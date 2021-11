Oroscopo di Branko weekend 20 e 21 novembre: ecco chi sale e chi scende per il famoso astrologo

Ariete – Ricercate serenità, sia in amore che a lavoro. Questa è la parola “magica” che vorreste pronunciare più spesso. Ultimamente avete tanti pensieri per la testa e volete gestire anche problemi più grandi di voi. Per questo weekend, il consiglio è quello di staccare la spina e riposare senza far pesare sugli altri il vostro nervosismo. Non tutti sono pronti e capaci di “sopportarvi”. Ricaricate le pile per affrontare al meglio la settimana che arriva. Il vostro corpo e la vostra mente ringrazieranno!

Toro – Weekend decisamente positivo… finalmente! Siete, però, molto irritabili, probabilmente per la vostra voglia spiccata di controllare tutto o di vincere sempre. Siate più pratici: se volete raggiungere degli obiettivi a lavoro, impegnatevi e portate a termine i vostri progetti. Anche in amore, smettetela di nascondervi dietro un dito e addossare “colpe” agli altri. Pensate e poi catapultatevi, voi non vi arrendete mai. Adesso è ora di dimostrarlo, ancora una volta, e il cielo favorisce gli incontri. Così ritroverete l’armonia interiore.

Gemelli – Avete la Luna nel segno, quindi questo weekend aspettatevi grandi emozioni, riconoscimenti e soddisfazioni. Cresce la voglia di amare ma il consiglio è quello di essere più creativi, sfruttando tutto ciò che vi circonda. Non chiudetevi nel vostro guscio, è il momento di far vedere di cosa siete capaci: uscite e divertitevi. Domenica sarete un po’ tesi, ma la serenità è dietro l’angolo.

Cancro – Fate solo il minimo indispensabile questo fine settimana, la pigrizia avrà la meglio e a voi sta bene. A lavoro, meglio non fare domande e accontentarsi di quello che si ha. Se avete voglia di cambiare o di una promozione, cercate di ottenerla ma senza sotterfugi. Lavorate molto su voi stessi… in fondo il tempo non vi manca affatto! Sfruttate sabato e domenica per capire e svagarvi. Occhio in amore, avete Venere opposta.

Leone – C’è aria di chiarimenti e voglia di mettere i puntini sulle “i” sia sabato che domenica. Avete, però, buone possibilità di risolvere ma solo se dimenticherete il vostro passato, soprattutto in amore. Vi manca qualcuno, è vero, ma dovete andare avanti pensando che il vero motore della vostra vita siete solo voi. A lavoro, siete un po’ nervosi perché avete sempre la sensazione che qualcuno voglia danneggiarvi. Rilassatevi, i cambiamenti in arrivo sono tutt’altro che negativi!

Vergine – Weekend “speciale”, se siete single è il momento di fare nuove conoscenze e riattivare il vostro cuore, ormai “spento” da troppo tempo. In coppia, invece, potete adesso stupire il partner con un gesto carino, una sorpresa, una cenetta a lume di candela… In arrivo belle emozioni che difficilmente dimenticherete. A lavoro, meglio non affidarsi troppo ai colleghi e nemmeno al capo. In ogni caso, rimandate tutto a lunedì e siate sempre prudenti.

Bilancia – Siete decisamente distratti, mantenere la concentrazione per voi è impossibile questo fine settimana. Fate tantissimi “viaggi” mentali e tendete sempre a giustificare i vostri gesti. Perché lo fate? Non ne avete bisogno. Basterebbe semplicemente tornare con i piedi per terra e agire più cautamente. Siate meno irruenti, soprattutto a lavoro. Non tutti apprezzano il vostro mood e potrebbero esserci fraintendimenti. Domenica organizzate un’uscita con gli amici, magari potreste conoscere nuova gente interessante. In coppia, invece, è il momento di fare progetti importanti. La Luna favorevole vi aiuterà!

Scorpione – Ma quante distrazioni avete? Forse troppe. Provate a concentrarvi solo su ciò che volete, ultimamente avete ritmi troppo sostenuti e il rischio è quello di non riuscire a gestire tutto al meglio. Mettete in conto che qualcosa potrebbe sfuggire dal vostro controllo ma attenzione: non è sempre un male! Quando siete “liberi”, infatti, siete assolutamente veri. Domenica al mattino sarete un po’ sottotono ma poi recupererete la sera, riprendendo in mano la situazione e cambiando radicalmente il vostro umore. Avete tante idee, arrivate al dunque… avete Mercurio nel segno. Sfruttatelo.

Sagittario – Fine settimana in cui gli i rapporti interpersonali sono favoriti, soprattutto sabato. Potete, finalmente, dedicarvi a voi stessi e alle vostre sensazioni che – in genere – non sbagliano mai. A lavoro, nuove opportunità in arrivo, ma dovrete aprire la mente: valutate tutti i pro e i contro prima di dire subito sì o di rifiutare le proposte. Lasciate stare i ricordi e cercate di distrarvi.

Capricorno – Questo fine settimana meglio pensare a lungo prima di prendere una decisione. Non siate troppo frettolosi, la razionalità vi serve! Le incomprensioni sono normali, ma voi siete forti e non vi lasciate abbattere da nulla. Adesso, però, sappiate usare la vostra arma vincente: la determinazione. Scordatevi la gelosia, soprattutto in amore e fate spazio alla passione… il partner ne ha disperatamente bisogno. Le discussioni, invece, evitatele come la peste.

Acquario – Weekend sereno senza troppi problemi. Perché non pensate a pianificare un viaggio? Cambiare aria vi servirebbe, sia per “rinnovare” le vostre intenzioni con il partner, sia per capire cosa volete davvero dalla vita. Avete tanta voglia di lavorare, ma meglio riprendere a “sforzarvi” mente e corpo da lunedì. Dedicatevi, invece, totalmente all’amore, in questo momento propizio è più facile per voi gestire i sentimenti.

Pesci – Sì a amore e passione, no a gelosia e aggressività questo weekend. Attenzione ai ritorni di fiamma, ponderate bene prima di tornare tra le braccia di persone che appartengono al vostro passato. Ci sarà un motivo se non sono con voi nel presente, no? Non siate malinconici e nostalgici. A lavoro, domenica organizzate gli impegni per la settimana che arriva, questo vi porterà maggiore tranquillità e ne avete bisogno.

