃣

Scorpione – il pianeta Venere continua a sostenere le vostre imprese romantiche, e in questo weekend dare il meglio pur di strappare un sorriso alla persona che amate e farla sentire felice. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe creare qualche grattacapo, ma in generale riuscirete a farvi valere. Voto – 8️⃣

Sagittario – avrete tante belle parole da condividere alla vostra anima gemella, e se riuscirete a metterle in pratica, sfruttando la buona posizione della Luna, non potrete che trascorrere momenti felicissimi insieme. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà un buon equilibrio adesso in questo cielo. Andrete sicuramente meglio di prima, ma non date nulla per scontato. Voto – 8️⃣

Capricorno – Non un bellissimo fine settimana secondo l’oroscopo, considerato che La Luna sarà in quadratura. Qualche piccola incertezza potrebbe assalire voi e il vostro rapporto, e voi sarete chiamati a allontanare tali dubbi. In ambito lavorativo continuerete a svolgere bene le vostre mansioni, anche se Mercurio non è più nel vostro cielo. Voto – 7️⃣

Acquario – La Luna in trigono vi aiuterà a gestire bene appuntamenti e rapporti sentimentali. Con un po’ di fortuna, sarete in grado di attirare l’attenzione verso la persona che amate. Nel lavoro ci sarà più voglia di fare grazie a Mercurio. Voto – 9️⃣

Pesci – Vi attendono ancora tanti momenti emozionanti in amore. Dopo alcune giornate poco convincenti, questo fine settimana sarà ideale per prendersi un po’ di tempo solo per voi e per la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro non dubiterete mai delle vostre capacità, arrivando dritti al sodo.Voto – 8️⃣

