Oroscopo di Branko weekend 2-3 aprile: la primavera profuma d’amore per 5 segni Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – Ariete, fai molta attenzione alle decisioni affrettate, pensa prima di agire. Dovrai essere il conforto della tua famiglia dopo un evento difficile. Mostra al mondo il tuo volto più gentile e generoso e ti sorprenderà con esso. Focalizza la tua mente e non aver paura di rischiare un po ‘per ottenere ciò che meriti veramente.

Toro – Toro, sarai in perfetta armonia con tutto ciò che ti circonda oggi. Tutto è a tuo favore oggi, cogli l’occasione per fare grandi scoperte. Il tuo temperamento a volte può essere un po ‘forte, difendendo i tuoi ideali. Fai attenzione a non ferire coloro che ti circondano. Ogni esperienza che avrai sarà una svolta per te.

Gemelli – Gemelli, sentirai il bisogno di controllare tutto ciò che ti circonda, rimanere calmo e lasciare che le cose accadano. Fatto curioso con una donna anziana. Si scopre una bugia del passato che può portare tensione alla tua famiglia. Vengono presentate nuove opportunità che saranno realizzate a medio termine.

Cancro – Cancro, è tempo di fidarsi di te stesso e tirare fuori il meglio di te. Non prendere nulla a cuore e cerca di non lasciarti trasportare da un sentimento di tristezza o emozioni nostalgiche. La negatività che si avvicina al tuo ambiente è spesso solo l’ombra del tuo pensiero, devi essere obiettivo. Dovrai essere fermo in ogni passo che fai.

Leone – Leone, cerca di vivere il presente con tutta la gioia possibile e rimuovi ogni pensiero negativo che hai. Un membro della famiglia ti chiederà consigli, cerca di essere il più obiettivo possibile. Una questione a livello personale ti preoccupa troppo, questo sarà risolto molto presto. Guarda attentamente i segni che vengono presentati per guidarti lungo la strada.

Vergine – Vergine, aiuterai finanziariamente una persona che, nonostante non chieda il tuo aiuto, sai che ne ha bisogno Vivrai con gioia e molto benessere, afferrerai il gusto della felicità, devi rimanere così. La festa e la gioia vi riempiranno di benessere e buona salute. Rimani attivo e con un riposo adeguato.

Bilancia – Bilancia , realizzerai il sogno di mettere insieme la tua attività, ma dovrai essere concentrato per non essere distratto. Sforzati e lavora sodo, è il tuo momento di brillare. Avere una mente chiara in modo che le tue idee possano essere realizzate in modo creativo. Risultati significativi devono ancora venire. È tempo di lavorare molto duramente per costruire sogni.

Scorpione – Scorpione, un colpo di fortuna ti arriva e ti fornisce le cose di cui avevi così disperatamente bisogno, avevi solo bisogno di un po ‘di pazienza. La tua volontà è legata al successo, così come alla sua ricompensa. Tutto comincia a prendere il suo posto e l’abbondanza torna a casa, apre porte e finestre. Tieni sotto controllo le tue emozioni e non lasciare che influenzino la tua parte fisica.

Sagittario – Sagittario, riempirti di paure ti farà solo fare un passo indietro e finora hai fatto molta strada. Ignora le critiche degli altri sulle tue decisioni, solo tu sai come gestire la tua vita. Fai attenzione alle irregolarità, puoi avere una caduta. La firma di un documento apporta un cambiamento radicale ai tuoi piani.

Capricorno – Capricorno, si inizia una partnership con una persona molto speciale, si cerca di rendere la comunicazione chiave per evitare malintesi. Organizza meglio la tua casa, non permettere che il disordine e lo sporco si accumulino, questo porterà solo cattive energie. Non è sempre bello essere così pacifici, cercare di canalizzare bene le proprie emozioni.

Acquario – Acquario, ti sentirai preoccupato per qualcosa che non sta accadendo nel tempo che avevi pianificato, mantieni la calma che se arriverà. C’è una persona speciale che ti accompagna sempre, non è su questo piano, ma sarà sempre con te. Espandi le tue abilità partecipando a una formazione che hai rimandato.

Pesci – Pesci, ottieni un prestito da una banca, devi sapere come investire meglio i tuoi soldi e non finire in perdita. Riceverai una chiamata che si concluderà in un malinteso che può portarti problemi in futuro. Usa oggi colori intensi, questo attiverà la tua energia. Una decisione affrettata porterà conseguenze, pensate bene.

