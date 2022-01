Oroscopo di domenica 23 gennaio: buona giornata in famiglia e novità in amore

Ariete – Questa domenica di San Francesco potrai aprire la tua mente per condividere le tue filosofie e idee con gli altri e troverai uno spirito affine. Questo può aprire la strada a una bella amicizia o a una partnership valida. Con poca osservazione sarai in grado di imparare molte cose dagli altri e questa conoscenza può essere molto utile per te. Puoi anche incontrare qualcuno che condividerà la tua opinione e le tue idee. Sei molto bravo a flirtare e puoi farlo con qualsiasi persona che incontri sulla tua strada oggi. Ma considera con leggerezza le nuove conoscenza e limitale ai piaceri momentanei solo senza attaccarti emotivamente ad esse. Nessuno ti prenderà troppo sul serio e non permettere a nessuno di esigere molto da te.

Toro – Le opportunità ti verranno facilmente incontro ma non avere fretta di afferrarle tutte in questa domenica di San Francesco . Pesa le opzioni in modo accurato, sentiti sicuro e agisci di conseguenza. Inoltre, condividi con i tuoi amici. Questo è un momento in cui dovrai aprire molte porte. Tuttavia, le sorprese non saranno sempre piacevoli. Non lasciare tutto al fato. Le tue azioni determineranno il tuo destino. La tua relazione sentimentale sembra essere abbastanza complicata oggi e molti problemi avranno bisogno della tua attenzione. Tuttavia, ti renderai presto conto che occuparsi di questo problema ti ha aiutato a raggiungere un livello più alto di comprensione e ora sono chiare cose nascoste. Questo ti darà la forza di costruire una relazione più trasparente.

Gemelli – Se stai attendendo per l’occasione giusta, questa domenica di San Francesco potrà essere il giorno adatto. Aspettatevi una buona notizia oggi che sicuramente porterà un sorriso sulle tue labbra. Si prevede che oggi sarai circondato da amici e parenti. Il tempo felice è dietro l’angolo. Tuttavia, non dimenticare di prenderti cura della tua salute. Sarai molto impegnato con i tuoi impegni sociali oggi. Le feste, le riunioni e le occasioni familiari sono destinate a occupare la maggior parte del tuo tempo e ti godrai il piacere della buona compagnia. Attirerai facilmente l’attenzione delle persone mentre brilli in tutti gli incontri. Stai per far risorgere qualche vecchia conoscenza attraverso questi incontri che ti saranno utili.

Cancro – Dopo tanto tempo, questa domenica di San Francesco ti sentirai sollevato. Una notizia importante renderà viva la tua giornata. Un caso giudiziario pendente sarà risolto a tuo favore. Un piccolo sforzo nella carriera oggi darà ricchi dividendi domani. Oggi la vita sembra essere di nuovo in pista. Goditi questo periodo con la tua famiglia. Le persone possono avvicinarti per simpatia e potresti erroneamente considerarlo come un tentativo di attirare la tua attenzione! Per coloro che sono già in rapporti sentirsi profondamente vicini per trascorrere del tempo di qualità con i propri cari. Vuoi stare da solo con loro e scambiare pensieri con loro in una comunicazione silenziosa.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – L’amicizia sarà il tema di questa domenica di San Francesco. Potrai incontrarti con vecchi amici o potresti essere improvvisamente visitato da uno di loro. Oggi aiuterai anche uno o più dei tuoi amici. D’altra parte, un amico potrebbe venire duro con te, ma non dovresti sentirti male. Lui o lei sta scaricando su di te perché ha i suoi problemi ed è per questo che sta reagendo in questo modo. Un uovo oggi è meglio di una gallina domani! Sembra che tu abbia incontrato qualcuno che ti affascina e sembra essere molto meglio del tuo attuale partner! Beh, è solo un’illusione, tu hai il meglio e devi averne cura! Un passo sbagliato porterà alla perdita di una cosa importante, quindi meglio evitare questa tentazione e andare avanti!

Vergine – Questa domenica di San Francesco ti sentirai creativo e pronto a fare un sacco di cose. Tuttavia, una paura molto reale di ciò che gli altri penseranno e diranno potrebbe trattenerti. Devi capire che l’atteggiamento giusto è in realtà metà della battaglia vinta. Paradossalmente, anche se ti senti creativo ed energico, la tua autostima è in realtà a un livello basso. Sentirai un aumento di autostima e un bisogno di affermare la tua autentica identità entro i confini delle tue relazioni sentimentali. Inizierai a capire che i confini sani sono in realtà un segno di una relazione sana e prospera. Per la prima volta, ti sentirai sicuro di te stesso per segnare questi confini. Sarai molto chiaro su ciò che non vuoi nella tua relazione.

Bilancia – Questa domenica di San Francesco sarai sincero con te stesso in quanto è l’unica mossa che può aiutarti in ogni situazione! Non esitare nel raccogliere ciò che preferisci piuttosto che sacrificare i tuoi desideri solo per il bene degli altri. Potresti essere confuso nel decidere da dove cominciare, quindi basta dare la priorità a tutte le cose che stai cercando per prendere una decisione! Malintesi e ostacoli inutili hanno offuscato i tuoi sentimenti l’uno per l’altro nel recente passato. Oggi potresti trovarti di fronte a un evento in cui tutti questi dubbi saranno spazzati via e la natura vera, profonda e duratura del tuo impegno reciproco diventerà chiara. Assicurati di mostrare il tuo apprezzamento. Il tempo è perfetto per fare gesti romantici.

Scorpione – Le stelle dicono che l’amore sarà nell’aria per te questa domenica di San Francesco . Tieni gli occhi aperti, potresti incontrare la persona dei tuoi sogni. Tuttavia, riconoscere la persona giusta sarà complicato poiché arriverà in un pacchetto strano. Oggi sei anche incline a ricevere un regalo da una fonte inaspettata. Tutto sommato la giornata sarà piuttosto movimentata. Avresti bisogno del tuo partner in questo momento per ricevere un forte sostegno emotivo. Ma a causa di alcuni motivi, sei stato separato dal tuo partner a distanza. Nonostante i tuoi ripetuti sforzi, sembra che non ci sia modo di raggiungere il tuo partner. Continuate a lottare e riuscirete presto a ricongiungervi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – Sarai di umore impulsivo in questa domenica di San Francesco. Si tende a correre nei progetti senza pensarci e questo può creare problemi inutili sia sul lavoro che nella vita familiare. Cerca di mantenere un buon livello di attenzione, anche se potrebbe sembrare troppo difficile ora. Diverse opportunità sorgeranno insieme e dovrai vedere cosa funziona per te e cosa no. Il romanticismo è nell’aria. È probabile che entri in contatto con alcune persone interessanti e che uno di questi incontri possa portare a una relazione più significativa. Coloro che sono già in una relazione saranno in grado di rinnovare la vecchia storia d’amore con una cena intima o una gita. Il tuo partner potrebbe essere stato distaccato e disinteressato negli ultimi giorni, ma oggi la situazione migliorerà.

Capricorno – Questa domenica di San Francesco sarai determinato a giocare al gioco di potere che può includere mezzi più o meno sleali per raggiungere i tuoi obiettivi. Dopo essere stati messi all’angolo per un lungo periodo, uno sprazzo di energia proveniente dai pianeti ora può riempirti di fiducia. Puoi prendere decisioni sulla base del tuo istinto e stai tranquillo, nessuno ti riderà in faccia. Prima di cercare l’amore dagli altri, devi amare te stesso e questo è ciò che capirai chiaramente oggi. È tempo di ascoltare la tua voce interiore e darti l’amore e il rispetto che meriti. Quindi, non dovrai uscire alla ricerca dell’amore. Piuttosto, la tua autostima e il rispetto di te creeranno opportunità per relazioni significative nella tua vita.

Acquario – In questa domenica di San Francesco vi sentirete un po’ confusi dagli eventi che si stanno svolgendo intorno a voi e dalle varie informazioni apparentemente contraddittorie che ti stanno venendo incontro. La tua voce interiore è la tua migliore guida adesso. Fidati del tuo istinto e fai quello che ti stanno dicendo di fare e imparerai molto su te stesso e sulla direzione che vuoi che la tua vita prenda. Sei una creazione unica e speciale e nessuno ha il diritto di ingannarti. Se ti senti così, metti i tuoi punti sottilmente e con grazia attraverso le tue azioni. La situazione prenderà una svolta. Il tuo partner ti capirà. Attualmente il tuo amore è distratto dalle situazioni circostanti. Ma quando si presenterà una situazione difficile, conoscerà il tuo valore.

Pesci – Cerca di stare lontano da persone che portano negatività nella tua vita. Questa domenica di San Francesco potrai essere colto di sorpresa dal fatto che la persona a cui ti sei affidato abbia diffuso maldicenze su di te. Stai attento a queste persone. Non lasciare che portino via la tua pace mentale. Potresti trovare un vero amico vicino a te. Può essere il tuo coniuge o un tuo familiare. Prova a avviare una conversazione con il tuo partner. In realtà non hai mai parlato molto e sei stato impegnato a divertirti e a prendere alla leggera la tua relazione. È ora che voi due andiate in un nuovo posto, preferibilmente vicino alla natura, in modo che la bellezza naturale possa riempire il vostro cuore di emozioni e quindi aiutarvi ad aprirvi. La tua relazione diventerà più forte.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di domenica 23 gennaio: buona giornata in famiglia e novità in amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.