Oroscopo di Branko weekend 26 e 27 marzo: le previsioni per tutti i segni, con i voti! Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – Il transito di oggi ti incoraggia a inondare di affetto coloro che ami. Questo è qualcosa che puoi fare interiormente tutto il tempo, ma in realtà le persone hanno bisogno di apprezzamento fisico e verbale più di quanto tu a volte ti rendi conto. Usa questa energia anche per darti il ​​meglio di tutto. Fai colazione con frutta fresca e cereali integrali, mantieni la frutta e la verdura fresca tutto il giorno e mangia un po’ di proteine ​​con un pasto. Oh, e, acqua, acqua, acqua! La tua energia brillerà con questo tipo di trattamento.

Toro – Ami esplorare nuove idee, le tue avventure della mente e sei molto aiutato dall’energia astrale di oggi. La tua natura idealista ti tenta a concentrarti su sogni utopici. Senti questa energia come l’essenza della “possibilità” e sarà un periodo di ottimismo emotivo per te. Qualunque cosa tu abbia dubitato fosse possibile nella tua salute o nel tuo regime alimentare, ora è il momento di provarlo. Non deve essere una maratona. Inizia in piccolo e puoi trasformare i tuoi sogni in realtà!

Gemelli – Dire la tua verità è la bellezza della vita e delle relazioni, altrimenti tutta la bellezza è vuota e la vita diventa solo una farsa. Se senti lo strattone di certe verità sepolte, è saggio accoglierle con la dedizione al tuo benessere. Se ritieni di aver bisogno di dormire di più per prepararti ai cambiamenti che senti in atto, abbi il coraggio di dire di no a un pasto malsano e di andare a letto prima che ritieni opportuno. Non sono necessarie scuse!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – L’energia di oggi ha un grande impatto personale. Più vai in profondità per trovare la tua verità, più splenderai. C’è la tendenza ad avere un po’ paura del rischio, ad apparire egoista e testardo agli altri a causa della paura dell’ignoto. Concediti il ​​permesso di esplorare te stesso senza paura. Regalati un massaggio profondo dei tessuti, se possibile: il viaggio di relax e libera associazione potrebbe essere un modo gentile per sbloccare ciò che c’è dentro, aspettando solo di uscire e arricchire la tua vita.

Leone – Sei impressionabile e facilmente stimolabile. Con l’energia planetaria di oggi, sei incline a soccombere agli impulsi sensuali che non sono sempre nei tuoi migliori interessi: stare alzati fino a tardi a mangiare un gelato è un modo per evocare ciò di cui sto parlando! Il clima cosmico si aggiunge alla sognante mancanza di confini che è allo stesso tempo seducente e anche causa di problemi. Divertiti, ma non rinunciare ai tuoi impegni: se riesci ancora ad allenarti tre volte a settimana, non sei un totale spacciato!

Vergine – La tendenza a nutrire gli altri può essere un ostacolo per te. A meno che tu non sia un professionista retribuito durante l’orario di ufficio, prenderti cura prima di tutto di te stesso è la tua principale responsabilità. Anche i genitori devono concentrarsi su se stessi se vogliono essere dei veri modelli per i loro figli. Se hai bisogno di qualcuno da nutrire, guardati allo specchio! Sei un ascoltatore meraviglioso: chiedi alla tua riflessione di cosa ha bisogno e salta su di essa! Potrebbe volerci un po’ di pratica, ma puoi farcela.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Periodo bellissimo, a patto di non arroccarsi nel passato: l’amore è con te, ma se ancora non ti abbraccia stretto, inizierà a stuzzicarti da lontano. Se è un ex, la sorpresa sarà rivederlo pentito, in ginocchio da te! VOTO da 1 a 10: 8

Scorpione – Se lui ti contesta lo lascerai parlare, ma non farai una piega per cambiare atteggiamento. Ti senti abilitato a reggere le redini del mondo e in famiglia le responsabilità ricadono sulle tue spalle. L’impressione che darai è di persona forte, in grado di gestire opportunità e grane. VOTO da 1 a 10: 7

Sagittario – Se avessi liquidi da investire, concluderesti subito un grosso affare. Ecco perché le mani che avresti usato per contare il denaro ora te le mangi, in preda a un attacco di nervi. Occasione favolosa per chi vuol cambiare casa, ma la strada per il mutuo sarà lunga e complicata. VOTO da 1 a 10: 6

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Se qualcuno parla male di te, non rispondere con la stessa moneta, ne uscirebbe una faida senza vincitori né vinti. Sei l’onestà in persona e i fatti lo dimostreranno, la maldicenza si muterà in ammirazione e stima. VOTO da 1 a 10: 7

Acquario – Difficile, ma non impossibile coniugare il lato razionale della tua mente con quello pazzo e trasgressivo. Molotov virtuali contro chiunque tenti di ingabbiarti, libertà assoluta sul lavoro e negli svaghi, che trasmetti anche ai tuoi figli. VOTO da 1 a 10: 7

Pesci – Ci vuole una serie di malesseri per convincerti a prenderti più cura di te senza pensare solo agli altri. Encomiabile altruismo, ma bisogna anche volersi bene, e se non lo fai tu stesso, chi ci penserà? Creatività primaverile da non lasciare in sospeso. VOTO da 1 a 10: 6

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Branko weekend 26 e 27 marzo: le previsioni per tutti i segni, con i voti! proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.