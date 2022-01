Oroscopo di Branko weekend 29 e 30 gennaio: ecco la classifica segno per segno!

Ariete – Questo fine settimana avete molti pensieri, poche energie ma tanta voglia di fare. Il cambiamento è nell’aria, soprattutto dal punto di vista professionale, e voi dovete essere pronti. Quindi approfittate di sabato e domenica per ricaricare le pile e ripartire in quinta.

In amore, invece, meglio essere cauti perché potrebbe emergere qualche problema “accantonato”. Siete proprio sicuri di quello che volete? Fatevi un esame di coscienza e datevi le risposte opportune. Non cercatele negli altri, ma in voi. Prendete una decisione e ricominciate da lì.

Toro – Mi raccomando, questo fine settimana non rifiutate nessuna proposta professionale vi venga fatta anche se, in prima battuta, vi sembra poco conveniente. Scavate più a fondo perché ne vale la pena (ma lo capirete dopo). Non sottovalutate nulla e tenete occhi (e orecchie) ben aperti.

In amore inizia un periodo di recupero, concentrate le vostre energie su chi vi ama per come siete e non cerca di cambiarvi. Se vi sentite stanchi a livello fisico e mentale, ritiratevi a pensare ma non isolatevi del tutto dal mondo circostante. L’aiuto di un amico potrebbe essere essenziale.

Gemelli – Weekend spensierato, le lamentele e i problemi della settimana sembrano essersi volatilizzati e il vostro mood è totalmente cambiato. Potreste approfittarne per dedicarvi all’amore, magari organizzando una sorpresa romantica per la vostra metà, mentre i single potranno cimentarsi in nuove scoperte.

In ambito professionale, invece, non è ancora tempo di sentirsi fortunati. Lavorate sodo e più avanti raccoglierete i frutti. Adesso dovete solo seminare, senza pretendere di più. La cosa importante è credere sempre in voi stessi e nelle vostre potenzialità: nessuno lo farà al posto vostro.

Cancro – C’è un po’ di sfiducia nell’aria, mista a un tantino di pessimismo per ciò che verrà. Il futuro, da sempre, vi mette agitazione, perché l’ignoto vi spaventa.

Il consiglio è quello di non lasciarvi sopraffare dal vostro umore altalenante e di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno nel vostro cammino, anche se non è il periodo migliore per voi. Se rimanete chiusi nella vostra “bolla”, infatti, potrebbero sfuggirvi anche belle emozioni, non fatelo. A lavoro abbiate sempre riflessi pronti e tanta voglia di reagire anche ai “soprusi” dei colleghi.

Leone – Vi sentite stanchi ed esausti questo weekend: troppo lavoro, stress, responsabilità. Ecco perché vi sentite fiacchi e non sapete come reagire.

Avete l’impressione che la vostra vita stia passando senza concludere nulla? Tranquilli, non è affatto così. Rimboccatevi le maniche e “ruggite” come solo voi sapete fare. In amore, apritevi a una persona che pensate sia il vostro punto di riferimento, perché l’orgoglio non serve. Almeno non in questo momento: dovete soltanto sentire il vostro cuore. Ha tutte le risposte.

Vergine – Siete super determinati e questo rema a vostro favore. Ve ne fregate degli atteggiamenti altrui e proseguite dritti come dei treni in corsa.

La vostra tenacia, soprattutto a lavoro, è il “coronamento” di un percorso che avete iniziato tempo fa. Non approfittatene troppo e siate, però, prudenti. Questa è la chiave di tutto. In amore, invece, cercate di evitare inutili polemiche, rendetevi conto che esiste un parere differente dal vostro e che non potete avere sempre tutto sotto controllo. Siate più flessibili e meno permalosi. Vi aiuterà!

Bilancia – Avete difficoltà a osservare regole che per voi sono tutt’altro che giuste. Vi sentite in dovere di adempiere ma non è quello che volete.

A lavoro si percepisce questo clima di inquietudine, mentre in amore siete pronti a fare del bene piuttosto che pensare ai vostri bisogni. Non dovete esagerare dato che non è il momento per osare. Attenzione perché dovete capire in che direzione andare, eliminando dal vostro cammino dubbi, paure e perplessità. Dovete essere pronti a tutto. Solo così potrete godere di attimi di serenità.

Scorpione – Forse adesso siete sereni, respirate questo weekend un’atmosfera rilassata rispetto ai giorni passati. Se avete delle questioni irrisolte col partner o con i vostri cari, parlatene apertamente. Siete aperti a comprendere le ragioni degli altri con più armonia, adesso.

Mi raccomando: non siate troppo critici, ma allo stesso tempo evitate di trattenervi e tutto andrà liscio come l’olio. Rivalutate i rapporti e mettete sul piedistallo chi merita. Questo discorso vale anche in ambito professionale: attenzione che non è tutto oro quello che luccica!

Sagittario – Troppo silenzio non vi piace e non vi sta bene. Avete voglia di comunicare col mondo esterno le vostre sensazioni ma vi sentite incompresi leggermente.

Provate a riempire di significato anche i momenti in cui siete più taciturni. Arriverà una bella intuizione che vi riempirà di gioia e, finalmente, farete quello che vi sta più a cuore. Non abbiate mai preconcetti, buttatevi senza paura di fallire, soprattutto in ambito professionale. A lavoro, infatti, per raggiungere i vostri obiettivi dovete alzare l’asticella, impegnarvi e ottimizzare i tempi nel miglior modo possibile.

Capricorno – Weekend positivo sotto il profilo economico, con tante soddisfazioni per le vostre tasche. Si avvicina quel risultato lavorativo che tanto aspettavate, la svolta insomma.

E ve lo meritate per l’impegno che avete messo. In amore, sarete premiati: è la volta buona per aprire il vostro cuore senza pensare sempre ed esclusivamente al lavoro. Non trascurate la vostra famiglia, trovate il tempo per stare con chi vi ama e vi supporta quotidianamente. Questo vi darà la carica per affrontare qualsiasi cosa.

Acquario – Concentratevi sulle amicizie questo fine settimana, valutate bene e distinguete chi è realmente intenzionato a starvi accanto da chi lo fa solo per un tornaconto personale.

Dovete prendere una scelta importante, quindi concentratevi bene e non fate passi falsi. Ricordate anche di dedicarvi a voi stessi: ritrovare una buona energia fisica e mentale è fondamentale, negli ultimi tempi siete stati un po’ giù di corda. Ma la situazione è destinata a cambiare presto, dovete soltanto crederci però!

Pesci – Fine settimana in cui vi sentite inquieti, dovete affrontare – vuoi o non vuoi – dei momenti particolari, soprattutto in amore e rivedere persone che non avete affatto voglia di incontrare.

Se vi sentite nervosi, provate a dedicarvi ai vostri hobby e affronterete tutto con più naturalezza. Svolta in arrivo, soprattutto per chi si è lasciato o ha vissuto una crisi d’amore negli ultimi mesi. A lavoro, invece, cambiate gli obiettivi e fissatevi nuovi traguardi. Sappiate, però, che dovrete lottare con tutte le vostre forze!

