Oroscopo di Branko weekend 5 e 6 marzo: le previsioni segno per segno

Ariete – Fine settimana tendenzialmente positivo per i sentimenti, anche se da qualche tempo siete agitati. Adesso è il momento di recuperare la grinta e la voglia di fare. Raccogliete tutto quello che viene senza timore, non guardatevi indietro. A lavoro impegnatevi al massimo, per ottenere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati. Unica regola: credete di più in voi stessi, questa è la chiave vincente. Se avete delle idee che vi sembrano un tantino rivoluzionarie, non spaventatevi e proponetele. Verranno accolte con successo e potrete fare nuovi progetti.

Toro – Weekend pensieroso, ma questa volta non c’entra l’amore, anche se le discussioni sembrano essere sempre all’ordine del giorno. Lo stato di tensione e agitazione che state vivendo non vi fa bene, provate a staccare un po’ dal lavoro e riprendete in mano la vostra vita. Siete decisamente stressati, ma pian piano recupererete la forma fisica e psicologica desiderata. In amore donate il vostro affetto sincero al partner, ma non pensate eccessivamente al futuro. Dovete imparare a godervi il presente, senza fantasticare troppo sul domani.

Gemelli – Nuovi e interessanti incontri all’orizzonte, soprattutto per i single che potranno sperimentare emozioni intense e senza precedenti. Forti scosse anche per chi è in coppia, vi aspettano momenti magici da non dimenticare. A lavoro fatevi tanti “soci” che condividano con voi gli stessi obiettivi: la fatica sarà dimezzata. Soddisfazioni in arrivo. La cosa più importante è sentirsi vicini alle persone da cui vi siete allontanati a un certo punto pensando di fare la cosa giusta e, invece, non è stato così. Non perdete mai la vostra vitalità che, da sempre, vi contraddistingue.

Cancro – Dovete solo fermarvi e recuperare le energie perse, oltre che il tempo sprecato. Non è un periodo difficile, ma rimboccatevi le maniche e agite. Non fatevi turbare dai cambiamenti, sta arrivando un periodo di rinascita: prendete decisioni importanti e non pentitevene. Essenziale il supporto e il sostegno degli amici, non trascuratene l’importanza. A lavoro siete molto produttivi e potrete gettare le basi per nuove azioni, sia personali che di gruppo. In amore dovete stare soltanto attenti a direzionare le vostre energie su chi vi fa realmente stare bene, accantonando chi, invece, è pronto solo a criticarvi.

Leone – Questo weekend fuggite (a gambe levate) dalle discussioni, risolvete i vostri problemi amorosi, dovuti alla lontananza, col dialogo e il confronto. Cercate di non agitarvi troppo, se pensate che qualcosa non funzioni, sforzatevi per incastrare tutti gli ingranaggi. Riflettete molto per ritrovare i vostri sentimenti e il vostro equilibrio. A lavoro avete voglia di rivincita e di far vedere quanto valete. Adesso dovete soltanto scalare posizioni gerarchiche in azienda, non accontentatevi e non scendete a compromessi. O tutto o niente, le vie di mezzo non fanno per voi.

Vergine – Fine settimana dedicato ai chiarimenti, attenzione a chi vuole solo sfruttarvi. Novità in arrivo a lavoro, un viaggio potrebbe schiarirvi le idee. In amore vi sentite un po’ sotto scacco, non riuscite ad archiviare vecchi dissidi anche se sapete che si trattava di rapporti tossici che non facevano affatto per voi. Abbiate maggior pazienza, state tranquilli e non fatevi prendere dall’ansia. Dovete provare a mettervi nei panni dell’altro, ma dovete essere comprensivi e altruistici nelle relazioni con l’altro. Evitate sterili polemiche.

Bilancia – I contrasti in amore sono recuperabili e voi lo sapete. Armatevi di pazienza e tanta buona volontà, vi servirà ma non è nemmeno impossibile da attuare. A lavoro arrivano novità importanti, anche se siete stressati. Mantenete i nervi saldi! Prendete un respiro profondo per capire cosa sta succedendo nella vostra vita. Cogliete tutte le opportunità che vi si presenteranno davanti, anche se siete un po’ giù e con tanta voglia di fermarvi. Non fatelo, lavorate per realizzarvi. Siete voi la vostra priorità, non gli altri. Tenetelo sempre a mente.

Scorpione – State vivendo momenti altalenanti: alcune giornate vi sentite invincibili, in altri momenti privi di energia. L’agitazione vi fa da padrona, ma dovete reagire e affrontare le situazioni di petto. State attraversando un periodo conflittuale, soprattutto in amore, dove c’è poca chiarezza d’intenti. Cosa volete? Ve lo siete mai chiesto? Presto, però, avrete tutte le conferme che cercate, abbiate fiducia. A lavoro rallentate un po’, non esagerate perché altrimenti il vostro fisico e la vostra mente ne potrebbero risentire. Dovete anche riposarvi, non siete dei robot!

Sagittario – Chiudete i rapporti stagnanti, l’amore chiede partecipazione e presenza. Voi al momento non avete voglia di rincorrere nessuno, ma avete sempre l’amaro in bocca perché vi chiedete come sarebbe andata se, anziché mollare, avreste insistito. Dovete ascoltare maggiormente i bisogni degli altri, non trascurando i vostri. Concentratevi sul lavoro, ma non relegate in secondo piano il partner. Dal punto di vista professionale, dovete sperimentare e mettervi più in gioco. Se pensate che non vengano riconosciuti i vostri meriti, insistete e dimostrate che si stanno sbagliando.

Capricorno – Weekend un po’ sottotono, anche se presto ci sarà un momento di recupero. A lavoro rendete meno delle vostre aspettative e peccate d’impazienza. Non fatelo e attenzione ai toni, soprattutto con i capi. Ricordate che hanno loro il coltello dalla parte del manico, non voi. Avete decisamente bisogno di una pausa, per mettere a fuoco i vostri progetti futuri, anche in amore. Se avete dubbi, parlatene apertamente con il partner ma lasciatelo respirare. Lavorate sodo per il vostro futuro, pianificate tutto ma non dimenticate di divertirvi.

Acquario – Situazione in miglioramento, non si esclude la nascita di un sentimento. Attenzione a chi vi è sempre stato vicino. Sicuro che sia solo amicizia? Avete un sex appeal notevole, questo fine settimana potrete ammaliare con facilità le vostre “prede”. Giocatelo a vostro favore. Il consiglio è quello di non stancarvi troppo o innervosirvi eccessivamente a lavoro. La routine tendenzialmente vi stanca, staccate la spina sabato e domenica e ripartite. Non dovete avere paura di deludere gli altri, non fatevi pensieri sbagliati.

Pesci – Siate più passionali in amore, chiarite le vostre posizioni e scatenatevi. Non rimanete sempre in silenzio, dovete dire la vostra altrimenti gli altri ci staranno un secondo a mettervi i bastoni tra le ruote. Non dovete permetterlo, mai. A lavoro l’arma vincente sarà la dedizione e la volontà. Stilate una lista di obiettivi e priorità e raggiungeteli a tutti i costi. Fisicamente siete stanchi, ma non sentitevi in colpa per questo. Prendetevi del tempo per voi, spegnete il cellulare e dimenticatevi di chi vi mette ansia.

